Guatemala

Guatemala: Capturan a extraditable buscado por agresiones sexuales contra menores en EE. UU.

Un ciudadano guatemalteco de 29 años fue localizado y puesto bajo custodia, en el marco de un operativo de cooperación internacional en respuesta a una petición formal de extradición del estado de Misisipi

Guardar
La Policía Nacional Civil de
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Roberto Antonio Corado Carbajal, buscado por Estados Unidos por cargos de agresión sexual contra menores. (Cortesía: PNC de Guatemala)

En un operativo de vigilancia y seguimiento estratégico, las fuerzas de seguridad de Guatemala lograron un avance significativo en la cooperación judicial internacional este miércoles. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de un hombre de 29 años, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos bajo graves cargos de índole sexual.

El operativo, que culminó con éxito en la zona sur del país centroamericano, pone de manifiesto la intensificación de las labores de búsqueda de prófugos internacionales dentro del territorio guatemalteco.

La detención del extraditable tuvo lugar en la 13 calle, entre 1ª y 2ª avenida de la colonia 1 de Mayo, ubicada en el municipio de La Gomera, Escuintla. Según el reporte oficial de la PNC, investigadores del Departamento de Delitos Financieros y Económicos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) mantenían una vigilancia discreta en el sector tras recibir información de inteligencia sobre el paradero del sospechoso.

El capturado fue identificado como Roberto Antonio Corado Carbajal. Al momento de su interceptación por los agentes de la DEIC, se procedió a la verificación de su identidad mediante dispositivos móviles y bases de datos institucionales, confirmando que sobre él pesaba una orden de aprehensión vigente con fines de traslado internacional.

La detención responde a una
La detención responde a una solicitud de extradición emitida por la justicia del estado de Misisipi, acusándolo de delitos sexuales graves contra un menor. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Una deuda con la justicia de Misisipi

Corado Carbajal no es un delincuente común para las autoridades locales; su perfil responde a una solicitud de extradición formal planteada por el Gobierno de los Estados Unidos. Los cargos que pesan en su contra son de una naturaleza extremadamente sensible, vinculados a la protección de la niñez y tipificados en la legislación del estado de Misisipi.

De acuerdo con el expediente judicial que motiva su captura, al detenido se le vincula con:

  • Agresión sexual: Una infracción directa a la sección 97-3-95 (I) (d) del Código de Misisipi de 1972.
  • Tocar a un menor con fines lascivos: Un delito que implica una violación grave a la integridad física y psicológica de las víctimas involucradas en jurisdicción estadounidense.

La orden de captura con fines de extradición que pesaba sobre el individuo fue autorizada el pasado 23 de enero de 2026 por el Juez Presidente del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.

Tras su captura, Roberto Antonio Corado Carbajal fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la Ciudad de Guatemala. Allí será puesto a disposición del tribunal correspondiente para iniciar formalmente el proceso de extradición.

Se espera que en las próximas semanas se realicen las audiencias donde se presentarán las pruebas enviadas por la justicia estadounidense, y donde el juez determinará el momento en que el sindicado será entregado a los agentes federales para su traslado final a EE. UU.

Guatemala ha detenido a 17
Guatemala ha detenido a 17 personas para extradición en lo que va de 2026. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Estadísticas: El balance de extraditables en 2026

La captura suma en las estadísticas de seguridad del presente año. Con este arresto, las autoridades guatemaltecas han logrado neutralizar a un total de 17 personas con fines de extradición en lo que va de 2026.

Este dato revela una tendencia importante en la operatividad policial: aunque el narcotráfico suele ser la causa principal de estas detenciones, otros delitos graves están ganando terreno en la agenda de cooperación. El desglose actual de los capturados es el siguiente:

  • Delitos relacionados al narcotráfico: 10
  • Otro tipo de delito: 7

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilGuatemalaExtradición InternacionalProtección de MenoresEstados Unidos

Últimas Noticias

El gesto viral de Kast con República Dominicana: Felicita a Abinader y su esposa por aniversario de bodas

La investidura en Valparaíso estuvo marcada por una pausa fuera del programa oficial, durante la cual el jefe de Estado chileno expresó su reconocimiento a Luis Abinader y Raquel Arbaje ante autoridades y asistentes

El gesto viral de Kast

Subsecretario de Agricultura de EE. UU. visita El Salvador e impulsa el comercio agrícola

La comisión, encabezada por el subsecretario Luke Lindberg, tiene como objetivo fomentar nuevas oportunidades comerciales para los sectores agrícolas norteamericanos a través de encuentros con autoridades y representantes de la agroindustria salvadoreña

Subsecretario de Agricultura de EE.

La Asamblea salvadoreña autoriza transferencias y préstamos para educación, justicia e infraestructura

Las decisiones adoptadas durante la plenaria permiten inyectar recursos adicionales a programas educativos, fortalecer instalaciones de la Fiscalía y emprender la modernización de rutas urbanas para mejorar la movilidad.

La Asamblea salvadoreña autoriza transferencias

El dengue provoca tres muertes y mantiene a 127 panameños hospitalizados

Hasta febrero a nivel nacional se han registraron 1,093 casos acumulados de la enfermedad

El dengue provoca tres muertes

Creatividad, transparencia y representatividad imponen retos a los partidos políticos salvadoreños para 2027

La coyuntura electoral obliga a los institutos a rediseñar mecanismos de selección de candidatos y cumplir con nuevas exigencias, ante una competencia intensa y reformas recientes que afectan la organización interna y la financiación de sus campañas.

Creatividad, transparencia y representatividad imponen

TECNO

Apenas la cuarta parte de

Apenas la cuarta parte de empleos de tecnología en Colombia corresponde a mujeres: cómo enfrentar esta situación

Estos nuevos procesadores tienen un 'truco' que te permite elegir en qué juegos rendirá mejor

Diferencias entre las tarjetas SD y microSD: cómo saber cuál necesitas

Qué características de las nuevas computadoras pueden aprovechar los estudiantes peruanos

El secreto de un buen descanso: cómo tus hábitos y la tecnología influyen en tu sueño

ENTRETENIMIENTO

Warwick Davis, estrella de ‘Harry

Warwick Davis, estrella de ‘Harry Potter’ recibió la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William

Desde polémicas raciales hasta acusaciones de acoso: los ganadores del Oscar más controversiales

Cambios en personajes y futuro incierto: las claves y las incógnitas de Avatar 4

Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”

La clave detrás del éxito de Máquina de guerra: cómo un thriller militar redefine el género de acción

MUNDO

Trump aseguró que Estados Unidos

Trump aseguró que Estados Unidos “ya ganó” la guerra con Irán pero advirtió que la ofensiva militar continuará

Hallan un cañón de mano en Brandeburgo que podría pertenecer a la pistola más antigua de Europa

Guerra en Medio Oriente: Irán y Hezbollah atacaron a Israel, que respondió con bombardeos masivos

Rumania autorizó el despliegue de tropas y equipos de Estados Unidos en su territorio para la ofensiva en Irán

El Consejo de Seguridad exigió a Irán el cese inmediato de sus ataques contra siete países del Golfo y Jordania