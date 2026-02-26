La Cámara Empresarial de Comercio y Servicios promueve la inclusión laboral de guatemaltecos que regresan al país

Participantes asisten a una sesión durante el Congreso de Movilidad Laboral, donde se abordan temas cruciales para el mercado laboral actual y futuro. (Cámara Empresarial de Comercio y Servicios/OIM)

La participación de representantes de Canadá, México y Costa Rica, junto con organismos internacionales y autoridades nacionales, marcó un precedente en el ámbito laboral guatemalteco al compartir enfoques técnicos y regulatorios en el Primer Congreso de Movilidad Laboral para Reclutadores Privados de Guatemala. Este evento, promovido por la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (CECOMS), evidenció el impulso del sector privado para aprovechar las oportunidades que ofrece la inclusión de personas migrantes retornadas en el tejido productivo guatemalteco, así como los retos que enfrenta el mercado laboral para incorporarlas de forma sostenible.

El encuentro reunió a voces autorizadas como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quienes expusieron perspectivas y lineamientos orientados a fortalecer una movilidad laboral ordenada y segura. El congreso —desarrollado por la Gremial de Capital Humano y Movilidad Laboral, órgano adscrito a CECOMS— congregó a empresas de reclutamiento y profesionales con el objetivo de actualizar conocimientos y consolidar alianzas para una gestión más ética y competitiva de los flujos migratorios laborales.

La experiencia de reinserción laboral de guatemaltecos retornados: desafíos y oportunidades

En este marco, especialistas presentaron la disertación “guatemaltecos retornados y su inserción laboral en Guatemala”. El análisis abordó tanto los obstáculos como las oportunidades identificadas en el proceso de reintegración económica de los migrantes que retornan al país, poniendo de relieve el valor de los conocimientos, experiencia y habilidades adquiridas en el extranjero.

Uno de los puntos destacados fue la exposición de experiencias en referenciación y contratación de personas retornadas a través del Fondo de Desarrollo Empresarial (EDF). Este mecanismo, respaldado por la Embajada de la República de Corea en Guatemala, permitió compartir buenas prácticas y aprendizajes para facilitar la inclusión de estos trabajadores en las empresas nacionales.

La OIM Guatemala destacó que la creación de un foro permitió analizar el rol que desempeña el sector privado en la generación de oportunidades vinculadas a la migración y el aporte de las personas migrantes retornadas al país. Entre las principales contribuciones señaladas se encuentran los conocimientos, la experiencia y las habilidades que quienes regresan desde el exterior suman a Guatemala.

Reclutamiento inclusivo y generación de alianzas en el sector empresarial

El congreso permitió a reclutadores, empresas y gremios establecer un diálogo directo sobre la reducción de barreras al empleo formal para migrantes retornados. Se enfatizó la importancia de fortalecer procesos de selección que valoren y reconozcan las competencias obtenidas fuera de Guatemala. Este enfoque busca promover una fuerza laboral más diversa, resiliente y con alto potencial, integrando a población migrante en la economía formal.

Durante la jornada, se extendió la invitación a las empresas del país a incorporar activamente a las personas retornadas en sus operaciones. Según los organizadores, la inclusión laboral transforma vidas y, simultáneamente, fortalece la competitividad y la productividad del sector empresarial.

Un participante documenta una presentación con datos sobre el retorno de migrantes a Guatemala, exhibida durante el Congreso de Movilidad Laboral. (Cámara Empresarial de Comercio y Servicios/OIM)

Un espacio estratégico para el aprendizaje y la articulación de políticas laborales

El Primer Congreso de Movilidad Laboral para Reclutadores Privados de Guatemala se consolidó como una plataforma fundamental para el desarrollo profesional de los actores del mercado laboral. Conferencistas de alto nivel, entidades estatales y representantes diplomáticos compartieron lineamientos clave para un reclutamiento ético y ordenado. Desde CECOMS, se destacó la relevancia de este tipo de espacios para promover buenas prácticas, generar alianzas y actualizar capacidades, en sintonía con los desafíos del contexto migratorio actual.

Una audiencia diversa de profesionales y expertos asiste a una sesión del Congreso de Movilidad Laboral, prestando atención a las ponencias en el evento. (Cámara Empresarial de Comercio y Servicios/OIM)

La Gremial de Capital Humano y Movilidad Laboral subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo el ecosistema de movilidad laboral en Guatemala, articulando esfuerzos del sector empresarial, organismos internacionales y autoridades nacionales para avanzar hacia un mercado de trabajo más inclusivo.