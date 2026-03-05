Superintendencia de Administración Tributaria impulsa modernización aduanera con nuevo modelo aéreo en Guatemala

gobierno guatemalteco refuerza la seguridad y transparencia en la cadena logística aérea

La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala presentó dos iniciativas que refuerzan el compromiso nacional con la modernización y la transparencia en el comercio exterior: el Modelo de Despacho Aéreo y la Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio.

Estas acciones, alineadas con el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, permitirán transformar la gestión aduanera nacional al integrar herramientas tecnológicas avanzadas y fortalecer la coordinación interinstitucional, con el objetivo de consolidar una aduana más eficiente, interoperable y confiable.

Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la implementación de este modelo responde a exigencias internacionales y contribuye a la generación de confianza para las operaciones comerciales internacionales por su impacto en la seguridad y agilidad de la cadena logística.

Guatemala adopta un modelo informático para predecir y agilizar el despacho aduanero aéreo

El Modelo de Despacho Aéreo anunciado por el superintendente Werner Ovalle implica una transformación estructural en la administración del comercio por vía aérea. Este nuevo sistema informático aduanero se apoya en la eficiencia, la interoperabilidad y la gestión inteligente del riesgo, y permitirá anticipar la llegada de mercancías, reforzar la trazabilidad en tiempo real y reducir la discrecionalidad en los procesos. Con esta modernización, las autoridades buscan consolidar un despacho aduanero más predecible y transparente y optimizar los tiempos de respuesta para los operadores de comercio internacional.

La interoperabilidad se ubica en el núcleo del diseño del sistema por su capacidad para promover el intercambio electrónico de información entre instituciones estatales y los principales actores de la cadena logística. Este avance habilita la digitalización de trámites y fortalece la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Además, el modelo responde a los compromisos incluidos en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, específicamente en lo referente a la simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros.

Integración internacional y fortalecimiento de la seguridad en la cadena logística

En el ámbito de la seguridad, la SAT ha sumado mecanismos de cooperación internacional que se ajustan a estándares globales, como los adoptados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de América (CBP). Al implementar estos enfoques, se refuerzan los sistemas nacionales de análisis de riesgo y se contribuye a combatir el crimen organizado transnacional. Conforme al informe de la SAT, la integración tecnológica y el intercambio de información internacional optimizan la confiabilidad de la cadena logística y garantizan operaciones comerciales más seguras.

El lanzamiento de la Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio introduce una instancia técnica permanente que busca fortalecer la coordinación interinstitucional, gestionar alertas nacionales e internacionales sobre mercancías, mejorar el manejo del riesgo y fomentar la transparencia en los procesos de comercio exterior. Esta fuerza de tarea se integra al esquema de modernización aduanera, aportando a la evolución hacia una aduana coordinada en frontera y digitalizada.

La puesta en marcha del Modelo de Despacho Aéreo y de la Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio evidencia la decisión de Guatemala de mantener una administración aduanera conectada, alineada con estándares internacionales y orientada al fortalecimiento de la competitividad nacional en el contexto global. Con este sistema, las operaciones desde el ingreso de las aeronaves a la plataforma lograrán mayor rapidez y seguridad, al tiempo que se impulsa una gestión más ordenada.

El aeropuerto proyecta una optimización de los procesos aduaneros y una mejor coordinación entre las entidades involucradas, lo que permitirá acelerar los trámites y consolidar la logística en el manejo de la carga aérea.