Guatemala

La presidencia de Arévalo atribuye a redes de narcotráfico la suspensión judicial de la cárcel El Triunfo

Las autoridades vinculan acciones legales que frenaron la edificación en Morales, Izabal, con intereses de grupos delictivos, e insisten en que la reactivación será inmediata tras resolverse el litigio, con supervisión internacional incluida

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La administración encabezada por Bernardo Arévalo espera la resolución de un recurso judicial que mantiene detenida la obra, considerada parte fundamental en la estrategia nacional contra la criminalidad organizada y el fortalecimiento institucional. Fotografías: Ejército de Guatemala
La administración encabezada por Bernardo Arévalo espera la resolución de un recurso judicial que mantiene detenida la obra, considerada parte fundamental en la estrategia nacional contra la criminalidad organizada y el fortalecimiento institucional. Fotografías: Ejército de Guatemala

El gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo, anunció que retomará la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Izabal cuando se resuelva la pausa legal impuesta al proyecto. Arévalo vinculó directamente a redes del narcotráfico local con las maniobras judiciales que detuvieron el avance de la obra. El mandatario sostuvo que la cárcel es una pieza central en la estrategia nacional para enfrentar la criminalidad organizada y aseguró que, tras cuatro décadas sin nuevas inversiones penitenciarias, el Estado no desistirá en su propósito.

En su intervención, transmitida por canales oficiales y citada por Gobierno de Guatemala, Arévalo afirmó que la construcción de la cárcel El Triunfo en Morales, Izabal, encontró resistencia judicial apenas un día después del inicio formal de la obra. Según el presidente, la reacción era previsible, dado que la nueva infraestructura implica la presencia de fuerzas de seguridad que obstaculiza los tráficos ilegales en el área, declaración reiterada frente a la prensa y altos funcionarios.

El paso inicial de la obra se dio el viernes 27 de marzo con la colocación de la primera piedra, explicó el general Henry Sáenz, ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, en la misma conferencia recogida por Gobierno de Guatemala. Sáenz detalló que el diseño y supervisión cumplen estándares internacionales y nacionales, como resultado de estudios ambientales, geológicos e hidrológicos. El acompañamiento técnico incluye el respaldo de expertos del Ministerio de Gobernación, así como un trabajo conjunto con el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos y especialistas de agencias estadounidenses, calificados como socio estratégico de los Estados Unidos de América.

La administración encabezada por Bernardo Arévalo espera la resolución de un recurso judicial que mantiene detenida la obra, considerada parte fundamental en la estrategia nacional contra la criminalidad organizada y el fortalecimiento institucional. Fotografías: Ejército de Guatemala
La administración encabezada por Bernardo Arévalo espera la resolución de un recurso judicial que mantiene detenida la obra, considerada parte fundamental en la estrategia nacional contra la criminalidad organizada y el fortalecimiento institucional. Fotografías: Ejército de Guatemala

La cárcel El Triunfo, pieza clave en un plan de seguridad

La construcción de la cárcel El Triunfo se inserta en una estrategia amplia para recuperar el control del sistema penitenciario de Guatemala y asegurar el confinamiento de condenados por delitos graves. Las autoridades buscan un aislamiento efectivo de los reos de máxima peligrosidad, quienes por años han pretendido convertir estos centros carcelarios en verdaderos centros de operaciones criminales, sostuvo Sáenz. La nueva cárcel constituye la primera inversión significativa en instalaciones penitenciarias en 40 años, de acuerdo con Arévalo.

Actualmente, la obra se mantiene en pausa debido a un recurso legal interpuesto poco después del inicio de los trabajos. Sáenz enfatizó que el gobierno está preparado para reanudar la construcción en cuanto se resuelva el impasse judicial: Lo haremos en el momento en que las condiciones legales lo permitan, en estricto cumplimiento al estado de derecho, porque nuestra fortaleza desde el gobierno radica en actuar con firmeza, pero principalmente con legalidad, y esto da la legitimidad.

Ejército de Guatemala listo para retomar contruccion de cárcel de máxima seguridad
La administración encabezada por Bernardo Arévalo espera la resolución de un recurso judicial que mantiene detenida la obra, considerada parte fundamental en la estrategia nacional contra la criminalidad organizada y el fortalecimiento institucional. Fotografías: Ejército de Guatemala

Posturas oficiales ante el papel de las Fuerzas Armadas

La polémica en torno a la intervención militar en la construcción fue abordada por el propio ministro de la Defensa. Sáenz y otros voceros oficiales descartaron que la participación del cuerpo de ingenieros implique una militarización del sistema penitenciario guatemalteco. El ministro precisó: cuando nosotros nos referimos a que el cuerpo de ingenieros va a construir una cárcel de máxima seguridad, únicamente nos estamos refiriendo a: el cuerpo de ingenieros va a construir, no es militarizar.

Arévalo insistió en que la reacción más intensa proviene de quienes necesitan la infraestructura penitenciaria actual para el funcionamiento de sus actividades ilícitas. Los que tienen que buscar seguridad son ellos, no nosotros. […] Ellos necesitan seguridad para sus operaciones del crimen organizado. Nosotros no tenemos que poner un dispositivo extra de seguridad: vamos a ponerlo y por eso es que las diferentes capas se están moviendo. Que se preocupen, porque vamos a construirla, sentenció el presidente de Guatemala, reafirmando el compromiso oficial de avanzar en la obra de El Triunfo una vez que exista respaldo jurídico.

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