Nick Offerman recordó su paso por The Last of Us y reflexionó: “Fue una experiencia especial”

Nick Offerman destaca la importancia de la humanidad y los vínculos auténticos en The Last of Us

Nick Offerman reveló cómo abrirse y unir fuerzas con otras personas impulsa nuevas formas de pertenencia y fortalece la creatividad compartida tras su multipremiada actuación en The Last of Us, la serie de HBO.

En el pódcast de la actriz Amy Poehler Good Hang with Amy Poehler, el actor relató que interpretar a Bill significó mucho más que obtener reconocimiento profesional; le brindó, según sus palabras, una lección de humanidad y consolidó su creencia en el valor de las acciones que unen a las personas dentro y fuera de la pantalla.

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Además, su trabajo en la serie fue destacado con premios como el Emmy a Mejor Actor Invitado en Serie Dramática, consolidando la importancia del papel para su carrera.

La enseñanza que Nick Offerman transmitió a través de su papel en The Last of Us es que la verdadera humanidad surge de la capacidad de crear vínculos auténticos incluso en los momentos más difíciles. Según el actor, “el sentido de la vida se encuentra en cuidar, compartir y construir juntos, ya sea en la ficción o en la vida real”.

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El reto de interpretar a Bill

La multipremiada actuación de Offerman como Bill resalta cómo la creatividad compartida impulsa nuevas formas de pertenencia (HBO Max)

Offerman compartió cómo llegó el proyecto a sus manos: “Craig Mazin me mandó el guion y supe enseguida que era una oportunidad. Si no lo echábamos a perder, iba a ser algo memorable”, relató en Good Hang with Amy Poehler. Para él, la fuerza del episodio radicaba tanto en el guion como en “el lado humano que aparece cuando todo se derrumba y solo quedan las relaciones forjadas a pulso”.

Durante el pódcast, Offerman describió el momento en que decidió aceptar interpretar a Bill, aunque “su agenda estaba ya llena de compromisos”. “Después de leerlo, simplemente tenía que hacerlo. Mi esposa, Megan Mullally, me dijo: ‘Vas a Calgary’. No había opción de rechazarlo pese a mi agenda”.

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El actor reconoció ante Poehler que suele sobrecargar su calendario por pasión y que le resulta difícil rechazar proyectos que le inspiran. Sin embargo, la historia lo conmovió hasta el punto de que perder esa oportunidad no era una opción para él.

El actor contó en el pódcast de Amy Poehler que interpretar a Bill le brindó una profunda lección de humanidad y comunidad (REUTERS/Aude Guerrucci)

En el rodaje en Calgary, Offerman se dedicó por entero a un papel que exigía vulnerabilidad y entrega. “El guion demandaba una apuesta creativa; era imposible hacer algo a medias”, recordó el actor en Good Hang with Amy Poehler.

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Vulnerabilidad y vínculos en la serie

A lo largo de la charla, Offerman desglosó el mensaje central del episodio y reflexionó sobre la importancia de abrirse a los demás cuando el mundo parece desmoronarse. “En el fondo, se trata de las cosas que fabricamos, de las relaciones que construimos y de cómo, haciendo cosas en conjunto, dejamos huella más allá de la pantalla”, afirmó.

Para Offerman, la “conexión humana” es la base de toda experiencia relevante. “Me fascina lo que somos como seres humanos: capaces de ser monstruosos y brillantes al mismo tiempo”. Amy Poehler, compañera creativa en Parks and Recreation, le comentó: “Tu interpretación fue tan hermosa, Nick…”.

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Offerman recibió el Emmy a Mejor Actor Invitado por su papel en la serie, consolidando su carrera en la industria del entretenimiento (REUTERS/Mario Anzuoni)

Offerman respondió: “Fue una experiencia especial, porque el amor que muestra el episodio trasciende el romance tradicional; habla de la dignidad de cuidar, de la vulnerabilidad y de lo que realmente significa pertenecer”.

Ambos señalaron durante la conversación que la serie aborda el afecto desde varias perspectivas, no solo el romance. Subrayaron la importancia de “crear lazos” y destacaron la empatía y el respeto mutuo como valores esenciales cuando todo lo demás se tambalea.

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El legado creativo de Nick Offerman

En Good Hang with Amy Poehler, Offerman evocó el valor de las manualidades y la creatividad cotidiana como parte esencial de su visión de la vida. “Mis padres nos enseñaron que formar parte de una familia consiste en hacer cosas con sentido: preparar una comida, arreglar ropa, construir un cobertizo o reunir la leña”, explicó el actor.

Para Offerman, el verdadero legado se construye en los lazos personales y en los actos compartidos con familiares y amigos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Offerman insistió en que la práctica de “hacer cosas” no es un simple pasatiempo, sino la base de su ética laboral y personal. Contó: “A veces olvido lo reconfortante que es fabricar algo con tus manos, ya sea un instrumento, una mesa o una comida. Y cuando compartes esa experiencia, aunque solo sea con tu familia o tus compañeros, eso te da paz”, confesó.

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Narró también que tiene “12 cuerpos y mástiles de ukelele en su taller, esperando unirlos”: esos pequeños logros y el acto de compartirlos dan sentido a su día a día.

Para Offerman, el “legado” no reside únicamente en la creación de objetos materiales; la verdadera huella se deja en las personas más cercanas. Esto, según él, es lo que conecta generaciones y fortalece amistades y comunidades.

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