Guatemala

El gobierno de Guatemala presenta proyecto para modernizar la educación policial con apoyo de Corea

La iniciativa contempla la construcción de un edificio especializado y la puesta en marcha de métodos actualizados de capacitación, buscando mejorar la preparación técnica y ética de los futuros oficiales y agentes

Guardar
Representantes de Guatemala y Corea
Representantes de Guatemala y Corea del Sur participan en una reunión oficial de alto nivel, sentados en una sala de conferencias para discutir temas de cooperación y desarrollo mutuo.

La presentación oficial del proyecto “Mejoramiento de la Escuela de Estudios Superiores de Policía para Fortalecer la Capacidad de Seguridad Pública de la Policía Nacional Civil de Guatemala” marca un nuevo capítulo en la cooperación entre los gobiernos de Guatemala y la República de Corea, una iniciativa que aspira a transformar la formación policial de más de 41 mil agentes y generar beneficios indirectos para millones de ciudadanos, según lo expresado por Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación. El acto, realizado en la sede del Ministerio de Gobernación, contó con la presencia de altas autoridades de ambos países e integrantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA Guatemala office.

Este proyecto, que será implementado gracias al acuerdo entre la Cartera del Interior guatemalteca y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, contempla la edificación de instalaciones modernas y la implementación de programas avanzados de formación para mandos superiores de la Policía Nacional Civil (PNC). El embajador de la República de Corea en Guatemala, Kin Deuk Hwan, subrayó que la iniciativa refuerza el compromiso bilateral con la seguridad pública y la continua consolidación de la relación entre ambas naciones.

Más de 41 mil policías beneficiados con una infraestructura de vanguardia

El proyecto está diseñado para impactar directamente en 41 mil integrantes de la Policía Nacional Civil, abarcando tanto a oficiales como a personal de otros rangos. Según Villeda, el alcance de la inversión implica “un beneficio indirecto que alcanzará a millones de personas en Guatemala”, ya que un sistema robusto de formación policial repercute en la calidad de los servicios de seguridad ofrecidos a la población.

Durante la presentación, encabezada por el primer vicepresidente del Organismo Legislativo, Nery Ramos; el director adjunto de la PNC, Héctor Prera; el director de KOICA, Cho Jeongshin, y representantes de la misión de Corea en Guatemala, el jefe de proyectos de KOICA, Byun Gyu Taek, explicó los detalles técnicos y educativos del plan. Se prevé la construcción de un edificio concebido para la capacitación de mandos superiores, con equipamiento y métodos educativos actualizados para responder a los desafíos contemporáneos del ámbito policial.

Funcionarios y delegados de pie
Funcionarios y delegados de pie durante la entonación del Himno Nacional de la República de Guatemala en un evento oficial celebrado en una sala de conferencias.

Una cooperación consolidada tras el éxito de proyectos previos

Según palabras de Kin Deuk Hwan, el éxito en 2021 del Instituto de Formación Profesional Policial, construido gracias a la colaboración estrecha entre ambos países, estableció una base sólida de confianza y reciprocidad. Para el embajador, “a través de este proyecto, la comprensión y el interés mutuo entre nuestras instituciones policiales se han fortalecido significativamente y nos hemos convertido en valiosos socios de cooperación en seguridad pública”.

Por su parte, la Oficina de Cooperación Internacional de la Policía Nacional de Corea, representada por KOICA, ha venido participando en iniciativas de alto nivel, incluidas la firma de memorandos de entendimiento y acciones conjuntas para el combate de delitos como el narcotráfico y la delincuencia transnacional. La metodología aplicada busca no solo elevar el perfil técnico de los agentes, sino también fortalecer los valores éticos y el liderazgo dentro de la fuerza policial guatemalteca.

Educación superior policial: una apuesta por la profesionalización y la ética

Durante su intervención, Villeda insistió en el valor estratégico de la educación para transformar la seguridad ciudadana. El ministro puntualizó que el fortalecimiento de la PNC “también es una apuesta decidida por la formación y la dignificación de la carrera policial”. Agregó que “la seguridad pública también se construye en las aulas, en la doctrina, en la preparación técnica y en el liderazgo ético de quienes tienen la responsabilidad de servir a la población”.

Al cierre del acto, las autoridades de Guatemala y Corea reiteraron su compromiso con una cooperación continua y afirmaron que la nueva escuela policial representa no solo la modernización de la infraestructura, sino una transformación en la formación de quienes resguardan la seguridad de la sociedad guatemalteca.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de Guatemalaministerio de GobernaciónBernardo ArévaloPolicía Nacional Civil

Últimas Noticias

Costa Rica: El 68% de las empresas no logra encontrar el personal calificado que necesita

Con sectores como Finanzas e IT bajo máxima presión, las organizaciones están apostando por la Inteligencia Artificial y la flexibilidad horaria para cerrar una brecha de habilidades, según un reciente informe

Costa Rica: El 68% de

Aplazan audiencia contra profesora investigada por maltrato infantil en República Dominicana

El proceso relacionado con una educadora señalada por trato indebido a una menor en un centro infantil de Santo Domingo fue suspendido debido a la falta de documentación de la fiscalía y la petición presentada por la defensa

Aplazan audiencia contra profesora investigada

Una mujer hondureña exonerada tras pasar 22 años en prisión enfrenta deportación en Texas

Las autoridades de Texas eximen a una hondureña tras décadas presa por un accidente, pero su sueño de volver con su familia puede verse frustrado por políticas de deportación.

Una mujer hondureña exonerada tras

Reservas del Banco Nacional de Panamá no tendrán más centavos a partir de junio próximo

La fracción monetaria seguirá circulando hasta que finalmente desaparezca, favoreciendo los pagos mediante medios electrónicos

Reservas del Banco Nacional de

Autoridad Marítima de Panamá autoriza pesca de la medusa “bola de cañón” hasta el 31 de diciembre

En América Latina la también llamada aguamala es consumida como alimento en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú y México, y es muy apreciada en las naciones asiáticas

Autoridad Marítima de Panamá autoriza

TECNO

Gemini de Google ahora lee

Gemini de Google ahora lee tu mente: qué comida te gusta, cuál es tu auto y más con IA

Demandan a Valve por su sistema de cajas de botín: acusan a la compañía de fomentar el juego de azar digital

Valor de BNB y otras principales criptomonedas para este 11 de marzo

Entre la nostalgia y el reclamo de los fanáticos, ¿podría volver el clásico Hit and Run de Los Simpson?

Cómo hacer que tu Smart TV sea más fluida y eficiente

ENTRETENIMIENTO

La mujer que disparó contra

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”

Brody Jenner y Tia Blanco esperan su segundo hijo: la reacción de Kylie Jenner y Kim Kardashian que emocionó a las redes

Gwen Stefani relató cómo su fe la ayudó a ser madre a los 44 años

MUNDO

Un carguero tailandés fue atacado

Un carguero tailandés fue atacado cerca del Estrecho de Ormuz: rescataron a 20 marineros y hay tres desaparecidos

EEUU instó a sus ciudadanos en Iraq a abandonar el país: “Es la mejor opción”

EEUU asegura haber destruido casi toda la capacidad nuclear de Irán durante la ofensiva conjunta con Israel

El equipo de futbol femenino de Irán quedó varado en Malasia tras la deserción de seis jugadoras en Australia

La Agencia Internacional de la Energía propone liberar 400 millones de barriles de petróleo para frenar la subida de precios