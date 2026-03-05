Guatemala

El Ministerio de la Defensa Nacional controla fuga de GLP en Puerto Quetzal de Guatemala

La activación de los procedimientos de seguridad portuaria permitió contener de manera oportuna un escape originado por una válvula defectuosa en un buque noruego durante operaciones en instalaciones especializadas de distribución energética

El Ministerio de la Defensa Nacional reporta una fuga de gas licuado de petróleo durante la descarga del buque NICE en Puerto Quetzal. (Cortesía: Cocode Aldea Puerta de Hierro)

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala reportó este martes una fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ocurrida durante la descarga del buque “NICE”, de bandera noruega, en la terminal especializada de Zeta Gas en Puerto Quetzal, un hecho que provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad portuaria. La situación fue controlada sin que se registraran daños personales ni afectaciones a la salud de la población, según confirmaron tanto la autoridad marítima como la Empresa Portuaria Quetzal.

De acuerdo con información oficial, el incidente se registró cerca de las 16:00 horas cuando el buque “NICE”, identificado con el número IMO 9247819, permanecía atracado en la terminal privada de Zeta Gas de Centroamérica, S.A. Durante las maniobras de descarga, una rotura en la válvula de descarga generó una fuga de GLP con una duración aproximada de 60 segundos, según el reporte del Ministerio de la Defensa Nacional.

La Empresa Portuaria Quetzal confirmó que la falla se originó en una válvula perteneciente al propio buque. En respuesta al evento, se activaron los procedimientos de seguridad contemplados en el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), que incluyeron la suspensión temporal de operaciones, la restricción de ingreso y salida de buques, y la evacuación del personal hacia áreas seguras.

La Capitanía de Puerto de Quetzal ordenó de inmediato la paralización de operaciones en las diferentes terminales especializadas, la evacuación del personal y la verificación física de la fuga, mientras equipos técnicos realizaron la contención y reparación de la válvula afectada. Según la comunicación oficial, “la situación fue controlada oportunamente y no representa riesgo alguno para la población ni efectos adversos para la salud”, reiteró el Ministerio de la Defensa Nacional.

Una vez solucionado el incidente y verificadas las condiciones de seguridad, las operaciones en la terminal portuaria se reanudaron normalmente. “No se registraron incidentes adicionales tras la reanudación”, puntualizó la Empresa Portuaria Quetzal en su comunicado.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la circulación de información no verificada. Tanto la Empresa Portuaria Quetzal como el Ministerio de la Defensa Nacional reiteraron que la situación fue contenida conforme a los procedimientos técnicos establecidos y que las actividades portuarias en Puerto Quetzal transcurren ya con normalidad.

La terminal ha alcanzado un volumen significativo de producto gestionado en la aduana de Puerto Quetzal, según lo consignado en informes estadísticos portuarios nacionales. Estos reportes muestran un alto movimiento de carga, lo que posiciona a la empresa como un referente en el sector energético guatemalteco y regional.

La localización estratégica de Puerto Quetzal permite a la compañía acceder a rutas marítimas claves para la importación y distribución de gas licuado, fortaleciendo la seguridad energética de Guatemala. El funcionamiento de esta terminal privada evidencia el papel de las alianzas entre el sector público y privado en la logística portuaria y el abastecimiento de combustibles en la región

