Guatemala

La elección de rector en la Universidad de San Carlos se desarrolla bajo presión judicial y observación internacional

La próxima jornada electoral universitaria, prevista para el 8 de abril, enfrenta desafíos legales y reclamos por transparencia por parte de organismos extranjeros y sectores estudiantiles, quienes denuncian exclusiones e irregularidades en el procedimiento de votación

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Las autoridades de Guatemala investigan reporte de abusos a estudiantes en la Universidad San Carlos de Guatemala.
Las autoridades de Guatemala investigan reporte de abusos a estudiantes en la Universidad San Carlos de Guatemala.

El proceso para la elección de un nuevo rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala afronta un clima de conflictividad judicial y demandas de transparencia a escasos días de la votación prevista para el 8 de abril. Diversos organismos internacionales, como el G13 y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han instado públicamente a que la selección se realice bajo principios de honestidad y participación plena, luego de que se reportaran exclusiones de cuerpos electorales y una serie de amparos presentados contra las autoridades universitarias, según información recopilada por prensa comunitaria y La Hora.

A esta presión externa se suman al menos siete recursos legales interpuestos por estudiantes y grupos opositores, cuyo objetivo es impugnar la exclusión de planillas y delegados en la integración del Cuerpo Electoral Universitario.

Este 1 de abril, la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspendió provisionalmente uno de estos amparos contra el Consejo Superior Universitario (CSU), al considerar que el proceso electoral aún se desarrollaba formalmente en el ámbito administrativo: para la Sala, al momento del planteamiento “no hay acto alguno por acción u omisión que permita inferir razonablemente la violación de derechos fundamentales”.

El equipo jurídico de la plataforma USAC DIRE anunció que insistirán ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para revertir esta decisión y obtener amparo provisional.

Las representaciones del G13 —integrado por países y agentes multilaterales aliados de Guatemala— reclamaron en un comunicado emitido el 30 de marzo que el proceso para definir el nuevo liderazgo universitario debe ser “ordenado y honesto”, evitando obstáculos que limiten la libre participación de representantes estudiantiles y profesionales.

El mensaje, publicado en prensa comunitaria, resalta la trascendencia de la USAC en el desarrollo científico y la vida política nacional. La organización advierte sobre el peligro de repetir los conflictos y errores verificados en procesos electorales previos.

Siete amparos, manifestaciones estudiantiles y críticas a la exclusión de electores

La elección de rector enfrenta, según datos de prensa comunitaria, la judicialización de al menos siete amparos que disputan la validez y composición de los cuerpos electores.

Este lunes 1 de abril, estudiantes y egresados, convocados por asociaciones como la AEU Oliverio Castañeda De León y Electores Estudiantes Unidos, se manifestaron frente a la Torre Marfil, sede de las Salas de Apelaciones, exigiendo participación y denunciando la exclusión de opositores.

Durante la protesta, pancartas y consignas exigieron transparencia. Una estudiante afirmó al micrófono: “Salimos a las calles porque solo así nos escuchan”, recogió prensa comunitaria. Edwin Orozco, abogado de USAC DIRE, especificó que los cuatro amparos más recientes se presentaron hace diez días.

Dos de estos planteamientos cuestionan el reconocimiento de cuerpos electorales de estudiantes y son de conocimiento de la Sala Sexta, que admitió uno este lunes. El resto está en trámite ante la Sala Quinta, la cual aguarda la integración de un magistrado suplente para resolver.

El Consejo Superior Universitario también enfrenta críticas por tramitar recursos de revocatoria contra los cuerpos electorales de estudiantes de las facultades de Ingeniería, Agronomía y Ciencias Económicas. Orozco indicó a ese medio que esa actuación infringe el artículo 65 del reglamento universitario, que establece etapas previas a toda revocatoria.

Para el abogado, “esto solo nos hace pensar que efectivamente lo que busca el CSU es tratar de dejar afuera estos cuerpos electorales”, ya que la decisión podría posponer la solución durante dos meses, excediendo la fecha de la elección.

Dos resoluciones admitidas este lunes obligan al Consejo Superior Universitario a presentar informes circunstanciados en un plazo de 48 horas sobre las razones de la exclusión. Si las acciones legales no garantizan el acceso de los cuerpos opositores a la votación, USAC DIRE anticipa nuevas demandas, puntualizó Orozco en declaraciones a prensa comunitaria.

Observación internacional y alerta sobre legitimidad democrática

El pronunciamiento de la Misión Especial de la OEA sostiene que, aunque la elección de rector no sea comicial en sentido estatal, la universidad pública ocupa un lugar clave en la institucionalidad democrática guatemalteca. La OEA advierte: “la exclusión selectiva de electores compromete la legitimidad del proceso” y señala como preocupante la alteración en la composición del universo electoral, además de la cadena de controversias judiciales e institucionales originadas.

Ante la coyuntura, el G13 remarca que las autoridades universitarias y todos los involucrados deben garantizar una votación “ejemplo de verdadera democracia”. La OEA coincide en exigir la plena garantía de participación de todas las planillas y delegados, para evitar que la crisis institucional escale.

Decisión de virtualidad y controversia por obras en el campus

Mientras se desarrolla la disputa legal y crece la presión internacional, el Consejo Superior Universitario aprobó trasladar todas las actividades del campus central a modalidad virtual a partir del 6 de abril, días previos a la votación.

Esta determinación se respalda en un informe del Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción, que aconsejó el cierre temporal debido a la ejecución de un viaducto, una torre de parqueos y un “rescate arqueológico obligatorio” planeados para cuatro meses. Miembros del CSU confirmaron a La Hora que las clases presenciales no volverán hasta agosto.

Hombre de barba en traje azul y corbata roja mira un microscopio digital en un laboratorio. Una pantalla cercana muestra la imagen aumentada
Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos.(USAC)

Sectores opositores señalaron que la virtualidad podría favorecer la continuidad de Walter Mazariegos al frente de la USAC. Como respuesta, la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, afirmó en redes sociales que el proyecto arqueológico será postergado hasta después de la elección “para asegurar que no interfiera con el proceso administrativo ni político”.

Incidentes previos y toma de instalaciones

Como antecedente, el 25 de marzo de 2026, la USAC suspendió la presencialidad debido a la ocupación de instalaciones por participantes encapuchados de actividades de huelga, lo que forzó la migración a teletrabajo, según confirmaron las autoridades universitarias a La Hora.

El panorama previo a la designación del próximo rector acentúa la preocupación expresada por organismos internacionales en torno a la legitimidad del procedimiento, dada la alta judicialización, la exclusión selectiva de electores y la persistencia de protestas dentro y fuera de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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