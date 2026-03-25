Guatemala

El Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación formalizan acuerdo para construir centro penitenciario de máxima seguridad en Izabal

La firma de un convenio entre ambas instituciones busca robustecer la infraestructura dedicada al cumplimiento de sentencias penales, con participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala en la ejecución del proyecto

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Ministerio de Defensa y Gobernación de Guatemala firman Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional

El Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación firmaron hoy un convenio específico de cooperación interinstitucional para iniciar la construcción de un centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad en Izabal. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala estará a cargo de la obra, con el propósito de reforzar la infraestructura carcelaria y fortalecer la capacidad del Estado para recuperar el control de las prisiones.

La iniciativa apunta a limitar la influencia del crimen organizado en el sistema penitenciario, según informaron ambas entidades. Los responsables del proyecto subrayaron que la intervención conjunta constituye un paso relevante para estabilizar el sistema y ofrece una mayor protección a la población.

Representantes del Ministerio de la Defensa Nacional señalaron que la coordinación interinstitucional resulta fundamental para avanzar hacia un entorno social más seguro. El objetivo de la construcción en Izabal es contribuir de manera concreta al desarrollo y la estabilidad del país, mediante un enfoque integral en materia de seguridad.

Ministerio de Defensa y Gobernación de Guatemala firman Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional

Nuevo penal de Izabal será construido en bienes incautados al narcotráfico durante 16 meses

En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación Marco Rivera confirmó que la construcción de la nueva cárcel de Izabal comenzará con la colocación de la primera piedra en la segunda quincena de abril. El proyecto tiene como objetivo aprovechar bienes incautados al narcotráfico para servir al bienestar común, en línea con lo dispuesto por la Constitución. Aunque inicialmente se sugirió el arranque para el primer día del mes, el funcionario explicó que la fecha concreta aún no ha sido definida, pero será durante el cuarto mes del año. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército asumirá la ejecución de la obra, que se estima estará finalizada en un plazo de entre doce y dieciséis meses, de acuerdo con las previsiones oficiales.

El ministro Marco Rivera detalló que el proyecto de la cárcel de Izabal ya cuenta con la identificación de los terrenos, la elaboración de los planos y la conclusión del estudio de suelos. Añadió que las autoridades completan la recopilación de los permisos ambientales y administrativos necesarios para dar inicio a la construcción, un proceso que avanza conforme a los requerimientos legales.

El plazo de ejecución y las características del terreno

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército estimó que la construcción podría demorar entre doce y dieciséis meses. Este cálculo, proporcionado por la entidad encargada, respalda el compromiso gubernamental de agilizar la creación de infraestructura penitenciaria mediante el uso de recursos técnicos y materiales bajo control estatal.

El terreno destinado para la nueva cárcel fue previamente utilizado por grupos dedicados al narcotráfico, que movían drogas desde Honduras, atravesando Guatemala hasta llegar a Estados Unidos y México. Rivera expuso que durante el período en que estos grupos operaban en la zona, “nunca hubo ninguna oposición y nunca hubo ningún reclamo a las actividades que realizaban estos grupos”.

Ministerio de Defensa y Gobernación de Guatemala firman Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional

Oposición local y posibles influencias criminales

Las autoridades han identificado oposición a la edificación del centro penitenciario por parte de algunos sectores locales. Rivera afirmó que existen “voces de protesta” cuyas motivaciones están bajo análisis de inteligencia. No descartó que dichas manifestaciones puedan estar impulsadas por grupos criminales, aunque señaló: “No quiero adelantar opinión en ese aspecto, porque no, no quiero señalar sin tener la prueba concreta que demuestre lo que estoy afirmando”.

El ministro indicó que, pese a la distancia existente entre el futuro penal y las comunidades más cercanas —una a tres kilómetros y otra a doce—, el gobierno ha entablado diálogos con los habitantes. Según Rivera, los residentes comprenden que la obra puede ofrecer oportunidades laborales y sociales. El funcionario informó que se empleará mano de obra local durante la construcción y que se prevé implementar programas para mejorar la calidad de vida en la región.

"Vamos a desarrollar muchos programas en esas comunidades para mejorar sus condiciones de vida y vamos a, incluso, a contratar mano de obra local para generar empleo y que nos ayuden a la construcción de esta... cárcel“, indicó el funcionario.

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