El secretario general de la ONU respalda reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. REUTERS/Mohamed Azakir

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, destacando que representa “un paso en la dirección correcta” para la reducción de tensiones en una de las rutas marítimas más estratégicas del comercio internacional.

En una rueda de prensa, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, enfatizó la importancia de respetar los derechos y libertades de navegación conforme al derecho internacional y subrayó que estas libertades deben ser respetadas por todas las partes, sin excepción, considerando su preservación esencial para la estabilidad regional, la seguridad marítima y el flujo ininterrumpido del comercio global.

La reapertura del estrecho, anunciada por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, estará vigente hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, previsto para el próximo miércoles, como resultado de la tregua alcanzada en el Líbano el jueves anterior. Guterres expresó su firme apoyo a los esfuerzos de mediación, mencionando especialmente el rol de Pakistán en el avance hacia la reducción de hostilidades y el establecimiento de canales de diálogo entre las partes.

A pesar del anuncio iraní, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que el bloqueo de la Armada estadounidense sobre las costas iraníes se mantendrá hasta que ambos países lleguen a un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto, iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Frente a estas declaraciones, las agencias iraníes Fars y Tasnim reportaron que si persiste el bloqueo marítimo estadounidense, se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz volvería a cerrarse. El Comando Central estadounidense, por su parte, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están bloqueando el estrecho de Ormuz”, sino únicamente los barcos que salen o se dirigen a Irán.

Irán anuncia la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio internacional, hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos.

El anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y la reacción internacional han generado expectativas sobre la posibilidad de consolidar la paz en la región. Guterres manifestó su esperanza de que la medida permita generar confianza entre Irán y Estados Unidos y fortalecer el diálogo en curso, facilitado por Pakistán.

La ONU reiteró la necesidad del pleno restablecimiento de los derechos y libertades de navegación internacionales en el estrecho de Ormuz y la importancia de que todas las partes actúen con máxima contención para evitar cualquier acción que pueda reavivar tensiones o poner en riesgo el frágil alto el fuego vigente.

(Con información de EFE y Europa Press)