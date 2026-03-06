El ingreso de remesas familiares a Guatemala marca un récord mensual en febrero de 2026 pese al nuevo impuesto

En febrero de 2026, Guatemala recibió USD 1,893.9 millones en remesas familiares, cifra que marca un nuevo máximo mensual(Composición fotografica)

Un aumento inesperado en el ingreso de remesas familiares a Guatemala ha sorprendido a las autoridades, según los últimos datos del Banco de Guatemala. En febrero de 2026, el país recibió USD 1,893.9 millones, cifra que marca un nuevo máximo mensual y mantiene la tendencia ascendente, a pesar de los recientes desafíos impositivos y migratorios, según detalla el periódico La Hora.

El monto acumulado en los dos primeros meses de 2026 ascendió a USD 3,848.6 millones, lo que representa un incremento de USD 72.5 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Los recursos llegan en su mayoría desde Estados Unidos, donde residen millones de guatemaltecos que apoyan económicamente a sus familias en el país centroamericano.

El nuevo impuesto a las remesas y su impacto limitado

Desde el 1 de enero de 2026, los envíos de dinero desde Estados Unidos hacia Guatemala están sujetos a un impuesto del 1 %. Esta medida, impulsada por el presidente Donald Trump, afecta los giros en efectivo, cheques de caja, giros postales y otros instrumentos físicos similares.

A pesar de esta carga tributaria, el flujo de recursos no ha disminuido. Las cifras oficiales muestran que los guatemaltecos mantienen su ritmo de envíos, sin que el impuesto haya generado una caída significativa en el ingreso de divisas al país.

En los primeros meses de 2026, Guatemala ha recibido más remesas que en el mismo lapso de 2025, lo que indica que la nueva normativa no ha frenado el respaldo económico de los migrantes. Según el Banco de Guatemala, esto responde tanto a la necesidad de las familias receptoras como a la fortaleza de los canales de envío.

EFE/Mario Guzmán

Tendencias anuales y previsiones para el resto de 2026

Durante 2025, Guatemala alcanzó un récord anual al recibir USD 25,530.2 millones en remesas, consolidando esta fuente como uno de los pilares económicos del país. No obstante, los especialistas del sector anticipan que en 2026 podría observarse una desaceleración del 5 % en el crecimiento de ingresos por remesas.

Esta previsión responde a factores como la política migratoria de Estados Unidos y la entrada en vigor del impuesto al envío de dinero, que podría desalentar a algunos remitentes o modificar sus hábitos de transferencia en los próximos meses.

En síntesis, aunque Guatemala registró un nuevo récord en remesas familiares en febrero de 2026, las proyecciones sugieren que el ritmo de crecimiento podría moderarse hacia el cierre del año debido a los recientes cambios regulatorios y la incertidumbre en torno a las políticas migratorias estadounidenses.

Cambios en la administración estadounidense y su posible efecto

En paralelo al dinamismo de las remesas, la política estadounidense atraviesa movimientos relevantes. El presidente Trump anunció que el senador Markwayne Mullin asumirá la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos desde el 31 de marzo de 2026.

EFE/José Luis Castillo/Archivo

Además, Kristi Noem ha sido designada como Enviada Especial para el Escudo de las Américas, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por La Hora. Estos cambios en el gabinete podrían tener repercusiones indirectas en los flujos migratorios y, en consecuencia, en el comportamiento futuro de las remesas hacia Guatemala.

El comportamiento de las remesas familiares en Guatemala durante 2026 muestra que, pese a nuevas políticas y restricciones, el envío de dinero desde Estados Unidos sigue siendo un sostén esencial para miles de hogares.

Sin embargo, las autoridades y analistas permanecen atentos a la evolución de estos factores externos que podrían alterar el panorama en los próximos meses.