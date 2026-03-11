El gobierno de Guatemala presenta proyecto para modernizar la educación policial con apoyo de Corea

Representantes de Guatemala y Corea del Sur participan en una reunión oficial de alto nivel, sentados en una sala de conferencias para discutir temas de cooperación y desarrollo mutuo.

La presentación oficial del proyecto “Mejoramiento de la Escuela de Estudios Superiores de Policía para Fortalecer la Capacidad de Seguridad Pública de la Policía Nacional Civil de Guatemala” marca un nuevo capítulo en la cooperación entre los gobiernos de Guatemala y la República de Corea, una iniciativa que aspira a transformar la formación policial de más de 41 mil agentes y generar beneficios indirectos para millones de ciudadanos, según lo expresado por Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación. El acto, realizado en la sede del Ministerio de Gobernación, contó con la presencia de altas autoridades de ambos países e integrantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA Guatemala office.

Este proyecto, que será implementado gracias al acuerdo entre la Cartera del Interior guatemalteca y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, contempla la edificación de instalaciones modernas y la implementación de programas avanzados de formación para mandos superiores de la Policía Nacional Civil (PNC). El embajador de la República de Corea en Guatemala, Kin Deuk Hwan, subrayó que la iniciativa refuerza el compromiso bilateral con la seguridad pública y la continua consolidación de la relación entre ambas naciones.

Más de 41 mil policías beneficiados con una infraestructura de vanguardia

El proyecto está diseñado para impactar directamente en 41 mil integrantes de la Policía Nacional Civil, abarcando tanto a oficiales como a personal de otros rangos. Según Villeda, el alcance de la inversión implica “un beneficio indirecto que alcanzará a millones de personas en Guatemala”, ya que un sistema robusto de formación policial repercute en la calidad de los servicios de seguridad ofrecidos a la población.

Durante la presentación, encabezada por el primer vicepresidente del Organismo Legislativo, Nery Ramos; el director adjunto de la PNC, Héctor Prera; el director de KOICA, Cho Jeongshin, y representantes de la misión de Corea en Guatemala, el jefe de proyectos de KOICA, Byun Gyu Taek, explicó los detalles técnicos y educativos del plan. Se prevé la construcción de un edificio concebido para la capacitación de mandos superiores, con equipamiento y métodos educativos actualizados para responder a los desafíos contemporáneos del ámbito policial.

Funcionarios y delegados de pie durante la entonación del Himno Nacional de la República de Guatemala en un evento oficial celebrado en una sala de conferencias.

Una cooperación consolidada tras el éxito de proyectos previos

Según palabras de Kin Deuk Hwan, el éxito en 2021 del Instituto de Formación Profesional Policial, construido gracias a la colaboración estrecha entre ambos países, estableció una base sólida de confianza y reciprocidad. Para el embajador, “a través de este proyecto, la comprensión y el interés mutuo entre nuestras instituciones policiales se han fortalecido significativamente y nos hemos convertido en valiosos socios de cooperación en seguridad pública”.

Por su parte, la Oficina de Cooperación Internacional de la Policía Nacional de Corea, representada por KOICA, ha venido participando en iniciativas de alto nivel, incluidas la firma de memorandos de entendimiento y acciones conjuntas para el combate de delitos como el narcotráfico y la delincuencia transnacional. La metodología aplicada busca no solo elevar el perfil técnico de los agentes, sino también fortalecer los valores éticos y el liderazgo dentro de la fuerza policial guatemalteca.

Educación superior policial: una apuesta por la profesionalización y la ética

Durante su intervención, Villeda insistió en el valor estratégico de la educación para transformar la seguridad ciudadana. El ministro puntualizó que el fortalecimiento de la PNC “también es una apuesta decidida por la formación y la dignificación de la carrera policial”. Agregó que “la seguridad pública también se construye en las aulas, en la doctrina, en la preparación técnica y en el liderazgo ético de quienes tienen la responsabilidad de servir a la población”.

Al cierre del acto, las autoridades de Guatemala y Corea reiteraron su compromiso con una cooperación continua y afirmaron que la nueva escuela policial representa no solo la modernización de la infraestructura, sino una transformación en la formación de quienes resguardan la seguridad de la sociedad guatemalteca.