Guatemala: Incautan más de 345,000 quetzales y logran 13 condenas por lavado de dinero en enero de 2026

Las autoridades judiciales presentaron cifras sobre sentencias efectivas, arrestos y búsqueda de bienes vinculados a delitos económicos, subrayando el impacto social de la recuperación y el resguardo de la integridad financiera en el territorio guatemalteco

El Ministerio Público de Guatemala
El Ministerio Público de Guatemala obtuvo 13 condenas por lavado de dinero y decomisó más de Q345.700 durante enero de 2026. (Cortesía: MP de Guatemala)

El Ministerio Público (MP) de Guatemala hizo públicos este jueves sus resultados operativos correspondientes al mes de enero de 2026 para la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activo, destacando la incautación de 345,000 quetzales (cerca de USD 45,000) y más de una decena de condenas.

El dato que más destaca de este reporte es la efectividad de los procesos penales, logrando 13 personas condenadas en el primer mes del año.

Esta cifra representa no solo un éxito operativo, sino un mensaje claro de que los delitos de lavado de dinero no quedarán impunes en el país centroamericano.

Además, se emitieron 9 sentencias por parte de los órganos jurisdiccionales competentes, reflejando una coordinación eficiente entre el ente investigador y el sistema judicial.

Este nivel de efectividad se sustenta en un trabajo proactivo de investigación y judicialización, con 10 intervenciones en primera declaración y 12 citaciones a primera declaración, lo que indica que se están sentando las bases para futuros juicios y posibles condenas.

La Fiscalía guatemalteca también ha sido diligente en la presentación de cargos, registrando 33 acusaciones formales durante este periodo.

En enero, las autoridades guatemaltecas
En enero, las autoridades guatemaltecas ejecutaron dos aprehensiones en flagrancia y cumplieron 13 órdenes de detención ligadas al lavado de activos. (MP de Guatemala)

Cifras que demuestran la operatividad

La operatividad del ente fiscal contra el lavado de dinero se refleja también en las acciones directas de captura y allanamiento. Se reportaron 2 aprehensiones en flagrancia, lo que subraya la capacidad de respuesta inmediata ante la comisión de este tipo de delitos.

De igual manera se ejecutaron 13 órdenes de aprehensión, un número que coincide con las personas condenadas y que sugiere que se están ejecutando capturas de individuos ya bajo investigación o con procesos en etapas avanzadas.

En cuanto a la recuperación de activos y golpes a la estructura económica del crimen organizado, los resultados son los siguientes:

  • Dinero incautado: Un total de Q345,700.00 quetzales fueron incautados, limitando el flujo de capitales ilícitos.
  • Bienes muebles incautados: Además del dinero en efectivo, las autoridades procedieron al comiso de 2 celulares y 1 vehículo, herramientas comunes en la comisión de estos delitos.
  • Reparación digna: Como parte de la justicia restaurativa y el resarcimiento a la sociedad guatemalteca, se ha logrado la recuperación de Q105,776.55 quetzales en concepto de reparación digna.

Finalmente, el reporte menciona la realización de 1 allanamiento, una acción crucial para la recolección de evidencia y la identificación de otros involucrados en las redes de lavado de dinero.

El decomiso de Q345.700, dos
El decomiso de Q345.700, dos celulares y un vehículo evidencia la acción material contra estructuras criminales en Guatemala. (MP de Guatemala)

Avances en la lucha contra el lavado de dinero según el MP

Este informe mensual del Ministerio Público de Guatemala sirve para cuantificar los avances en materia de seguridad financiera y persecución penal del lavado de dinero.

En una región donde este flagelo es una preocupación constante para la estabilidad económica y la seguridad ciudadana, estos datos ofrecen una perspectiva de la labor que se está realizando para blindar el sistema financiero y llevar a los responsables ante la justicia.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos se posiciona así como una pieza clave en la estrategia estatal para combatir la delincuencia organizada y garantizar que las actividades económicas lícitas puedan desarrollarse sin interferencias ilegales.

