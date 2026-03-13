El detenido Wilmer Hernández Cano enfrenta extradición por conspiración para distribución de fentanilo

El Ministerio Público de Guatemala coordinó la captura de Wilmer Alexander Hernández Cano, alias El 7, requerido por narcotráfico y solicitado en extradición por Estados Unidos. (Cortesía: Ministerio Público de Guatemala)

El Ministerio Público de Guatemala coordinó con la Policía Nacional Civil la captura de Wilmer Alexander Hernández Cano, conocido como “El 7”, solicitado por las autoridades de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Según informó el Ministerio Público, la aprehensión se realizó con fines de extradición, convirtiéndose en el extraditable número 18 de 2026 en el país.

La orden de captura responde a una solicitud del Distrito de Rhode Island, donde Hernández Cano enfrenta acusaciones de conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla y sustancia de fentanilo. De acuerdo con información oficial, la investigación identificó una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas, con operaciones en Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos.

El Ministerio Público detalló que, durante 2025 y 2026, Hernández Cano habría adquirido y transportado varios kilogramos de fentanilo desde México hasta territorio estadounidense. Las ganancias producto de la venta del estupefaciente fueron trasladadas posteriormente a México, Guatemala y Colombia.

Según el informe presentado por las autoridades guatemaltecas, el detenido actuaba como intermediario en la venta de narcóticos y facilitaba la distribución a compradores en los distintos países involucrados. “La investigación permitió establecer la responsabilidad de Hernández Cano dentro de la estructura criminal”, sostuvo el Ministerio Público, en su cuenta oficial de X.

El Periódico reportó que la captura de Wilmer Alexander Hernández Cano responde a una intensificación de los operativos de extradición vinculados al tráfico internacional de drogas. La colaboración entre agencias de Estados Unidos y autoridades locales ha permitido identificar el flujo de dinero y sustancias ilegales entre los cuatro países involucrados.

Wilmer Alexander Hernández Cano, extraditable número 18 en 2026, enfrentará acusaciones de conspiración para distribuir fentanilo según el Tribunal de Rhode Island. (Foto de Archivo)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos subrayó la peligrosidad del fentanilo, una sustancia sintética asociada a miles de muertes por sobredosis en ese país. El caso de Hernández Cano se suma a una lista creciente de extradiciones por delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de opioides.

La detención del extraditable número 18 de 2026 abre la vía para su proceso de entrega a las autoridades estadounidenses, donde enfrentará cargos federales relacionados con la distribución y venta de fentanilo.

Estados Unidos lidera solicitudes y cooperación

En los últimos dos años, Guatemala ha incrementado de manera sostenida las capturas con fines de extradición, impulsada por la presión internacional y la lucha contra el crimen organizado. Solo en 2025, las fuerzas de seguridad realizaron 33 detenciones de personas requeridas por la justicia extranjera, superando las cifras del año anterior y consolidando una tendencia al alza que se mantiene en 2026. Entre enero y marzo de este año, ya se registran 14 capturas, de las cuales ocho están vinculadas al narcotráfico y seis a delitos como violación y homicidio. Este repunte refleja una mayor eficacia en la identificación y localización de personas extraditables, según informes oficiales.

Estados Unidos figura como el principal solicitante de extradiciones, motivado por su interés estratégico en frenar el flujo de drogas y desmantelar redes criminales en la región. La cooperación entre Guatemala y agencias estadounidenses ha permitido acelerar los procedimientos legales y garantizar la entrega de individuos considerados una amenaza para la seguridad regional. El marco legal guatemalteco exige la existencia de un tratado o reciprocidad para conceder la extradición, y prevé garantías procesales desde la detención hasta la entrega. Autoridades nacionales destacan que esta dinámica responde a la combinación de presión internacional, avances en inteligencia policial y el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional.