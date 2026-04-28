Así fue el reencuentro de Anne Hathaway y Stanley Tucci que revivió el encanto de El diablo viste a la moda

Anne Hathaway y Stanley Tucci se reúnen en una entrevista exclusiva de Vogue para revivir recuerdos de 'El diablo viste a la moda' (YouTube: Vogue)

Anne Hathaway y Stanley Tucci volvieron a coincidir en una entrevista exclusiva para la revista de moda Vogue, un reencuentro que avivó el interés y sumó nuevas anécdotas sobre el rodaje de El diablo viste a la moda.

Entre bromas, referencias a la cultura pop y confidencias, los actores conversaron sobre su relación dentro y fuera del set, manteniendo viva la complicidad. La charla desenfadada dejó ver una dinámica cercana y repleta de guiños a la película y al mundo de la moda.

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Fusionados sus recuerdos y anécdotas, el encuentro permitió a Anne Hathaway y Stanley Tucci recorrer episodios del rodaje de El diablo viste a la moda, intercambiar historias sobre utilería y hacer atractivas alusiones a la posibilidad de una secuela. Sus respuestas espontáneas y confesiones sobre estilo resultaron tan entretenidas para los seguidores del film como para los lectores de Vogue.

La complicidad entre Hathaway y Tucci destaca en su reencuentro, compartiendo confidencias y anécdotas inéditas del rodaje (EFE/ MACALL POLAY/20TH ENTURY STUDIOS)

En el inicio de la conversación, Stanley Tucci propuso: —Vogue quiere saber qué te emociona—. Hathaway respondió con humor: “Eso no te incumbe”. Luego, ambos se presentaron formalmente para la audiencia de la revista.

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El humor y los guiños al pasado en la entrevista

En tono irónico, acordaron que, si alguna vez los expulsaran de algún lugar, sería porque “éramos demasiado llamativos”, sentenció Tucci. Hathaway añadió: “Hicimos que todos los demás se sintieran terribles”.

Durante la dinámica, Hathaway describió su estilo con “botas tipo Chelsea”. Cuando surgió el tema de los cócteles, asoció a Tucci con un Negroni clásico, aunque cuestionó que llevaría un giro especial según su personalidad.

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Los objetos de utilería tomados por Hathaway y Tucci del set se convierten en parte del anecdotario de 'El diablo viste a la moda' (Disney/20th Century Studios)

La química entre ambos se hizo evidente al recordar situaciones en el set. Hathaway preguntó: “Si desaparezco diez minutos en el rodaje, ¿dónde me buscarías primero?” y Tucci respondió: “En el baño de hombres”.

Anecdotario detrás de El diablo viste a la moda

Ambos confesaron haber tomado objetos de utilería. Hathaway admitió: “Suelo llevarme libros y algunos tazones del set”. Tucci replicó con una advertencia humorística: ‘Te voy a llevar ante la justicia’.

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Consultados sobre sus momentos preferidos de la película, Tucci eligió una de las frases de Miranda Priestly: “Eso es todo”. Ante la posibilidad de una secuela, Hathaway fue tajante: ‘No lo haría’. Como consejo profesional en tono de personaje, Tucci recomendó: “Guarda tus lomos”.

Hathaway descarta la posibilidad de una secuela, mientras Tucci comparte frases icónicas y da consejos con su característico humor (20th century fox)

Al imaginar un podcast de Andy Sachs, Hathaway sugirió que el contenido se centraría “en las mejores tiendas de segunda mano y lugares poco conocidos”, y lo nombraría “En la fuente”.

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Tucci, proyectando hacia el futuro de su personaje en el universo de la moda, afirmó con ironía que, en 2026, lo que más le disgustaría sería que la gente use pantalones cortos.

Moda y estilo personal según Hathaway y Tucci

En su diálogo sobre tendencias y moda, Hathaway afirmó: ‘El mayor riesgo es usar lo que te gusta’. Al comparar moda y cocina, Tucci observó: “El equivalente culinario de llevar demasiados accesorios es poner demasiada salsa”. Hathaway sumó: “El aceite de trufa es excesivo; debería estar prohibido”.

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La entrevista revela el lado más íntimo de los actores, destacando la confianza y admiración mutua fuera de cámaras (REUTERS/Jeenah Moon)

Conversaron sobre colores y tendencias. Hathaway bromeó sobre el cerúleo y repitió preguntas sobre si el tono de una prenda correspondía realmente a ese color. Tucci respondió: “Quiero ver las pruebas. Sería azul prusia si realmente lo fuera”.

Recordaron experiencias de alfombras rojas, como flores de Alberta Ferretti y vestidos de Versace. Hathaway relató una quemadura de sol en una gala, evocando el recuerdo de esos eventos.

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Complicidad y confidencias frente a las cámaras

En un intercambio más personal, Hathaway compartió: ‘Me atacó la risa en un funeral’. Ambos coincidieron en que reír en su propio funeral sería una experiencia singular.

El sentido del humor y la cercanía entre Hathaway y Tucci sitúan nuevamente a 'El diablo viste a la moda' en el centro de la conversación sobre cine y moda (REUTERS/Jack Taylor)

Hathaway elogió a Tucci por una anécdota sobre sus hijos y unas cobayas, reconociendo su ingenio. Respecto a sus preferencias actorales, Hathaway admitió: “Admiro tu capacidad para improvisar, pero adoro un buen guion”. Los dos actores revelaron que prefieren las llamadas respecto a los mensajes de texto fuera del set.

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La conversación llegó a uno de los momentos más íntimos cuando Hathaway confesó que confiaría en Tucci cualquier secreto, valorando su destreza para construir historias convincentes.