Guatemala

El presidente Arévalo sostiene encuentro con enviados de Estados Unidos en el Palacio Nacional de Guatemala

La visita de los diplomáticos se realizó en el contexto del relevo en la delegación estadounidense y estuvo centrada en la continuidad de los vínculos bilaterales, la colaboración comercial y la cooperación en materia de seguridad

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El diálogo reciente entre funcionarios guatemaltecos y estadounidenses ratificó el compromiso de ambas naciones en temas de seguridad regional y desarrollo comunitario, a la par de anunciarse los nuevos nombramientos en legaciones diplomáticas (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
El diálogo reciente entre funcionarios guatemaltecos y estadounidenses ratificó el compromiso de ambas naciones en temas de seguridad regional y desarrollo comunitario, a la par de anunciarse los nuevos nombramientos en legaciones diplomáticas (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

El presidente Bernardo Arévalo y el canciller Carlos Ramiro Martínez recibieron en el Palacio Nacional de la Cultura a los encargados de Negocios de Estados Unidos, Jorgan Andrews y Johnn Barrett, en una reunión destinada a dar continuidad a la agenda bilateral y al relevo diplomático en Guatemala, informó la Embajada de Estados Unidos.

Tras la reunión, la sede diplomática señaló que se reafirmó la relación entre Guatemala y Estados Unidos en temas como la expansión comercial, la lucha contra el crimen organizado y la eliminación de la migración ilegal, según la información del organismo estadounidense.

Durante el encuentro oficial, la embajada subrayó que continúa la cooperación en áreas relacionadas con la seguridad y la prosperidad de las comunidades, especificando las prioridades que comparte con el Ejecutivo guatemalteco.

Cambios en la representación diplomática

El relevo de representantes se enmarca en una serie de modificaciones promovidas por la administración de Donald Trump en la región. De acuerdo con lo comunicado, Johnn Barrett asumirá el cargo de encargado de Negocios en Venezuela, en sustitución de Laura Dogu, mientras que Jorgan Andrews permanecerá como representante designado ante el gobierno guatemalteco, señaló la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La reunión abordó la actualización de la representación norteamericana y permitió revisar prioridades como la prevención de la migración irregular, el fortalecimiento de la relación comercial y los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)
La reunión abordó la actualización de la representación norteamericana y permitió revisar prioridades como la prevención de la migración irregular, el fortalecimiento de la relación comercial y los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

La primera reunión

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda recibió el 15 de abril al nuevo Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan K. Andrews, marcando el inicio de un renovado compromiso entre ambos países para intensificar la cooperación en seguridad pública y el combate al crimen organizado transnacional. El encuentro, celebrado en el despacho del Ministerio de Gobernación y acompañado por representantes clave de la legación estadounidense, estableció la coordinación estratégica como directriz central para enfrentar amenazas regionales, según informó comunicación social del Ministerio de Gobernación.

Durante la visita, John M. Barrett y Kelly Hapka, representantes de la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), participaron en la reunión y ratificaron el respaldo estadounidense a la cooperación bilateral. Al cierre de la jornada, Barrett recibió la confirmación oficial de que será trasladado a Venezuela para asumir la función de encargado de negocios, un movimiento que fue comunicado públicamente por Laura F. Dogu, actual encargada interina en Caracas, lo que marca una etapa decisiva en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

El Palacio Nacional de la Cultura fue testigo de un encuentro crucial. Movimientos estratégicos abren una nueva etapa diplomática. Los intereses de ambas naciones cruzan seguridad, negocios y cooperación.
El Palacio Nacional de la Cultura fue testigo de un encuentro crucial. Movimientos estratégicos abren una nueva etapa diplomática. Los intereses de ambas naciones cruzan seguridad, negocios y cooperación.

La reunión entre las autoridades se centró en fortalecer mecanismos conjuntos para enfrentar las organizaciones criminales que operan entre Guatemala y sus países vecinos. Jorgan K. Andrews —quien debuta como Ministro Consejero en Guatemala— cuenta con un amplio historial en la gestión de programas internacionales contra el narcotráfico. De acuerdo con registros del Departamento de Estado, Andrews supervisó en su reciente etapa como subsecretario adjunto de Estado de la INL una estructura presupuestaria superior a USD 345 millones anuales, coordinando acciones en 32 países y gestionando un equipo de más de 1.200 empleados y contratistas.

Los objetivos de este despliegue incluyeron fortalecer la resiliencia de los países socios ante influencias extranjeras y dificultar el tráfico ilícito de drogas, además de promocionar la cooperación judicial internacional.

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