Guatemala

Guatemala: La comisión postuladora prioriza la revisión documental en elección del Ministerio Público

El órgano responsable del proceso de selección determinó que la primera etapa estará centrada en corroborar la entrega y autenticidad formal de los expedientes de los aspirantes antes de proceder con evaluaciones individuales

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Comisión de Postulación inicia fase final para la elaboración de la nómina de aspirantes que será presentada por el Presidente Bernardo Arévalo. (fotografía: Organismo Judicial)
Comisión de Postulación inicia fase final para la elaboración de la nómina de aspirantes que será presentada por el Presidente Bernardo Arévalo. (fotografía: Organismo Judicial)

En la selección que determinará el futuro del Ministerio Público de Guatemala, la comisión encargada de supervisar la postulación de candidatos centra su labor en la presencia y validez formal de los documentos presentados por los aspirantes, posponiendo el análisis de objeciones éticas para la etapa posterior. Esta definición del alcance de las funciones fue señalada por el comisionado Julio César Cordón Aguilar, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar (URL). El procedimiento, detallado por Cordón Aguilar y transmitido por el canal oficial del Organismo Judicial, tiene como objetivo que el filtro inicial sea estrictamente objetivo antes de evaluar aspectos valorativos.

Cordón Aguilar explicó que la responsabilidad de los comisionados, en esta fase, se limita a verificar que los postulantes hayan entregado los documentos requeridos y que correspondan a autoridades legalmente reconocidas. Señaló: “Nuestra labor como comisionados en esta etapa es revisar y comprobar que los documentos hayan sido presentados, que se encuentren emitidos por las autoridades o instituciones competentes y que acrediten el aspecto que el postulante indica en su expediente”. No se realiza, en este momento, una investigación sobre la veracidad material del contenido presentado.

Una vez satisfechos los requisitos formales y validada la documentación, la comisión pasará a considerar las tachas, es decir, objeciones éticas contra los aspirantes, en una fase sucesiva. Esta secuenciación responde a la necesidad de mantener el orden procedimental y evitar interpretaciones erróneas sobre la legitimidad de los candidatos examinados, una precisión que el propio Cordón Aguilar consideró esencial en sus declaraciones públicas.

La revisión ética y la votación nominal marcan la segunda etapa de selección

Durante la sesión documentada, Cordón Aguilar expuso ante representantes académicos, estudiantes y el público que la evaluación de la idoneidad ética se llevará a cabo en la votación nominal destinada a conformar la nómina definitiva. Indicó que cada voto individual reflejará la valoración ética de los comisionados acerca de cada aspirante, tras superar la etapa de requisitos formales. Además, precisó: “Tener claras las distintas etapas del proceso de postulación para entender la función que los comisionados llevamos a cabo, para comprender el sentido de nuestros votos, pero muy especialmente para evitar la desinformación”.

La normativa vigente establece que este procedimiento escalonado tiene como fin asegurar la transparencia y la legalidad en la selección, diferenciando el examen formal del expediente de la ponderación de méritos éticos y profesionales. Solo luego de concluir la revisión documental, la comisión abre el espacio para evaluar objeciones éticas y posteriormente votar la integración de la lista final de candidatos.

Comisión de Postulación inicia fase final para la elaboración de la nómina de aspirantes que será presentada por el Presidente Bernardo Arévalo. (fotografía: Organismo Judicial)
Comisión de Postulación inicia fase final para la elaboración de la nómina de aspirantes que será presentada por el Presidente Bernardo Arévalo. (fotografía: Organismo Judicial)

La función de la comisión consiste en confeccionar una nómina de postulantes que cumpla con todos los requisitos formales documentales. El número de candidatos que la comisión remite al Ejecutivo depende de cuántos superen este primer filtro; luego, inicia la etapa de discusión ética de manera individual.

La decisión final recae en el presidente tras la entrega de la nómina validada

El proceso fija que la comisión postuladora solo entrega la lista de candidatos aprobados luego de cumplir todos los criterios documentales y éticos. Superado este filtro, la designación del próximo jefe del Ministerio Público quedará en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien elegirá de esa nómina conforme lo establecen las reglas.

Cordón Aguilar reiteró que el cuerpo evaluador carece de facultades para examinar antecedentes más allá de los acreditados en el expediente en esta etapa, ni para abordar objeciones de fondo antes de finalizar la revisión inicial. La decisión presidencial marcará la conducción del principal órgano a cargo de la persecución penal y la defensa de la legalidad en Guatemala.

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