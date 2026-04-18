Guatemala

La Comisión de Postulación podría reducir la nota mínima en la elección de fiscal general de Guatemala

El organismo encargado del proceso en Guatemala reprogramó la sesión para el lunes 20 de abril, luego de que solo nueve aspirantes superaron la calificación requerida, afectando el avance hacia la conformación de la nómina final.

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Comisión de postulación inicia fase de calificación final para aspirantes de fiscal de Guatemala
Solo nueve aspirantes superan la nota mínima en la selección del fiscal general de Guatemala, lo que obliga a la Comisión de Postulación a replantear los criterios./ (Comisión de Postulación)

La Comisión de Postulación encargada de la elección del nuevo fiscal general de Guatemala concluyó la evaluación de todos los expedientes y resolvió que únicamente nueve aspirantes superaron la nota mínima establecida, lo que abre la puerta a una posible modificación de los requisitos para formar la nómina final durante la sesión prevista para el lunes 20 de abril a la 1:00 de la tarde.

Esta decisión responde a que el reglamento exige al menos doce candidatos elegibles para definir, mediante votación, la nómina final de seis nombres, por lo que se considerará si se baja la nota mínima de 75 puntos con el fin de cumplir ese umbral, según informó el medio EP Investiga.

Entre los elementos que marcaron la jornada figuran los resultados obtenidos por dos altos funcionarios del gobierno actual. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quedó excluido del proceso luego que la Comisión no validara su experiencia profesional como juez, debido a que su inscripción como abogado ante la Corte Suprema de Justicia se realizó apenas el 19 de febrero de 2026. La puntuación conseguida por Villeda fue de 41.86 puntos, lejos del mínimo requerido. Por su parte, el procurador general de la nación, Julio Saavedra, quedó fuera al sumar solo 60.6 puntos en las evaluaciones, detalló el mismo medio.

En la sesión iniciada el viernes, solo Julio César Rivera Clavería superó la línea de corte al alcanzar 88.93 puntos, convirtiéndose en el candidato mejor calificado según la información recabada por EP Investiga. En respuesta a los resultados de la evaluación, la Comisión revisó los memoriales presentados por postulantes inconformes, entre ellos Marco Antonio Cortez Sis, Maynor Eduardo González Méndez y óscar Miguel Dávila Mejicanos. La gran mayoría de estos recursos fue rechazada como improcedente con el respaldo de trece votos, mientras que solo Julio Cordón y Luis Aragón se abstuvieron.

La Comisión podría reducir la nota mínima de 75 puntos para alcanzar el umbral legal de 12 candidatos en la elección del fiscal general en Guatemala./(Comisión de Postulación)
La Comisión podría reducir la nota mínima de 75 puntos para alcanzar el umbral legal de 12 candidatos en la elección del fiscal general en Guatemala./(Comisión de Postulación)

A raíz de estos rechazos, tres aspirantes —Gladys Verónica Ponce Mejicanos, Carlos Humberto Rivera Carillo y Abdi Ariel Guerra Guzmán— presentaron acciones de amparo contra la calificación obtenida, de acuerdo con lo comunicado por los integrantes de la Comisión, según la crónica de EP Investiga.

Solo nueve aspirantes avanzan y la Comisión evaluará reducir la nota mínima

La Comisión de Postulación, que había fijado el viernes 17 de abril como fecha límite para la elaboración de la nómina definitiva, aprobó modificar el cronograma ante la insuficiencia de aspirantes que superaron la nota corte. La secretaria de la Comisión, Patricia Gámez, propuso el traslado de la elaboración de la nómina para el lunes 20 de abril. Este aplazamiento fue aprobado por unanimidad ante la necesidad de discutir una posible reducción en el puntaje mínimo.

El proceso de selección para fiscal general exige, según el marco normativo analizado por EP Investiga, que, al menos, 12 postulantes sean habilitados para que la Comisión pueda someter a votación la lista final de seis nombres. Con solo nueve candidatos aprobados hasta el momento, el debate sobre la flexibilidad de la nota mínima cobra un papel central en la jornada próxima.

Impugnaciones y recusaciones: reclamaciones desestimadas por la mayoría

El procedimiento de evaluación incluyó la revisión de memoriales y recursos presentados por postulantes que cuestionaron la puntuación asignada en el análisis de sus expedientes. La mayoría de estas reclamaciones fueron declaradas improcedentes con trece votos favorables a los rechazos, manteniendo la línea de corte inicial, como documentó EP Investiga. La presentación de tres acciones de amparo por parte de aspirantes insatisfechos tras el fallo reafirma la tensión institucional que marca este proceso.

La mayoría de las impugnaciones presentadas por aspirantes inconformes con su calificación fueron desestimadas como improcedentes en la Comisión de Postulación./(Comisión de Postulación)
La mayoría de las impugnaciones presentadas por aspirantes inconformes con su calificación fueron desestimadas como improcedentes en la Comisión de Postulación./(Comisión de Postulación)

La exclusión de figuras como Marco Antonio Villeda, quien, luego de tres votaciones infructuosas, quedó fuera con una calificación muy por debajo del mínimo exigido, se suma al resultado adverso para Julio Saavedra, reflejando la drástica reducción de potenciales integrantes de la próxima nómina. La Comisión se enfrenta la próxima semana a la tarea de definir si flexibiliza los criterios establecidos, lo que podría abrir el proceso a nuevos aspirantes excluidos en la ronda inicial o mantener el umbral y avanzar con solo nueve candidatos habilitados.

La sesión del lunes 20 de abril se anticipa decisiva para determinar el futuro inmediato del Ministerio Público, que requiere la elección de un nuevo fiscal general en un contexto marcado por recursos legales, tensiones administrativas y una estricta evaluación de perfiles profesionales.

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