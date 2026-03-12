Guatemala: Capturan a extraditable buscado por agresiones sexuales contra menores en EE. UU.

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Roberto Antonio Corado Carbajal, buscado por Estados Unidos por cargos de agresión sexual contra menores. (Cortesía: PNC de Guatemala)

En un operativo de vigilancia y seguimiento estratégico, las fuerzas de seguridad de Guatemala lograron un avance significativo en la cooperación judicial internacional este miércoles. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de un hombre de 29 años, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos bajo graves cargos de índole sexual.

El operativo, que culminó con éxito en la zona sur del país centroamericano, pone de manifiesto la intensificación de las labores de búsqueda de prófugos internacionales dentro del territorio guatemalteco.

La detención del extraditable tuvo lugar en la 13 calle, entre 1ª y 2ª avenida de la colonia 1 de Mayo, ubicada en el municipio de La Gomera, Escuintla. Según el reporte oficial de la PNC, investigadores del Departamento de Delitos Financieros y Económicos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) mantenían una vigilancia discreta en el sector tras recibir información de inteligencia sobre el paradero del sospechoso.

El capturado fue identificado como Roberto Antonio Corado Carbajal. Al momento de su interceptación por los agentes de la DEIC, se procedió a la verificación de su identidad mediante dispositivos móviles y bases de datos institucionales, confirmando que sobre él pesaba una orden de aprehensión vigente con fines de traslado internacional.

La detención responde a una solicitud de extradición emitida por la justicia del estado de Misisipi, acusándolo de delitos sexuales graves contra un menor. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Una deuda con la justicia de Misisipi

Corado Carbajal no es un delincuente común para las autoridades locales; su perfil responde a una solicitud de extradición formal planteada por el Gobierno de los Estados Unidos. Los cargos que pesan en su contra son de una naturaleza extremadamente sensible, vinculados a la protección de la niñez y tipificados en la legislación del estado de Misisipi.

De acuerdo con el expediente judicial que motiva su captura, al detenido se le vincula con:

Agresión sexual: Una infracción directa a la sección 97-3-95 (I) (d) del Código de Misisipi de 1972.

Tocar a un menor con fines lascivos: Un delito que implica una violación grave a la integridad física y psicológica de las víctimas involucradas en jurisdicción estadounidense.

La orden de captura con fines de extradición que pesaba sobre el individuo fue autorizada el pasado 23 de enero de 2026 por el Juez Presidente del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.

Tras su captura, Roberto Antonio Corado Carbajal fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la Ciudad de Guatemala. Allí será puesto a disposición del tribunal correspondiente para iniciar formalmente el proceso de extradición.

Se espera que en las próximas semanas se realicen las audiencias donde se presentarán las pruebas enviadas por la justicia estadounidense, y donde el juez determinará el momento en que el sindicado será entregado a los agentes federales para su traslado final a EE. UU.

Guatemala ha detenido a 17 personas para extradición en lo que va de 2026. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Estadísticas: El balance de extraditables en 2026

La captura suma en las estadísticas de seguridad del presente año. Con este arresto, las autoridades guatemaltecas han logrado neutralizar a un total de 17 personas con fines de extradición en lo que va de 2026.

Este dato revela una tendencia importante en la operatividad policial: aunque el narcotráfico suele ser la causa principal de estas detenciones, otros delitos graves están ganando terreno en la agenda de cooperación. El desglose actual de los capturados es el siguiente:

Delitos relacionados al narcotráfico: 10

Otro tipo de delito: 7