El Banco de Guatemala presenta avances económicos a delegación de Standard & Poor’s

Presidente del Banco de Guatemala y Junta Monetaria, Álvaro González Ricci y delegados de reunión con Standard & Poor´s. (Banco de Guatemala)

Una delegación de Standard & Poor’s visitó la ciudad de Guatemala con la finalidad de examinar en detalle los indicadores macroeconómicos y crediticios del país, buscando consolidar la reciente mejora obtenida en la calificación soberana y acercar a Guatemala a la obtención del grado de inversión.

La misión liderada por Joydeep Mukherji, Nicole Schmidt y Patricio Vimberg realizó encuentros con autoridades del Banco de Guatemala y representantes del sector privado en momentos en que la nación se sitúa a solo un escalón del grado de inversión, objetivo que el gobierno y los actores económicos consideran prioritario.

En mayo de 2025, Standard & Poor’s elevó la calificación de riesgo soberano del país, de ‘BB’ a ‘BB+’, estableciendo así una perspectiva estable y dejando a la economía guatemalteca al borde de ingresar al selecto grupo de economías latinoamericanas con grado de inversión.

Esta circunstancia fue destacada por Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien afirmó: “Guatemala mejoró su calificación a BB+ por parte de Standard & Poor’s, lo que nos sitúa a un paso de alcanzar ese objetivo”, mediante canales oficiales del mismo Banco.

Presidente del Banco de Guatemala y Junta Monetaria, Álvaro González Ricci y delegados de reunión con Standard & Poor´s. (Banco de Guatemala)

En el marco de la visita, la misión de Standard & Poor’s revisó el desempeño económico reciente del país e identificó el crecimiento sostenido y la estabilidad como elementos centrales.

Entre los factores evaluados, la agencia puso especial énfasis en el nivel de colaboración entre el Gobierno y el Congreso para fortalecer la resiliencia macroeconómica y mejorar el ingreso de la población.

Evaluación de indicadores económicos y legislativos

Según datos presentados por Banguat a los evaluadores, la inflación en marzo de 2026 se ubicó en 2.5%, situándose por debajo del límite inferior de la meta anual prevista.

Este comportamiento, sumado al avance de proyectos legislativos como la reforma de la ley de Alianzas Público Privadas (APP) y la aprobación en tercer debate de la ley del sistema portuario, fue valorado como positivo para la confianza y la sostenibilidad del entorno de negocios, informó Prensa Libre.

Las reuniones contaron con la participación de líderes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y miembros del sector privado, quienes expusieron la evolución de los principales indicadores productivos, fiscales y del clima de negocios, así como el impacto de las reformas en tramitación en el Congreso de la República.

Crecimiento de la inversión extranjera y objetivos de desarrollo

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), González Ricci indicó que en 2025 el país experimentó un incremento del 8.8% en relación con el año anterior. Para 2026, las expectativas oficiales apuntan a superar la barrera de USD 2.000 millones en ingresos por este concepto, cifra que refuerza el atractivo de la economía guatemalteca en la región centroamericana.

En respuesta a la consulta sobre los avances y metas de la economía nacional, el bloque de gestión encabezado por González Ricci subrayó que existe un consenso estratégico alrededor del objetivo del grado de inversión y el impulso a un crecimiento del 5% anual como meta de mediano plazo.

La delegación de Standard & Poor’s finalizó su agenda recabando información de las autoridades y del sector productivo, con la intención de publicar su próximo informe de seguimiento sobre la calificación soberana del país.

Por último, el presidente del Banco de Guatemala precisó que la constancia en la mejora de indicadores, así como el diálogo permanente con los organismos internacionales, han resultado esenciales para mantener la confianza de los inversionistas y sustentar la aspiración a ingresar al grupo de países con grado de inversión en América Latina.

De acuerdo, con datos de Prensa Libre. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, se refirió a tres prioridades durante una reunión con S&P: infraestructura, atracción de inversión extranjera directa (IED) y remesas familiares, según indicó la entidad.

Entre las estrategias discutidas, se destacaron las oportunidades que ofrecen la modificación a la Ley de Alianza Público-Privada y la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial, dos reformas aprobadas que, de acuerdo con Zapata, habilitan nuevos espacios para captar inversión en el país.