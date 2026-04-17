La ofensiva digital de China contra Taiwán amplificó las voces críticas del gobierno democrático de la isla

Una pantalla gigante muestra un reportaje sobre las maniobras militares chinas "Misión Justicia 2025" en los alrededores de Taiwán, en Pekín, China, el 30 de diciembre de 2025. (REUTERS)

China intensificó su guerra informativa contra Taiwán durante diciembre de 2025 al difundir de forma masiva declaraciones de figuras políticas y mediáticas de la isla críticas con el gobierno, según datos verificados por IORG, el centro independiente de análisis digital, y Reuters. El proceso concentró más de 18.000 videos sobre Taiwán publicados en Douyin —plataforma de videos china, versión local de TikTok—, muchos de los cuales se distribuyeron también en Facebook, TikTok y YouTube, redes sociales de amplio alcance en la región.

El método, que según autoridades de seguridad taiwanesas se expandió entre 2024 y 2025, consiste en amplificar voces conocidas, principalmente líderes y portavoces del principal partido opositor, el Kuomintang (KMT), de tendencia prointegracionista, para reforzar mensajes alineados con los intereses de Beijing y debilitar al Partido Democrático Progresista, actualmente en el poder y defensor del mantenimiento de facto de la independencia de Taiwán.

De acuerdo con el Election Study Center, el principal centro académico de investigación electoral de Taiwán, dependiente de la Universidad Nacional Chengchi, desde 2020 el apoyo a mantener el estatus quo indefinidamente subió ocho puntos y se ubicó en 33,5%, mientras que quienes respaldan avanzar hacia la independencia cayeron a 21,9%. La proporción que apoya la unificación inmediata o gradual ronda el 7% y permaneció sin variaciones tras la escalada informativa.

Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), principal partido opositor de Taiwán, saluda al presidente chino Xi Jinping durante un encuentro en Pekín. (CTI via REUTERS)

La campaña impulsada desde China, según análisis de IORG, incorporó declaraciones de figuras influyentes del KMT, integrantes de partidos minoritarios afines a la reunificación e influencers críticos del Partido Democrático Progresista. Entre octubre y noviembre de 2025, el volumen mensual de videos con voces taiwanesas en Douyin se duplicó respecto al año previo, con un crecimiento del 164% en tiempo de emisión. Del ranking de los 25 personajes taiwaneses con mayor presencia, 13 tenían vínculos directos con el KMT, dos correspondían a altos cargos de partidos pro-China y diez eran creadores de contenido contrario al gobierno.

Dentro de este esquema aparece la dirigente Cheng Li-wun como la figura más difundida en los contenidos chinos: protagonizó 460 videos desde 68 cuentas diferentes en Douyin, generando más de cinco millones de interacciones. El aumento en la visibilidad coincidió con el viaje de Cheng a Beijing a comienzos de mes, donde se reunió con el presidente Xi Jinping, quien exhortó al KMT a consolidar la confianza política y crear “un futuro brillante para la reunificación de la patria”.

La dirección del partido explicó que la visita respondía a su programa y a la tradicional interlocución interpartidista con el Partido Comunista Chino (PCC), partido oficialista de la República Popular China e impulsor principal de la reunificación: el PCC gobierna China continental y el KMT es la principal fuerza opositora en Taiwán.

Lai Ching-te, presidente de Taiwán, supervisa a las fuerzas armadas locales en medio de la escalada informativa con China. (REUTERS)

Otras figuras recurrentes fueron Holger Chen Chih-han y cinco ex altos mandos militares. Fragmentos en los que Chen describía a China y Taiwán como “una sola familia” o donde el ex coronel Lai Yueh-chien aseguraba que drones chinos habían incursionado en el espacio aéreo taiwanés circularon desde China News Service hasta redes sociales de amplio uso en la isla.

El Ministerio de Defensa de Taiwán negó la existencia de tal incidente con drones. Tras el aumento de retirados presentes en videos de propaganda, el Consejo de Asuntos del Continente exhortó a los exmilitares a no replicar la retórica de Beijing ni violar sus juramentos de lealtad.

La encuesta anual de la Universidad Nacional Chengchi mostró que la ofensiva informativa de China desde 2024 no alteró de manera relevante las posiciones de la sociedad taiwanesa respecto a la independencia o la unificación. El Partido Democrático Progresista perdió la mayoría parlamentaria en 2024 y mantuvo la presidencia en tres elecciones consecutivas, datos que marcan el ciclo político local pese al aumento de presión mediática.

logo Seguidores saludan a Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), durante su recorrido por el Mausoleo de Sun Yat-sen en Nanjing, China, el 8 de abril de 2026. REUTERS/Go Nakamura

El gobierno de Taiwán, bajo el liderazgo de Lai en la defensa y la oficina presidencial, reforzó la alfabetización mediática y la resiliencia psicológica de las fuerzas armadas ante lo que denomina guerra cognitiva intensificada. Entre las nuevas medidas, el Ejecutivo distribuyó un manual a la ciudadanía que advierte: “Toda noticia de una eventual rendición de Taiwán debe considerarse falsa”.

Las acciones chinas incluyeron el uso de más recursos digitales que portavoces opositores. La inteligencia taiwanesa identificó, en el último año, 45.000 conjuntos de cuentas falsas y 2,3 millones de piezas de desinformación acerca de la relación bilateral. Según el informe del Buró de Seguridad Nacional, el fin era exacerbar divisiones internas, minar la moral pública y debilitar el respaldo a la defensa autónoma de la isla.

Durante el último trimestre de 2025, se publicaron en Douyin más de 560.000 videos desde 1.076 cuentas controladas por medios oficiales del PPC, de los cuales cerca del 3% se centró en Taiwán.

(Con información de Reuters)