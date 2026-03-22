Guatemala

Transportistas extraurbanos de Guatemala piden al gremio de transporte pesado no sumarse a protesta este lunes

Un llamado a evitar la participación en la manifestación, emitido por el gremio de transporte extraurbano, enfatiza la importancia del diálogo ante posibles afectaciones para ciudadanos que dependen del servicio para acudir a diversas actividades

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La imagen muestra un día
La imagen muestra un día de tráfico intenso con una fila interminable de coches, camiones y motocicletas atascados en una calle urbana principal, evidenciando los desafíos de la movilidad en la ciudad. (Agencias de Gobierno)

La Junta Directiva de GRETEXPA, el gremio de transporte extraurbano de pasajeros en Guatemala, exhortó a las asociaciones de transporte pesado a abstenerse de participar en la manifestación pacífica prevista para este lunes 23 de marzo y advirtió que “de concretarse se estará dañando en gran medida a muchísimas personas que diariamente desde horas muy tempranas se levantan para dirigirse a sus labores, a estudiar, a ser atendidos en centros hospitalarios”. Resaltó su disposición al diálogo y pidió priorizar la negociación sobre la protesta.

Según el comunicado divulgado este domingo 22 de marzo, la dirigencia gremial remarcó que la protesta afectaría de manera grave a quienes dependen del transporte para trabajar, estudiar o recibir atención médica. Además, subrayó: “Se estará dañando en gran medida a muchísimas personas que diariamente... se levantan para dirigirse a sus labores, a estudiar, a ser atendidos en centros hospitalarios”.

El gremio sostuvo que actualmente se encuentra en negociaciones con diputados de distintas bancadas, quienes han reconocido la urgencia de atender los problemas que enfrenta el transporte comercial, especialmente a raíz del aumento desmedido del diésel y otros temas paralelos.

De hecho, en el Congreso ha sido presentado un informe elaborado por el Ministerio de Energía y Minas en el que se detalla que 87 de 109 estaciones donde venden combustibles han aplicado precios superiores a los costos de referencia, lo que ha desatado el malestar de los transportistas.

La solicitud de GRETEXPA se produce después de que la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (UNTRANSGUA) convocara a una caravana pacífica para este lunes 23 de marzo en la ciudad capital, en protesta por el alza de los combustibles y la falta de respuestas oficiales a los reclamos del sector. Según la convocatoria difundida por la organización, la movilización está prevista a partir de las cinco de la mañana e involucra vehículos livianos, buses y transporte pesado, con ingreso a la capital por varias rutas principales y concentración frente al Palacio Nacional y el Congreso.

Transportistas prevén hacer una proesta
Transportistas prevén hacer una proesta este 23 de marzo. (Foto: Infobae)

El sector transporte exige soluciones ante los sobreprecios en estaciones de combustible, revelados por informes oficiales que documentan incrementos de hasta Q8 por galón respecto a los precios internacionales. Estas diferencias han generado presiones económicas que afectan especialmente a pequeños transportistas, quienes destinan entre Q200 y Q500 adicionales al mes para operar sus unidades, según datos presentados ante el Congreso.

La convocatoria, difundida por UNITRANSGUA, precisa que la protesta involucrará vehículos livianos, buses y transporte pesado, que ingresarán a la ciudad capital por cuatro rutas principales: Calzada Roosevelt, Calzada Aguilar Batres y avenida Bolívar, calle Martí y boulevard Vista Hermosa.

Perspectiva gremial y negociaciones actuales

GRETEXPA enfatizó en su comunicado que el diálogo sigue siendo la vía prioritaria para resolver los problemas del sector. La organización aseguró que mantiene conversaciones con legisladores para buscar una salida a la crisis derivada del encarecimiento del diésel, haciendo un llamado explícito a “privilegiar el diálogo” y evitar acciones que puedan repercutir negativamente en la población.

El comunicado concluye con la afirmación: “Tenemos la capacidad de dialogar, privilegiémoslo por favor”. Las negociaciones se desarrollan en un contexto donde el sector transporte evalúa sus próximos pasos ante la falta de soluciones inmediatas.

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