La policía detiene a un sospechoso de parricidio vinculado a conflicto de herencia en zona 6 de Mixco, Guatemala

Varios objetos, incluyendo documentos, teléfonos celulares, ropa y un zapato, son examinados y marcados con números de evidencia en una cama y en el suelo de un dormitorio durante una operación policial.

Un hombre de 63 años fue capturado en la colonia Paseo Villa Flor, zona 6 de Mixco, Guatemala, acusado de asesinar a su hijo en una disputa derivada de una antigua deuda familiar vinculada a un secuestro infantil y a la venta reciente de un inmueble por 300.000 quetzales.

La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público confiscaron documentos, títulos de propiedad, dos celulares y una motocicleta relacionada con el crimen; la orden de aprehensión fue emitida por un juzgado de Mixco, según informó la Policía Nacional Civil de Guatemala.

El vínculo entre una deuda de rescate y un crimen por herencia

Según la investigación, Joel Antonio González Gutiérrez, señalado como el principal sospechoso de parricidio, reclamaba a su hijo, Oliver Geovany González Pineda, de 38 años, la devolución de los 700.000 quetzales que años atrás había pagado como rescate durante su secuestro cuando era menor de edad. Tras esos hechos, González Pineda migró a los Estados Unidos para saldar la deuda prometida. Dos años atrás, regresó al país y adquirió varias propiedades inmobiliarias para alquiler.

El conflicto se agravó cuando González Pineda vendió una vivienda ubicada en San Cristóbal, Mixco, por al menos 300.000 quetzales. Al enterarse de la transacción y ante la negativa de su hijo a entregarle el dinero reclamado, el padre lo confrontó. En la madrugada del 21 de febrero, la víctima fue atacada y recibió disparos frente a su domicilio.

Agentes de la Policía DEIC detienen a un hombre en la calle por el delito de parricidio, con las manos esposadas a la espalda mientras lo escoltan por la noche.

Las autoridades informaron que González Gutiérrez fue trasladado de inmediato y espera comparecer ante la justicia. La investigación señala como móvil del asesinato la apropiación de los fondos obtenidos en la venta de la vivienda, una suma que el padre vinculaba al rescate pagado por el secuestro de su hijo años atrás.

El caso ha causado impacto en Guatemala por la relación entre una tragedia familiar, un largo proceso de deuda y reclamaciones derivados de un secuestro infantil, y la violencia asociada a disputas de herencia y promesas económicas incumplidas.

El parricidio en Guatemala se sanciona con duras penas de prisión

El parricidio en Guatemala se castiga con penas que oscilan entre 25 y 50 años de prisión, según el Código Penal. Ante situaciones de extrema gravedad, la ley contempla la posibilidad de imponer la pena de muerte, aunque la aplicación de esta sanción sigue siendo tema de debate nacional.

Algunos episodios de parricidio han cobrado notoriedad en la opinión pública guatemalteca, principalmente cuando están vinculados a violencia doméstica o familiar. Diversos informes de derechos humanos y coberturas en medios de comunicación han dado cuenta de estos casos, pese a que los detalles de los procesos judiciales no suelen estar completamente disponibles para el público.

En el país, se entiende por parricidio el asesinato de un ascendiente, descendiente, cónyuge o individuo con quien exista una relación marital reconocida.