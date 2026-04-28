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¿Guion, directora y Julie Andrews? Anne Hathaway habló sobre The Princess Diaries 3

Después de más de 10 años en desarrollo, la actriz avanza en la tercera entrega de la franquicia junto a los productores, mientras espera que Disney dé luz verde cuanto antes, según reveló a People

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Julie Andrews y Anne Hathaway en "Diario de una Princesa" (Netflix)
El proyecto de The Princess Diaries 3 sigue en espera de la confirmación oficial de Disney

El desarrollo de The Princess Diaries 3 se mantiene como una opción real tras las declaraciones de Anne Hathaway a PEOPLE. La actriz aseguró que junto a los productores están avanzando constantemente en el proyecto, aunque Disney aún no ha dado su confirmación oficial para iniciar el rodaje.

La tercera película de The Princess Diaries continúa en preparación, con Anne Hathaway ratificando su voluntad de volver al papel de Mia Thermopolis. Según lo detalló el medio citado, el avance del filme depende de la disponibilidad de la actriz, quien pretende priorizarlo una vez concluya sus actuales compromisos laborales. Sin embargo, hasta abril de 2026, la aprobación definitiva de Disney sigue pendiente y no existe fecha de inicio confirmada.

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Estado del proyecto y equipo creativo anunciado por Disney

El posible regreso de la franquicia ha estado en desarrollo aproximadamente desde hace 10 años. Tras la muerte de Garry Marshall en 2016, director de las dos primeras entregas, el trabajo sobre una secuela no se detuvo. En 2019, Hathaway y Julie Andrews manifestaron su disposición a regresar a la historia si se lograba un buen guion.

La agenda de Anne Hathaway influye en el avance de la esperada secuela
La agenda de Anne Hathaway influye en el avance de la esperada secuela

En 2022, Disney anunció oficialmente que desarrollaría una tercera entrega y presentó a Adele Lim como directora, lo que consolidó los primeros pasos hacia la producción, según detalló el medio. Hathaway celebró públicamente esta decisión con mensajes como “El cuento de hadas continúa”. El guion ya estaba listo desde ese entonces, aunque aún no se ha dado a conocer el elenco completo ni la agenda de rodaje.

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Andrews, que ahora tiene 90 años, no ha confirmado su participación en el nuevo proyecto, pero continúa siendo una figura central dentro de la franquicia. Lim ha orientado el proyecto a quienes han seguido el universo de Genovia desde hace años. La continuidad del filme depende del respaldo del estudio y de la presencia de figuras clave, según recogen los últimos informes de PEOPLE.

Obstáculos y expectativas en torno a la tercera parte

La producción de The Princess Diaries 3 ha sido postergada debido a otras prioridades en la agenda de Hathaway. Durante una entrevista con el medio citado, la actriz explicó que la realización de Devil Wears Prada 2 durante el verano pasado impidió cualquier progreso simultáneo sobre la secuela, por lo que su intención es hacer de The Princess Diaries su siguiente gran proyecto.

El diario de una princesa
La dirección de Adele Lim marca una nueva etapa para la franquicia de Genovia

La intérprete reconoció la presión que implica satisfacer las expectativas del público ante una nueva entrega. Tras el reciente éxito de Devil Wears Prada 2, Hathaway admitió que cualquier continuación debe superar un alto estándar para no decepcionar a los seguidores. Según PEOPLE, figuras como Meryl Streep han aconsejado a la actriz “esperar el guion adecuado” antes de avanzar en el rodaje de la saga.

Carrera actual de Anne Hathaway y relevancia de la franquicia

La trayectoria profesional de Anne Hathaway sigue muy ligada al universo creado por Meg Cabot y a su colaboración con Disney.

En 2026, la actriz encabeza una agenda repleta de estrenos: Mother Mary el 24 de abril, Devil Wears Prada 2 el 1 de mayo; y The Odyssey de Christopher Nolan, donde comparte reparto con Matt Damon y Tom Holland.

Julie Andrews en 'Princesa por sorpresa 2'
Julie Andrews, figura central, aún no confirma su participación en la nueva entrega

En agosto, participará en The End of Oak Street junto a Ewan McGregor, y en octubre aparecerá en Verity, adaptación de la novela de Colleen Hoover.

El ritmo de su carrera explica en parte la demora en retomar The Princess Diaries 3, un hecho que el medio subraya como clave en los planes de Hathaway. A pesar de ello, el interés generado por una continuación y el compromiso de la actriz mantienen la atención de miles de admiradores desde el estreno original en 2001.

Para Hathaway, el regreso a Genovia representa la oportunidad de alcanzar nuevas metas y elevar el estándar de la saga, consciente de que la aceptación del público será esencial para el éxito de una posible tercera entrega.

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