República Dominicana

La primera evaluación clínica estructurada cambia las pruebas de egreso en la formación médica dominicana

La incorporación de esta modalidad garantiza que el proceso formativo culmina con la validación de competencias prácticas, técnicas y éticas requeridas para el ejercicio responsable de la medicina en el país

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El centro académico realizó una prueba piloto para certificar mediante ejercicios prácticos las capacidades de los estudiantes en situaciones clínicas simuladas, estableciendo un nuevo estándar en la evaluación de competencias profesionales en medicina (Cortesía UNPHU)
El centro académico realizó una prueba piloto para certificar mediante ejercicios prácticos las capacidades de los estudiantes en situaciones clínicas simuladas, estableciendo un nuevo estándar en la evaluación de competencias profesionales en medicina (Cortesía UNPHU)

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña ha registrado un avance sin precedentes en la formación médica de la República Dominicana al ejecutar, el 14 de febrero de 2026, el primer piloto de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) de fin de carrera.

Este nuevo sistema de certificación introduce, por primera vez en el país, un modelo que permite evidenciar de manera práctica la capacidad de los futuros médicos para aplicar conocimientos y resolver situaciones clínicas reales, estableciendo un nuevo referente para las escuelas de medicina nacionales, según informó la Universidad estatal.

El programa piloto se desarrolló con la participación de 38 estudiantes de término, quienes recorrieron un circuito de 12 estaciones clínicas diseñadas para simular desafíos típicos del ejercicio médico. A diferencia de evaluaciones tradicionales centradas en teoría, la ECOE exige a los estudiantes demostrar competencias integrales: liderazgo clínico, toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas, comunicación efectiva con pacientes estandarizados, destrezas técnicas y ética profesional.

El enfoque asegura una medición objetiva y equitativa basada en criterios previamente definidos, lo que garantiza rigor académico y transparencia, de acuerdo con la Universidad con sede en Santo Domingo.

Treinta y ocho estudiantes completaron doce escenarios simulados que certifican destrezas clínicas, técnicas y éticas, marcando el inicio de la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada como requisito final en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Foto cortesía UNPHU)
Treinta y ocho estudiantes completaron doce escenarios simulados que certifican destrezas clínicas, técnicas y éticas, marcando el inicio de la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada como requisito final en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Foto cortesía UNPHU)

Esta primera implementación sienta las bases para que la ECOE se institucionalice como instrumento obligatorio de valoración final para los egresados de Medicina en la UNPHU. Reconocido internacionalmente como el estándar de oro en evaluación de competencias clínicas, el Examen Clínico Objetivo Estructurado expone a los alumnos a situaciones simuladas pero realistas que replican la complejidad de la práctica profesional contemporánea.

UNPHU, primera escuela dominicana en aplicar la ECOE al final de la carrera

Con la puesta en marcha de esta experiencia pionera, la UNPHU se consolidó como la primera escuela de medicina del país en implementar la ECOE para la titulación médica. Este modelo de evaluación no solo verifica la asimilación de contenidos académicos, sino que certifica el dominio de las habilidades prácticas, comunicativas y éticas necesarias para brindar una atención sanitaria humanizada y segura.

Durante la jornada, los participantes y el cuerpo académico analizaron conjuntamente los resultados, utilizando el espacio de retroalimentación para fortalecer la mejora continua del proceso formativo y asimilar aprendizajes de la experiencia piloto.

El acto de cierre contempló la entrega de certificados, con la presencia de autoridades universitarias encabezadas por el rector Miguel Fiallo Calderón, la vicerrectora académica Patricia Matos, la directora de la Escuela de Medicina Claudia Scharf y el docente Jheison Coporán. Los responsables subrayaron la importancia de avanzar hacia modelos de evaluación alineados con estándares internacionales y el compromiso permanente de la UNPHU con la calidad académica, según lo declarado por la Universidad.

La nueva Evaluación Clínica Objetiva Estructurada permite certificar de manera práctica las habilidades diagnósticas, comunicativas y éticas de los egresados, estableciendo un estándar académico pionero en la formación médica de la República Dominicana (Foto cortesía UNPHU)
La nueva Evaluación Clínica Objetiva Estructurada permite certificar de manera práctica las habilidades diagnósticas, comunicativas y éticas de los egresados, estableciendo un estándar académico pionero en la formación médica de la República Dominicana (Foto cortesía UNPHU)

El liderazgo de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña queda reafirmado en la innovación de la enseñanza superior en salud en la República Dominicana, y en su propósito de formar profesionales capaces de responder a las actuales demandas del sector sanitario nacional.

“Con este avance reafirmamos que la excelencia académica y la formación de profesionales altamente competentes son la esencia de la UNPHU. Seguimos innovando para brindar a nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje de vanguardia”, destacó la academia desde sus redes sociales.

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