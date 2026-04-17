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Los precios del petróleo cayeron con fuerza tras la apertura del estrecho de Ormuz

El mercado registró una baja significativa en las cotizaciones internacionales luego de que se confirmara la reapertura parcial de un paso marítimo clave, en medio de gestiones diplomáticas entre Estados Unidos y Teherán

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El precio del petróleo cayó con fuerza tras el anuncio de Irán sobre la reapertura total del estratégico estrecho de Ormuz. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)
El precio del petróleo cayó con fuerza tras el anuncio de Irán sobre la reapertura total del estratégico estrecho de Ormuz. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída el viernes tras el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos. El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, comunicó a través de la red social X que “el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda declarado completamente abierto durante el resto del alto el fuego”. Este anuncio se produce en el marco de la tregua alcanzada en el conflicto de Líbano, y después de que Estados Unidos e Irán intensificaran sus acercamientos diplomáticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a diversos medios que un acuerdo con Teherán estaba “muy cerca”, al afirmar que ya no quedaban “puntos de bloqueo” entre ambos países. Trump también declaró que Irán se ha comprometido a no volver a cerrar el estrecho y, en una entrevista, añadió que espera alcanzar un acuerdo de paz “dentro de uno o dos días” que ponga fin a la guerra. No obstante, el bloqueo naval estadounidense sobre Irán se mantendrá hasta la formalización del acuerdo, y Estados Unidos ha prohibido a Israel atacar Líbano durante este periodo.

La reacción del mercado petrolero fue inmediata. El barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio retrocedió un 9,07% hasta situarse en 90,38 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo perdió un 11,45% y cerró en 83,85 dólares. En la jornada, el Brent llegó a cotizar en 88,97 dólares, con una caída de más del 10%, y el WTI tocó los 80,56 dólares. Estos valores representan los niveles más bajos desde el 10 de marzo y su mayor descenso diario desde el 8 de abril. Las caídas se explican porque el mercado comenzó a descontar la “prima de riesgo extrema” acumulada en las últimas semanas, volviendo a fijar el precio en la normalización del flujo petrolero, según explicaron analistas de Gelber & Associates.

La reapertura del estrecho, aunque celebrada, no implica una normalización inmediata del comercio. El portavoz de Hapag-Lloyd, Nils Haupt, advirtió que los navieros se mantenían cautelosos ante la presencia de minas marinas y la necesidad de definir rutas seguras. Además, según medios iraníes, la reapertura solo es válida bajo tres condiciones: los buques deben coordinar su paso con fuerzas iraníes, seguir la ruta indicada y no tener lazos con países considerados enemigos, como Estados Unidos e Israel. Las agencias Fars y Tasnim subrayaron que el tránsito podría volver a cerrarse si persiste el bloqueo marítimo estadounidense.

Donald Trump confirmó avances en la negociación con Irán y dijo que un acuerdo de paz podría firmarse en dos días.
Donald Trump confirmó avances en la negociación con Irán y dijo que un acuerdo de paz podría firmarse en dos días.

Los flujos de petróleo desde los países del Golfo, que suman cerca de 13 millones de barriles diarios, podrían reanudarse si se mantiene el paso abierto. Sin embargo, especialistas como Andy Lipow de Lipow Oil Associates señalaron que el regreso a la normalidad será lento y demandará semanas o incluso meses, debido a los daños sufridos por infraestructuras energéticas a causa de los bombardeos recientes. A esto se suma la situación de la refinería catarí de Ras Laffan, el mayor centro de producción de gas natural licuado del mundo, que prevé entre tres y cinco años de trabajos de rehabilitación.

El desplome de los precios se produjo tras el anuncio iraní de que el estrecho permanecería abierto hasta el miércoles, coincidiendo con el fin del alto el fuego pactado con Estados Unidos. El WTI perdió en la semana 12,72 dólares por barril, equivalente a un 13,2%, en un contexto de alivio parcial de las tensiones geopolíticas. La reapertura del enclave marítimo ha sido recibida por el mercado como un paso hacia la distensión, aunque la situación sigue sujeta a la evolución del diálogo entre Washington y Teherán y a la seguridad efectiva de las rutas marítimas.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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