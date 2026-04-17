Las autoridades de Bolivia y El Salvador suscriben convenios para fortalecer la conexión económica y científica

Bolivia y El Salvador celebran la IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y Coordinación Bilateral en La Paz para fortalecer relaciones bilaterales. (Cortesía: Ministerio de Relaciones exteriores de Bolivia)

La IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y Coordinación Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de El Salvador se celebró el 16 de abril en la ciudad de La Paz, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

El encuentro estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz Ide, y la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.

Durante la reunión, ambas delegaciones dialogaron sobre una agenda que incluyó la lucha contra el crimen organizado transnacional, la modernización del Estado, el impulso al comercio y la promoción de inversiones en sectores estratégicos.

También trataron temas relacionados con la cultura, el turismo, el transporte ferroviario, la conectividad y la cooperación espacial con fines pacíficos.

Entre los acuerdos alcanzados, los representantes de ambos países resaltaron la decisión de explorar el intercambio de experiencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional. Además, se comprometieron a diversificar el intercambio comercial y a fomentar la inversión, reconociendo la creación de la Cámara Empresarial Binacional Bolivia – El Salvador como un mecanismo fundamental para la articulación de los sectores empresariales de ambas naciones.

Bolivia y El Salvador firman un convenio de cooperación espacial con fines pacíficos y avanzan hacia acuerdos en transporte y conectividad aérea. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia)

Las autoridades destacaron la importancia de profundizar la cooperación técnica y científica, para lo cual se acordó realizar la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica. En este marco, se anunció la suscripción del Programa de Cooperación 2026-2028, que integrará proyectos destinados a promover el desarrollo de ambos países.

El encuentro permitió también la firma de un Convenio entre la Agencia Boliviana Espacial y la Secretaría de Innovación de la Presidencia de El Salvador, enfocado en la cooperación espacial con fines pacíficos, y la concreción de un Memorándum de Entendimiento sobre Servicios Aéreos. Las delegaciones expresaron además su intención de avanzar hacia un Acuerdo sobre Transporte Aéreo que potencie la conectividad, el comercio, el turismo y la inversión.

A nivel académico, el Instituto Diplomático ‘Doctor José Gustavo Guerrero’ de El Salvador y la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia suscribieron un memorándum orientado a la cooperación en formación diplomática y consular.

Tanto Paz Ide como Mira reafirmaron el interés de sus gobiernos en mantener una agenda conjunta que genere beneficios concretos para ambos pueblos, reconociendo el valor de la cooperación entre gobiernos locales y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas.

Ambos países acuerdan impulsar el comercio, promover inversiones en sectores estratégicos y diversificar el intercambio comercial para beneficio mutuo. (Cortesía: Ministerio de Relaciones exteriores de Bolivia)

En el terreno económico, la relación comercial entre Bolivia y El Salvador ha experimentado un impulso en 2026. El 16 de abril se anunció la fundación de la primera Cámara Binacional de Comercio e Inversiones, creada para dinamizar los negocios privados y las inversiones bilaterales. Funcionarios salvadoreños indicaron que la entidad promoverá oportunidades en sectores estratégicos y reducirá barreras burocráticas.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa de El Salvador inició la ratificación de un acuerdo comercial que otorgará preferencias arancelarias a 259 productos salvadoreños para su ingreso al mercado boliviano. La embajada salvadoreña en Bolivia informó que impulsa activamente la promoción de sectores como la agroindustria, especialmente la carne boliviana, y la tecnología. Voceros diplomáticos aseguraron que estos pasos buscan diversificar el intercambio y atraer nuevas inversiones.