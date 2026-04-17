Guatemala

Guatemala: organizaciones indígenas y campesinas exigen transparencia en designación de fiscal general

Un grupo de manifestantes realizó una concentración en la capital guatemalteca para solicitar un proceso limpio en la selección del titular del Ministerio Público y rechazar la reelección de la actual autoridad judicial

Guardar
Personas se manifiestan este viernes, frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir a la Comisión de Postulación del Ministerio Público que excluya a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, de la lista de aspirantes a la jefatura del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz
Personas se manifiestan este viernes, frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir a la Comisión de Postulación del Ministerio Público que excluya a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, de la lista de aspirantes a la jefatura del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

Diversas organizaciones indígenas y campesinas realizaron un plantón en la ciudad de Guatemala para exigir perfiles honorables en la designación del próximo jefe del Ministerio Público. La protesta se llevó a cabo frente a la Corte Suprema de Justicia durante el último día de revisión de expedientes por parte de la Comisión de Postulación.

De acuerdo a información divulgada por EFE y por medios locales, la manifestación fue una muestra de rechazo a la posible reelección de Consuelo Porras, actual fiscal general, cuyo mandato culmina en mayo.

Los manifestantes que llegaron con pancartas y mensajes alusivos a sus peticiones, solicitaron al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León que elija a personas desvinculadas de intereses de impunidad y comprometidas con la sociedad. El proceso de selección ocurre en medio de tensiones políticas y sociales.

La protesta tuvo como objetivo visibilizar la exigencia de transparencia y de perfiles ajenos a cuestionamientos éticos en la Fiscalía.

Exigencias de transparencia y rechazo a la reelección

Andrés López, representante de las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew, uno de los que lideró la protesta, expresó la preocupación de los pueblos originarios por la posibilidad de continuidad de Porras al frente del Ministerio Público.

Una persona sostiene un cartel este viernes, frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir a la Comisión de Postulación del Ministerio Público que excluya a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, de la lista de aspirantes a la jefatura del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz
Una persona sostiene un cartel este viernes, frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir a la Comisión de Postulación del Ministerio Público que excluya a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, de la lista de aspirantes a la jefatura del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

López sostuvo que la gestión de Consuelo Porras ha favorecido a “mafias” y criminalizado tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos.

El representante indigena puntualizó: “Venimos a patentizar nuestra preocupación, ya que hemos escuchado que aún sigue con buen punteo la señora Consuelo Porras”. La reacción refleja el malestar de las comunidades ante la valoración positiva que tiene la actual fiscal en el proceso de selección.

El proceso de selección y los cuestionamientos internacionales

La Comisión de Postulación debe enviar una lista de seis aspirantes, de la cual el presidente Arévalo seleccionará al nuevo fiscal antes del 17 de mayo.

Consuelo Porras busca un tercer mandato y ha defendido públicamente su honorabilidad. No obstante, enfrenta sanciones de más de 40 países y ha sido señalada por la Unión Europea y Estados Unidos por presuntamente socavar la democracia y promover acciones judiciales contra opositores y periodistas.

La situación de Porras ha alimentado las demandas de organizaciones sociales que cuestionan la legitimidad y transparencia institucional.

Además, la actual fiscal ha sido señalada en investigaciones tanto de Guatemala como de otros países del istmo por participar en adopciones ilegales de niños durante la década de los ochenta.

La fiscal general Consuelo Porras comparece ante la comisión que revisa su candidatura para un tercer mandato de cuatro años en Ciudad de Guatemala, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)
La fiscal general Consuelo Porras comparece ante la comisión que revisa su candidatura para un tercer mandato de cuatro años en Ciudad de Guatemala, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)

Reclamos de las comunidades campesinas e indígenas

Durante la concentración, el líder campesino Alex Petzey manifestó que la Fiscalía, en los últimos ocho años, “se ha dedicado a perseguir a quienes defienden los bosques y territorios en lugar de garantizar una justicia digna”.

Personas se manifiestan este viernes, frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir a la Comisión de Postulación del Ministerio Público que excluya a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, de la lista de aspirantes a la jefatura del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz
Personas se manifiestan este viernes, frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir a la Comisión de Postulación del Ministerio Público que excluya a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, de la lista de aspirantes a la jefatura del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

Petzey enfatizó el seguimiento que han dado las comunidades al proceso de selección, tanto desde las áreas urbanas como rurales.

Feliciana Herrera, delegada del pueblo Ixil, llamó a la ciudadanía a permanecer alerta para impulsar una transformación que permita alcanzar una democracia real en Guatemala. Las organizaciones exhortaron al presidente Arévalo a optar por perfiles con integridad y no vinculados a estructuras de impunidad.

La presión social continuará hasta la concreción del relevo institucional previsto para el próximo mes.

Temas Relacionados

Ministerio Público GuatemalaCiudad de GuatemalaTransparencia InstitucionalDerechos HumanosGuatemalaConsuelo Porras

Últimas Noticias

La primera evaluación clínica estructurada cambia las pruebas de egreso en la formación médica dominicana

La incorporación de esta modalidad garantiza que el proceso formativo culmina con la validación de competencias prácticas, técnicas y éticas requeridas para el ejercicio responsable de la medicina en el país

La primera evaluación clínica estructurada cambia las pruebas de egreso en la formación médica dominicana

La Policía Nacional Civil registra aumento en decomiso de armas y capturas durante 2026

Un reporte oficial determina que las acciones intensificadas de patrullaje y controles permitieron a las fuerzas de seguridad incrementar la incautación de armamento y realizar miles de detenciones en distintas zonas urbanas y rurales del país

La Policía Nacional Civil registra aumento en decomiso de armas y capturas durante 2026

La deuda externa de Nicaragua alcanza un máximo histórico en 2025

Un informe del banco central revela que las empresas nacionales recibieron la mayor parte del financiamiento extranjero durante el último año, destinándose sobre todo a actividades relevantes como energía, comercio e intermediación financiera.

La deuda externa de Nicaragua alcanza un máximo histórico en 2025

El festival Chiripa celebrará su sexta edición en Ciudad de Guatemala

La próxima entrega del evento reunirá a artistas internacionales y nacionales en diferentes sedes de la capital, con una programación gratuita centrada en propuestas de comedia y circo procedentes de varios países de Iberoamérica

El festival Chiripa celebrará su sexta edición en Ciudad de Guatemala

“Le levantaron la cabeza y la degollaron”: El crudo relato de la muerte de una joven hondureña tras ser raptada

La misma sonrisa que cautivaba a miles de seguidores en TikTok se apagó entre los matorrales de una finca de palma africana en Tocoa. Una joven de 17 años conocida como Katy Mazorca’, no murió por azar; fue conducida al matadero por su propio novio en una emboscada disfrazada de oportunidad laboral

“Le levantaron la cabeza y la degollaron”: El crudo relato de la muerte de una joven hondureña tras ser raptada

TECNO

Magis TV y Xuper TV no son las únicas plataformas que ponen en riesgo tus datos: crece la lista de apps peligrosas

Magis TV y Xuper TV no son las únicas plataformas que ponen en riesgo tus datos: crece la lista de apps peligrosas

Netflix pierde a su histórico líder: Reed Hastings se retira y las acciones de la empresa caen un 9%

El truco del papel aluminio en los cajones: para qué sirve realmente

La habilidad clave que desarrollan los niños al cuidar a sus hermanos, según la IA

Así actúan las empresas para despedir empleados a causa de la IA

ENTRETENIMIENTO

Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años: “Sé lo afortunada que soy”

Cher solicita tutela de su hijo Elijah tras episodios críticos: “Su drogadicción empeoró”

Sandra Bullock defendió la inteligencia artificial: “Tenemos que ser solo amigos, de alguna forma un poco oscura”

Anne Hathaway revela quién es la verdadera “diva” dentro del reparto de “El diablo viste a la moda 2″

MUNDO

El secretario general de la ONU respalda reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán

El secretario general de la ONU respalda reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán

La justicia de París aplicó una multa récord a una empresa inmobiliaria por convertir una residencia social en alojamientos turísticos

El impactante video de un camión en llamas que intenta evitar una explosión y termina dejando varios heridos en Siria

Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos del régimen persa y 19 barcos acataron sus órdenes: “Si señor, volvemos a Irán”

Donald Trump rechazó una oferta de ayuda de la OTAN para el estrecho de Ormuz: “Les dije que se mantengan alejados”