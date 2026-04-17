El presidente del Líbano afirma que un acuerdo de paz no implicará la cesión de territorio

El presidente de Líbano, Joseph Aoun

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, afirmó este viernes que el país se encuentra a las puertas de una “nueva etapa” tras la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días en la guerra entre Israel y Hezbollah. El mandatario declaró que Líbano avanzará hacia la “transición de trabajar por un alto el fuego a trabajar por acuerdos permanentes” que aseguren “los derechos del pueblo, la unidad de la tierra y la soberanía de la nación”.

Aoun subrayó que no firmará ningún acuerdo que implique “la cesión de territorio o que vulnere la soberanía nacional”. Enfatizó que Líbano ya no será “el peón en el juego de nadie”, sino un Estado con “capacidad propia de decisión”. El mandatario destacó que el país ha “recuperado el poder de decisión por primera vez en casi medio siglo”, y que ahora negocia “por sí mismo”, dejando atrás el papel de escenario para conflictos externos.

El conflicto se intensificó el 2 de marzo, cuando Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó ataques contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei. Israel respondió con una serie de bombardeos y una ofensiva terrestre en territorio libanés, que ha provocado cerca de 2.300 muertos y más de un millón de desplazados, según las cifras oficiales. Los ataques han dejado también más de 7.500 heridos.

El gobierno libanés, bajo el liderazgo de Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, ha adoptado decisiones inéditas respecto a Hezbollah, como el compromiso de desarmar a la milicia en agosto tras el alto el fuego de noviembre de 2024, y la prohibición de sus actividades militares tras el inicio de la reciente escalada. El grupo chií, que mantuvo su arsenal tras la guerra civil de 1975-1990 bajo el argumento de la “resistencia” frente a Israel, ha sido un punto de tensión interna recurrente.

“Ahora, todos estamos ante una nueva fase”, declaró el presidente. “Es la fase de transición de trabajar en un alto el fuego a trabajar en acuerdos permanentes que preserven los derechos de nuestro pueblo, la unidad de nuestra tierra y la soberanía de nuestra nación”. Aoun aseguró que estas negociaciones “no implican debilidad, retirada ni concesión”, sino que son una manifestación de la firmeza en los derechos nacionales y la responsabilidad de proteger la patria.

Niños desplazados juegan junto a edificios dañados mientras regresan temporalmente a sus hogares, tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Zohra Bensemra

El presidente agradeció la mediación de países como Arabia Saudí y el presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció la tregua la víspera. Trump afirmó que espera recibir a Aoun y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca en los próximos días. El alto el fuego llegó después de un encuentro en Washington entre los embajadores de Líbano e Israel, la primera reunión directa en décadas, dado que ambos países están técnicamente en guerra desde 1948.

Aoun sostuvo que las conversaciones con Israel “no significan ni significarán jamás el abandono” de los derechos libaneses ni la “vulneración” de la soberanía nacional. “No permitiré que muera un solo libanés más, ni permitiré que continúe el derramamiento de sangre de mi pueblo por la influencia de otros o los cálculos de potencias cercanas y lejanas”, expresó el presidente.

Entre los asuntos que abordarán las negociaciones figuran la presencia militar israelí en el sur de Líbano, el retorno de prisioneros libaneses y el desarme de Hezbollah, que ha condicionado la entrega de sus armas a la retirada total del Ejército israelí del país. La cuestión de dialogar con Israel divide a la sociedad libanesa: mientras algunos consideran que puede ser la vía para poner fin a décadas de conflictos, otros, entre ellos Hezbollah y sus seguidores, rechazan cualquier contacto formal.

Una mujer permanece de pie cerca de los escombros, mientras personas desplazadas se dirigen a regresar a sus hogares tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

El objetivo de Beirut, según Aoun, es “detener la agresión israelí, conseguir la retirada de sus fuerzas y garantizar el regreso de los prisioneros y de los desplazados con seguridad, libertad y dignidad”. El mandatario recalcó que ninguna negociación supondrá una renuncia a los principios o a la integridad territorial del país, reiterando que “no habrá ningún acuerdo que vulnere los derechos nacionales, menoscabe la dignidad de nuestro pueblo o ceda ni un ápice de territorio nacional”.

(Con información de AFP y Europa Press)