Guatemala

Superintendencia de Administración Tributaria impulsa modernización aduanera con nuevo modelo aéreo en Guatemala

El ente recaudador impulsa herramientas tecnológicas y refuerza la cooperación interna para transformar los procedimientos en puertos aéreos, en sintonía con metas estratégicas y estándares internacionales de comercio exterior

Guardar
gobierno guatemalteco refuerza la seguridad
gobierno guatemalteco refuerza la seguridad y transparencia en la cadena logística aérea

La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala presentó dos iniciativas que refuerzan el compromiso nacional con la modernización y la transparencia en el comercio exterior: el Modelo de Despacho Aéreo y la Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio.

Estas acciones, alineadas con el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, permitirán transformar la gestión aduanera nacional al integrar herramientas tecnológicas avanzadas y fortalecer la coordinación interinstitucional, con el objetivo de consolidar una aduana más eficiente, interoperable y confiable.

Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la implementación de este modelo responde a exigencias internacionales y contribuye a la generación de confianza para las operaciones comerciales internacionales por su impacto en la seguridad y agilidad de la cadena logística.

Guatemala adopta un modelo informático para predecir y agilizar el despacho aduanero aéreo

El Modelo de Despacho Aéreo anunciado por el superintendente Werner Ovalle implica una transformación estructural en la administración del comercio por vía aérea. Este nuevo sistema informático aduanero se apoya en la eficiencia, la interoperabilidad y la gestión inteligente del riesgo, y permitirá anticipar la llegada de mercancías, reforzar la trazabilidad en tiempo real y reducir la discrecionalidad en los procesos. Con esta modernización, las autoridades buscan consolidar un despacho aduanero más predecible y transparente y optimizar los tiempos de respuesta para los operadores de comercio internacional.

La interoperabilidad se ubica en el núcleo del diseño del sistema por su capacidad para promover el intercambio electrónico de información entre instituciones estatales y los principales actores de la cadena logística. Este avance habilita la digitalización de trámites y fortalece la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Además, el modelo responde a los compromisos incluidos en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, específicamente en lo referente a la simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros.

gobierno guatemalteco refuerza la seguridad
gobierno guatemalteco refuerza la seguridad y transparencia en la cadena logística aérea

Integración internacional y fortalecimiento de la seguridad en la cadena logística

En el ámbito de la seguridad, la SAT ha sumado mecanismos de cooperación internacional que se ajustan a estándares globales, como los adoptados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de América (CBP). Al implementar estos enfoques, se refuerzan los sistemas nacionales de análisis de riesgo y se contribuye a combatir el crimen organizado transnacional. Conforme al informe de la SAT, la integración tecnológica y el intercambio de información internacional optimizan la confiabilidad de la cadena logística y garantizan operaciones comerciales más seguras.

El lanzamiento de la Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio introduce una instancia técnica permanente que busca fortalecer la coordinación interinstitucional, gestionar alertas nacionales e internacionales sobre mercancías, mejorar el manejo del riesgo y fomentar la transparencia en los procesos de comercio exterior. Esta fuerza de tarea se integra al esquema de modernización aduanera, aportando a la evolución hacia una aduana coordinada en frontera y digitalizada.

gobierno guatemalteco refuerza la seguridad
gobierno guatemalteco refuerza la seguridad y transparencia en la cadena logística aérea

La puesta en marcha del Modelo de Despacho Aéreo y de la Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio evidencia la decisión de Guatemala de mantener una administración aduanera conectada, alineada con estándares internacionales y orientada al fortalecimiento de la competitividad nacional en el contexto global. Con este sistema, las operaciones desde el ingreso de las aeronaves a la plataforma lograrán mayor rapidez y seguridad, al tiempo que se impulsa una gestión más ordenada.

El aeropuerto proyecta una optimización de los procesos aduaneros y una mejor coordinación entre las entidades involucradas, lo que permitirá acelerar los trámites y consolidar la logística en el manejo de la carga aérea.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSuperintendencia de Administración TributariaAeropuerto La Auroramodernización aduanera

Últimas Noticias

Panamá confirma primera visita consular a panameños detenidos en La Habana

De los 20 panameños inicialmente vinculados al caso, 10 lograron salir de Cuba antes de las detenciones, mientras los otros 10 permanecen bajo investigación judicial en La Habana.

Panamá confirma primera visita consular

Diputado oficialista Samuel Pérez advierte sobre límites a la injerencia de Estados Unidos en elecciones de segundo grado en Guatemala

La declaración marca una postura institucional frente a intentos de influencia extranjera, en un momento en que el parlamento discute la selección de altos cargos judiciales bajo el escrutinio de diversos actores nacionales y foráneos

Diputado oficialista Samuel Pérez advierte

Costa Rica registra un asalto cada hora: 2025 cerró con 7,923 denuncias, la mayoría en San José

Aunque los casos disminuyeron un 16,7% respecto al 2024, el delito mantiene patrones claros: la mayoría de las víctimas son personas, el uso de armas de fuego continúa como la modalidad más frecuente y los sábados entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. se registra el pico de incidencia

Costa Rica registra un asalto

Golpe al tráfico de personas: Condenan a 17 integrantes de red ilegal con penas de hasta 178 años en El Salvador

Tras un exhaustivo proceso judicial, las penas impuestas alcanzan los 178 años de cárcel, marcando un precedente en la lucha por la seguridad fronteriza y la protección de los derechos humanos

Golpe al tráfico de personas:

El Salvador se suma a ofensiva regional tras declaración de guerra militar a cárteles

La presencia de altos funcionarios salvadoreños en la Conferencia Anti Cárteles de Las Américas confirmó el respaldo a un modelo promovido por Estados Unidos, que busca frenar la expansión de organizaciones criminales mediante acciones coordinadas y uso de fuerza letal

El Salvador se suma a

TECNO

Troyano en tu casa: los

Troyano en tu casa: los peligros reales de usar Xuper TV y Magis TV en 2026

Nueva función de Cinematic Video Overviews de NotebookLM funciona con Gemini 3, Veo 3 y Nano Banana

PlayStation hace anuncio histórico: nuevos lanzamientos serán exclusivos para PS5

Amazon reporta daños en centros de datos de Oriente Medio y avanza en su recuperación

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

Así nació la dupla Ben

Así nació la dupla Ben Affleck y Jesse Eisenberg: la verdad detrás del giro inesperado en la rivalidad entre Batman y Lex Luthor

De la mano de Billie Eilish, Black Box Recorder vuelve con show en el London Palladium: qué se sabe

La última publicación de Britney Spears en Instagram antes de ser arrestada y borrar su cuenta

La última temporada de The Boys revela su tráiler oficial y la fecha de estreno

Britney Spears fue trasladada a un hospital luego de su arresto

MUNDO

Zelensky se niega a reparar

Zelensky se niega a reparar un oleoducto y eleva la tensión con Hungría y Eslovaquia

El misterio de la pirámide de Keops: por qué la tumba más famosa de Egipto sigue vacía después de miles de años

El sorprendente universo invisible del Atacama, el desierto más extremo del mundo

Donald Trump apoyará a los kurdos si deciden lanzar una ofensiva contra el régimen de Irán

“Estados Unidos quiere que quede claro que Trump resolvió el conflicto con Irán”: el análisis de Álvaro Zicarelli sobre la escalada de tensión en Medio Oriente