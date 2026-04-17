La Policía Nacional Civil registra aumento en decomiso de armas y capturas durante 2026

PNCdeGuatemala reporta aumento de capturas y decomiso de armas.(fotografía: PNCdeGuatemala)

La Policía Nacional Civil ha consolidado una estrategia de seguridad ampliada durante el primer trimestre de 2026, que ha tenido como resultado un crecimiento marcado en la cantidad de armas de fuego decomisadas y el número de capturas. Este aumento, atribuido a operativos intensificados, forma parte de una política institucional dirigida a fortalecer el control territorial y reducir la incidencia delictiva de manera sostenida, según datos publicados por el medio oficial Agencia Guatemalteca de Noticias.

Un análisis de las cifras divulgadas por el Ministerio de Gobernación revela que la incautación de armas de fuego se incrementó en un 32 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las capturas totales aumentaron en un 12,5 %. Esta progresión cuantitativa representa una mejora significativa en la capacidad de respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC), que actualmente prioriza la retirada de armas ilegales de circulación como medida esencial para prevenir hechos violentos. Las estadísticas muestran que estas acciones se inscriben dentro de una tendencia más amplia, evidenciada por el reciente reporte de la recuperación de vehículos y la consignación de motocicletas, junto a miles de detenciones efectuadas en diferentes operativos.

El incremento en decomisos y capturas es consecuencia de la intensificación de patrullajes, controles vehiculares y allanamientos en puntos estratégicos del país, con énfasis en el seguimiento a estructuras criminales. Autoridades policiales aseguran que una de las claves ha sido la coordinación interinstitucional fortalecida entre las fuerzas de seguridad y diversas dependencias estatales, lo que permitió una respuesta más eficaz frente a actividades delictivas e impulsó la disminución de delitos de alto impacto.

El Plan Centinela Metropolitana y la reducción de homicidios

El gobierno de Guatemala expandió el alcance de sus acciones operativas con el lanzamiento del Plan Centinela Metropolitana en el departamento de Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo sostuvo que esta estrategia, puesta en marcha la mañana del último martes, ya presenta efectos tangibles: una disminución del 50 % en homicidios y del 33 % en extorsiones en comparación con el año anterior. El mandatario expuso que “estamos en la vía correcta” y sumó que, gracias a la colaboración entre la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, se capturó a más de 3.800 delincuentes, entre ellos, 85 pertenecían a pandillas activas.

El despliegue de estas acciones garantiza continuidad en la vigilancia permanente, especialmente en áreas urbanas catalogadas como zonas de alto riesgo, y da seguimiento a la experiencia acumulada en el departamento de Escuintla. El ministro de la Defensa Nacional, Henry David Saenz Ramos, destacó en su momento que la operación depende de una planificación basada en inteligencia policial y disciplina, dirigida “al criminal, y no al ciudadano correcto y trabajador”.

La coordinación interinstitucional abarca a la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional. Estos organismos mantienen patrullajes a pie y una presencia visible en puntos críticos. Con este trabajo conjunto buscan consolidar la tendencia a la baja en delitos y brindar protección a la vida diaria de la población. El ministro de Gobernación, Marco Villeda, remarcó que el respeto a la ley rige la convivencia y expresó: “El que extorsiona, cae. El que amenaza, cae. El que porta armas ilegalmente, cae. Y el que intimida a una familia trabajadora, caerá”.

Agentes de la Policía Nacional Civil y personal militar realizan operaciones de seguridad en Ciudad de Guatemala como parte del plan de Semana Santa 2026.

Operativos y prevención como ejes de la política nacional

Las fuerzas de seguridad enfatizan que su objetivo central es anticipar el delito e incorporar la prevención como eje básico. El decomiso de armas ilegales y la detención de personas vinculadas a actividades ilícitas son puntales de esta política, que pone el enfoque en la protección de la vida y derechos de los ciudadanos. El gobierno indica que la percepción de mayor seguridad responde al aumento de la presencia policial y a una respuesta más rápida ante incidentes.

Bajo el estado de prevención, la administración de Bernardo Arévalo incrementa la vigilancia continua y alienta la participación ciudadana en la denuncia de extorsiones y delitos. Esta fase busca, además, ejercer un control más estricto del sistema penitenciario, limitando comunicaciones de internos que podrían coordinar actividades delictivas desde cárceles.

La gestión estatal afirma que mantendrá la línea de seguridad pública mediante operativos permanentes y reforzando el Estado de derecho. Las medidas establecidas a través del Plan Centinela Metropolitana y su réplica en focos críticos del país señalan el inicio de una política que promueve la acción sostenida y la colaboración estrecha entre instituciones.