Guatemala

La Corte Internacional de Justicia decidirá el 19 de marzo petición guatemalteca en disputa Belice-Honduras

El máximo tribunal de las Naciones Unidas dará a conocer su determinación sobre la solicitud guatemalteca en una audiencia pública programada, con transmisión en vivo y participación limitada para representantes y ciudadanos interesados

Cayos Cochinos, en Honduras (Adobe
Cayos Cochinos, en Honduras (Adobe Stock).

La Corte Internacional de Justicia anunciará el 19 de marzo de 2026 si acepta la solicitud presentada por Guatemala para intervenir en el litigio entre Belice y Honduras sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos en el golfo de Honduras. Esta decisión resulta clave por su impacto en los derechos fronterizos y la delimitación de soberanía en la región, dado que Guatemala sostiene tener un interés jurídico directo debido a un proceso territorial paralelo, informó la Corte Internacional de Justicia en un comunicado de prensa el 5 de marzo de 2026, publicado por el ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, en redes sociales.

La audiencia pública en la que se dará a conocer el pronunciamiento está programada para las 15:00 horas locales en el Palacio de la Paz, en La Haya. El presidente del máximo tribunal jurídico de las Naciones Unidas, el juez Iwasawa Yuji, será el encargado de leer la sentencia, que será transmitida en directo y estará disponible bajo demanda en los idiomas oficiales del tribunal, inglés y francés, a través de su sitio web, el Journal of the United Nations y la plataforma UN Web TV.

Guatemala reclama un interés jurídico directo en el territorio disputado

La intervención de Guatemala responde a una solicitud formalizada el 1 de diciembre de 2023, cuando ese país apeló al artículo 62 del reglamento del tribunal para incorporarse como parte interesada en el caso Belice vs. Honduras. Guatemala argumenta que la demanda presentada por Belice se superpone con el proceso “Reclamo Territorial, Insular y Marítimo (Guatemala/Belice)” que sigue en curso, y que involucra los mismos Cayos Zapotillos.

En la petición ante la Corte, el gobierno guatemalteco sostuvo que “cuenta con un interés claro de naturaleza jurídica [en el caso Belice vs. Honduras], dado que mantiene una reivindicación histórica de soberanía sobre los Zapotillos, que forman parte del objeto del caso Guatemala/Belice actualmente pendiente ante la Corte y que podría ser afectado por un fallo en el litigio presente”. Las audiencias orales públicas sobre la solicitud de intervención se celebraron entre el 24 y el 26 de noviembre de 2025, como informó la Corte Internacional de Justicia.

Un cayo menor del archipiélago
Un cayo menor del archipiélago de Cayos Cochinos, Honduras

Origen y organización del proceso en La Haya

El enfrentamiento jurídico entre Belice y Honduras inició el 16 de noviembre de 2022, cuando Belice llevó ante la Corte la petición de que se le reconozca soberanía exclusiva sobre los Cayos Zapotillos, un grupo de islotes localizados en el extremo sur de la barrera arrecifal de Belice y dentro del golfo de Honduras.

Para la audiencia de lectura de sentencia del 19 de marzo de 2026, el acceso estará regulado bajo criterios estrictos. El tribunal reservó solo 15 asientos para ciudadanos en la sala pública, que se asignarán por orden de llegada el día de la sesión. Diplomáticos y medios de comunicación deberán registrarse antes de las 12:00 horas de La Haya del 16 de marzo.

Las imágenes y grabaciones producidas por la Secretaría del tribunal serán de libre uso, sin restricciones editoriales ni de derechos de autor, según detalló la Corte Internacional de Justicia en su notificación oficial.

El mandato y la estructura de la Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas desde 1946. Su función es dirimir disputas legales entre Estados a la luz del derecho internacional y proporcionar opiniones consultivas solicitadas por órganos o agencias del sistema de Naciones Unidas. Está integrada por 15 jueces elegidos para mandatos de nueve años mediante votación en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Su sede permanente es el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos. https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/185/185-20260305-pre-01-00-en.pdf

