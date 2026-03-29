Guatemala

Guatemala: Aumenta el número de extraditables con nuevas capturas

Las autoridades guatemaltecas oficializaron la captura de dos nuevos extraditables recientemente

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La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo a Juan Carlos Escobar Rodríguez, solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y conspiración. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informaron este sábado la captura de Juan Carlos Escobar Rodríguez, de 43 años, en la entrada principal de San Miguel Dueñas, departamento de Sacatepéquez.

El detenido posee doble nacionalidad, salvadoreña y guatemalteca, y enfrenta en Estados Unidos cargos vinculados a narcotráfico, según confirmó la PNC.

La orden judicial para la captura de Escobar Rodríguez fue emitida el 4 de marzo a solicitud de una corte local, en el marco de una petición de extradición cursada por las autoridades estadounidenses.

Este procedimiento respondió a crecientes demandas de Estados Unidos para accionar contra operadores de redes centroamericanas de tráfico de cocaína y fentanilo con destino al mercado norteamericano.

Las investigaciones y la solicitud de extradición de Estados Unidos acusan a Escobar Rodríguez de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y al menos 400 gramos de fentanilo, con pleno conocimiento del destino final de los estupefacientes.

El detenido también es señalado por portar un arma de fuego durante la ejecución de los crímenes imputados. Las autoridades de ambos países consideran que el caso representa una pieza relevante en sus estrategias conjuntas para desarticular organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de drogas.

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Escobar Rodríguez, de nacionalidad salvadoreña y guatemalteca, fue arrestado en San Miguel Dueñas mientras portaba un arma de fuego Ruger calibre 5.7 y 16 municiones. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Estados Unidos señala su rol en presuntas redes de fentanilo y cocaína

De acuerdo con la información recopilada por la PNC, el arresto de Escobar Rodríguez se produjo cuando este circulaba en un vehículo, portando un arma de fuego Ruger calibre 5.7 con 16 municiones y licencia vigente.

El procedimiento transformó al capturado en el extraditable número 21 de 2026 por delitos de narcotráfico, destacando el peso que la cooperación bilateral y los acuerdos de extradición adquirieron en la agenda de seguridad regional durante el último año.

En la práctica, Escobar Rodríguez enfrenta acusaciones penales que contemplan tanto la tentativa de distribución de sustancias controladas hacia EE.UU. como la comisión agravante de exhibir y portar armamento durante actividades presuntamente ilícitas.

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Las autoridades estadounidenses acusan a Escobar Rodríguez de conspirar para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y al menos 400 gramos de fentanilo. (Cortesía: PNC de Guatemala)

El caso refuerza la cooperación entre ambos países frente al desafío del narcotráfico regional. Las autoridades mencionaron la prioridad dada a la aprehensión de individuos con solicitudes de extradición activa y remarcaron el compromiso institucional para combatir estructuras vinculadas a delitos transnacionales en línea con los acuerdos bilaterales sostenidos con la nación norteamericana

Nuevo extraditable capturado

El SGAIA también reportó la detención de Jorge Edy Peláez Martínez, de 52 años, durante un operativo contra el narcotráfico realizado en Ayutla, San Marcos.

Peláez Martínez tenía una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos, donde lo acusan de conspirar para fabricar y distribuir drogas, entre ellas al menos 5 kilos de cocaína y 400 gramos de fentanilo, así como de intento de distribución de sustancias que serían ingresadas ilegalmente a territorio estadounidense.

Jorge Edy Peláez Martínez, de 52 años, posee una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos. (Cortesía: Ministerio de Gobernación Guatemala)
Jorge Edy Peláez Martínez, de 52 años, posee una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos. (Cortesía: Ministerio de Gobernación Guatemala)

Además, se le señala por portar un arma de fuego relacionada con actividades de narcotráfico. En el procedimiento se incautaron un teléfono celular y una camioneta. Con esta detención, suman 22 personas detenidas en 2026 con solicitud de extradición.

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