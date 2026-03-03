Guatemala

La CIDH elige al guatemalteco Stuardo Ralón Orellana como presidente para el periodo 2026

El organismo anunció los nuevos responsables tras la sesión inaugural correspondiente, completando la directiva con integrantes de Argentina y México, y ratificó su rol de promover y proteger derechos fundamentales en América

Fotografía: web Comisión Internacional de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la nueva junta directiva para 2026, seleccionada el 2 de marzo en Washington, DC durante la apertura del 195° Período de Sesiones. Stuardo Ralón Orellana de Guatemala asume la presidencia, acompañado por Andrea Pochak de Argentina como primera vicepresidenta y José Luis Caballero Ochoa de México en la segunda vicepresidencia.

El proceso de elección ocurre cada año, durante el primer día del primer período de sesiones, de acuerdo con el Capítulo 3 del Reglamento de la CIDH. Junto a la nueva directiva, la comisión está conformada por Gloria Monique de Mees (Surinam), Riyad Insanally (Guyana), Marion Bethel (Las Bahamas) y Rosa María Payá Acevedo (Cuba y Estados Unidos).

Con 25 años de experiencia, Ralón Orellana ha formado parte de la CIDH desde 2020 como abogado constitucionalista. Pochak, abogada y activista en derechos humanos, se incorporó en 2024 y cuenta con un amplio recorrido en cargos públicos y organizaciones no gubernamentales. Caballero Ochoa, miembro desde 2023, posee un doctorado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y antecedentes en la Comisión Internacional de Juristas.

Estructura y funciones de la CIDH

La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal. Su mandato se centra en la promoción y protección de los derechos humanos en la región, además de actuar como órgano consultivo de la OEA.

<b>La CIDH llevará a cabo 29 audiencias públicas sobre derechos humanos en Guatemala del 9 al 13 de marzo</b>

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos seleccionó a Stuardo Ralón Orellana como presidente para el periodo 2026, cargo que ejercerá durante el 195° Período de Sesiones que se llevará a cabo en Ciudad de Guatemala entre el 9 y el 13 de marzo de ese año. Esta designación antecede a una cita que reunirá a representantes estatales, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de debatir y atender algunas de las problemáticas más urgentes en materia de derechos humanos en el continente americano, según informó la propia comisión en un comunicado.

El encuentro, cuya sede será el Hotel Intercontinental de la capital guatemalteca, incluirá un total de 29audiencias públicas. Estas sesiones cubrirán situaciones específicas de países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y estarán abiertas tanto a la asistencia de ciudadanos como a la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la CIDH. Según la información oficial, todas las audiencias tendrán lugar de forma presencial y pública, de acuerdo con el artículo 68 del reglamento interno, y estarán distribuidas en las salas Roble 1 y Roble 2 del recinto.

La CIDH subrayó que la accesibilidad será uno de los ejes del evento: se ofrecerá interpretación en español e inglés para quienes formalicen su registro mediante enlaces que serán difundidos en la página web y redes sociales de la organización regional. Además, la comisión transmitió su agradecimiento a Guatemala por el apoyo logístico brindado, resaltando que las facilidades otorgadas permitirán la convocatoria de un público amplio y la participación activa tanto de la sociedad civil como de la prensa regional.

- crédito Human Right Watch

La Comisión ha programado sesiones para examinar escenarios críticos en derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organizará veintinueve audiencias públicas para examinar la crisis actual de derechos humanos en América. Las sesiones se distribuirán entre Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, haciendo foco en temas clave de la región.

La agenda incluye el impacto de las políticas migratorias sobre el derecho a la salud en República Dominicana y las condiciones de las personas detenidas en Cuba. Además, se abordarán debates sobre la Defensoría del Pueblo de Perú, los operativos de seguridad denominados operación Contención en Brasil y la situación en torno a las políticas de seguridad ciudadana en Ecuador.

En lo que respecta a Centroamérica, la atención se dirigirá a los derechos de las personas privadas de libertad y excarceladas en Nicaragua, así como a la violencia sexual y el rol de las defensoras de derechos humanos en El Salvador, en medio de la implementación del régimen de excepción. Para Norteamérica, la CIDH tratará la situación de personas desplazadas dentro de México y las ntervenciones de Estados Unidos en operaciones de seguridad fuera de su territorio.

