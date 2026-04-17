Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años: “Sé lo afortunada que soy”

Natalie Portman compartió su felicidad y gratitud por la llegada de un nuevo hijo (REUTERS/Stephane Mahe)

Natalie Portman confirmó este viernes que está embarazada de su tercer hijo, el primero fruto de su relación con el músico francés Tanguy Destable.

La actriz de 44 años compartió la noticia en una entrevista publicada por Harper’s Bazaar. “Tanguy y yo estamos muy entusiasmados”, declaró la ganadora del Oscar. “Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”.

Portman, cuyo padre es médico especialista en fertilidad, destacó que comprende la dificultad que entraña el embarazo para muchas mujeres.

“Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada. Tengo muchas personas que quiero que han tenido momentos muy difíciles con eso, y quiero ser respetuosa también con eso. Es algo hermoso y lleno de alegría, pero tampoco es algo fácil”, señaló al mismo medio.

Tanguy Destable, actual pareja de Portman y conocido como Tepr, es padre de dos hijos junto a la actriz Louise Bourgoin (Instagram/@tepr_)

Y agregó: “Sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente y estoy muy agradecida. Tengo una profunda apreciación y gratitud”.

La estrella de cine indicó a la revista que tiene “más energía” de la que esperaba y que está “atesorando cada momento”, ya que sabe que “probablemente sea la última vez”.

“Hay una calma esta vez, y el hecho de conocerme a mí misma: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor. Eso hace que la experiencia sea hermosa cada día”, sostuvo.

Natalie Portman lució su vientre este viernes al salir a las calles de París, donde cubrió su abdomen con abrigos de gran tamaño.

"Es algo hermoso y lleno de alegría, pero tampoco es algo fácil", reconoció la ganadora del Oscar (REUTERS/Aude Guerrucci)

La vida romántica de Natalie Portman

La actriz es madre de dos hijos nacidos durante su matrimonio con el coreógrafo y director Benjamin Millepied: Aleph, de 14 años, nacido en 2011, y Amalia, de 9 años, nacida en febrero de 2017.

La pareja se conoció en 2009 durante el rodaje de El cisne negro, en la que él se desempeñó como coreógrafo.

“Me encontré con mi marido en ella, así que creo que estaba como en un mundo de ensueño”, recordó Portman en una entrevista para SiriusXM en 2018. “Él me estaba enseñando a bailar. Una de esas historias románticas. Fue definitivamente emocionante y divertido. Fue hermoso”.

Ambos se casaron en agosto de 2012 en una ceremonia celebrada en España. Tras 11 años de matrimonio, Portman presentó la demanda de divorcio en el verano de 2023, después de que circularan informaciones sobre una supuesta infidelidad del director con la activista climática Camille Étienne.

Natalie Portman y Benjamin Millepied, con quien tiene dos hijos, finalizaron su divorcio en 2024 tras más de una década juntos (REUTERS/Danny Moloshok)

El divorcio quedó oficialmente finalizado en 2024. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una relación cordial en beneficio de sus hijos. “Son muy civiles el uno con el otro por los niños”, indicó una fuente consultada por Us Weekly en ese momento.

Ni Portman ni Millepied se han pronunciado públicamente sobre el divorcio ni sobre sus acuerdos de coparentalidad.

En marzo de 2025, los medios comenzaron a vincular a Natalie Portman con Tanguy Destable, músico y productor francés conocido artísticamente como Tepr, de 45 años, tras ser vistos juntos en París.

“Natalie y Tanguy llevan varios meses viéndose. Lo están pasando muy bien juntos”, señaló una fuente a la citada revista en ese momento.

La actriz afirma que equilibrar su carrera en Hollywood con la crianza es fundamental y que sus hijos la mantienen con los pies en la tierra (Best Image/The Grosby Group)

Según el mismo medio, la artista lo habría conocido a través de amigos en común tras la finalización de su divorcio. La relación se mantuvo en un bajo perfil en los meses siguientes.

Destable tiene dos hijos propios de su relación anterior con la actriz Louise Bourgoin: Étienne, nacido en 2016, y Vadim, nacido en 2020.

En abril de 2025, Portman reflexionó sobre la maternidad en una entrevista con la revista Interview.

“Mis hijos son siempre una fuente de entusiasmo, porque simplemente los ves desarrollarse como los individuos que son”, afirmó, y añadió que equilibrar su carrera en Hollywood con la crianza le resulta fundamental.

“Es muy importante tener personas en tu vida que te mantengan con los pies en la tierra”, señaló en la misma conversación.