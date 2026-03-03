Guatemala: Asesinan a ingeniero y reconocido líder espiritual durante ataque armado en vía pública

El asesinato del líder espiritual Enrique Ponsa Molina sacude a la Ciudad de Guatemala y eleva la preocupación por la inseguridad regional. (Cortesía: Azteca Noticias GT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala informó este martes sobre un ataque armado en la 7.ª avenida y 16 calle de la zona 9, confirmando que una persona falleció en el lugar y otra fue trasladada de emergencia por unidades de socorro.

En el lugar de los hechos, voceros de Bomberos Municipales confirmaron que un hombre de 70 años, quien viajaba como pasajero en un vehículo tipo agrícola, presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. A pesar de que los técnicos en urgencias médicas le brindaron soporte vital avanzado, lamentablemente la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Con el paso de las horas, la tragedia tomó un cariz de impacto nacional al confirmarse la identidad de la víctima mortal. Según informa el medio local TV Azteca Guate, se trata del ingeniero Enrique Ponsa Molina, de 70 años, una figura de amplia trayectoria académica y un pilar fundamental en las comunidades cristianas.

La victima mortal era representante legal de la empresa Consultoría y Constructora Kyrios y, según registros públicos, fungió como contratista del Estado desde 2004.

Un último mensaje de fe

Lo que añade un matiz especialmente trágico a este suceso es que, apenas unas horas antes del atentado, el ingeniero Ponsa Molina se encontraba ejerciendo su labor de evangelización. A través de la plataforma de los Ministerios del Kyrios, el conferencista participó en la transmisión en vivo del programa "Toma tu luz".

Bajo la premisa de ser “un espacio para reflexionar la Palabra de Dios”, Ponsa Molina dedicó sus últimos momentos públicos a compartir mensajes de esperanza y guía espiritual.

Este video, que ahora permanece como un testamento digital de su legado, ha servido para que miles de seguidores expresen su consternación y exijan justicia ante un acto de violencia que parece no tener tregua.

La muerte de Enrique Ponsa Molina conmociona a comunidades de fe en Guatemala. (Cortesía: Redes sociales)

El sector religioso se viste de luto

La noticia ha generado una onda expansiva de dolor en diversas instituciones de fe en Guatemala, las cuales han emitido notas de duelo que resaltan la calidad humana del fallecido.

Organizaciones como Jesús TV, bajo el lema “Anunciando la Buena Nueva”, expresaron su unión en oración ante la partida de quien consideraban una pieza clave en la difusión del mensaje cristiano.

Por su parte, la corporación Arcángel Corp, señal oficial de la fe, lamentó profundamente el fallecimiento del “Ingeniero Enrique Ponsa”, recordándolo no solo como un profesional intachable, sino como el carismático presentador del programa Estudio Cuaresmal.

En su comunicado, la institución destacó: “Su partida deja un vacío en nuestros corazones y en esta casa que compartió con profesionalismo, entrega y amor por la fe”.

Asimismo, Víctor García, Director General de Jesús Radio GT, se sumó a las muestras de condolencias describiendo a Ponsa como una “guía espiritual, amigo y ejemplo de liderazgo”. Estas reacciones subrayan que la pérdida trasciende lo familiar y afecta directamente al tejido social y espiritual de la nación guatemalteca.

El comunicado de Jesús Radio GT destacó que la partida de Enrique Ponsa Molina deja un profundo vacío en la comunidad de fe y en el ámbito cristiano de Guatemala. (Cortesía: Jesús Radio GT)

Investigación en curso

Las autoridades guatemaltecas han confirmado que el Ministerio Público (MP) se desplegó rápidamente en la zona 9 para la recolección de evidencias, incluyendo el análisis de balística y la revisión de cámaras de seguridad.

El ingeniero Ponsa Molina será recordado por su capacidad de conectar con las personas a través de la sabiduría bíblica.

Este asesinato vuelve a poner sobre la mesa la discusión internacional sobre la seguridad ciudadana, donde figuras públicas y líderes de opinión siguen siendo blanco de la violencia urbana en plena luz del día.

