Guatemala

El presidente Arévalo promulga ley de subsidio temporal a combustibles en Guatemala

La normativa publicada en el Diario de Centro América dispone apoyo financiero a quienes adquieren diésel y gasolina para mitigar el impacto del incremento en los precios internacionales, según los lineamientos del Decreto 11-2026

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foto de archivo para ilustrar: presidente Bernardo Arévalo sanciona y manda publicar Ley que subsidia combustibles en Guatemala. (ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala )
foto de archivo para ilustrar: presidente Bernardo Arévalo sanciona y manda publicar Ley que subsidia combustibles en Guatemala. (ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala )

El presidente Bernardo Arévalo promulgó la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, que establece un subsidio temporal a los combustibles en Guatemala, según el Diario de Centro América mediante el Decreto 11-2026.

El apoyo económico para los consumidores de diésel y gasolina busca responder al aumento de los precios internacionales de los combustibles y reducir el impacto financiero en la población, como lo detalla el artículo 1 de la normativa.

La subvención otorgará Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolinas superior y regular, esto equivale aproximadamente a $1.04 por galón de diésel y $0.65 por galón de gasolina por un período de tres meses desde la publicación del reglamento, o hasta agotar la disponibilidad presupuestaria. El presupuesto asignado para cubrir el subsidio asciende a Q2 mil millones, cifra que provendrá de un ajuste de Q808 millones del Ministerio de Energía y Minas y una redistribución de hasta Q1 mil 192 millones a cargo del Ministerio de Finanzas, según el documento oficial.

Detalles de la implementación y la supervisión del subsidio

La medida impone al Estado de Guatemala la obligación de contribuir directamente al precio final de los combustibles, trasladando el beneficio a los consumidores. El presidente de la comisión de finanzas insistió en la relevancia de enfocar el subsidio en el diésel por su impacto en la logística y el abastecimiento nacional.

El proceso regulatorio prevé mecanismos de control y fiscalización ejecutados por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía —a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco)— y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estas entidades deberán verificar que el subsidio se refleje en el precio final pagado en los puntos de venta. El diputado José Carlos Sanabria, del oficialismo, declaró que los mecanismos de trazabilidad y supervisión incluidas “garantizarán que los recursos lleguen efectivamente a los consumidores finales”.

Durante la discusión en el Congreso se analizaron diversas modificaciones, incluida una propuesta sobre teletrabajo, que finalmente fue rechazada por falta de consenso, según el medio fuente. Luego de la aprobación, Estrada pidió públicamente al presidente de la república que acelere los trámites administrativos con la siguiente exhortación: “Le insto al Ejecutivo que realmente le ponga candela para que esto entre a funcionar rápidamente, porque al pueblo le urge este apoyo”.

Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de Guatemala evalúan propuestas para mitigar efectos por el alza de los combustibles
foto de archivo para ilustrar: presidente Bernardo Arévalo sanciona y manda publicar Ley que subsidia combustibles en Guatemala. (fotografía: Organismo Legislativo)

La aprobación legislativa y el diseño de control buscan resguardar la eficacia del subsidio, en un entorno de volatilidad internacional que ha elevado las inquietudes sobre el abastecimiento y el precio de los hidrocarburos, especialmente en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

La ley delimita que solo los importadores de combustibles registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, podrán gestionar el apoyo, siempre que trasladen el beneficio de manera obligatoria al consumidor final

Funcionamiento técnico del apoyo, alcance y objetivo final de la medida

El mecanismo establece que el subsidio se traslade de forma automática durante la compra, constando explícitamente en las facturas emitidas al cliente. El monto cubierto será pagado a la importadora de combustibles, cubriendo la diferencia entre el precio real y el valor subsidiado para el usuario final. Según el Ministerio de Finanzas Públicas, la medida no modifica los techos presupuestarios previamente aprobados ni afecta los destinos específicos establecidos por la Constitución y la legislación ordinaria, lo que mantiene la continuidad en la financiación de los programas sociales y los servicios públicos.

El Ministerio de Finanzas Públicas detalla que la cobertura del subsidio provendrá de espacios fiscales estimados por niveles de ejecución presupuestaria situados entre 94% y 96%. Esto permite una reasignación sin afectar la prestación de servicios ni la operación de instituciones fundamentales del Estado. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas, se resguarda el financiamiento de los ministerios de Educación, Salud Pública y Gobernación, así como las asignaciones destinadas al personal de todas las dependencias públicas.

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