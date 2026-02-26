Guatemala

El Congreso de Guatemala reabre debate sobre nueva Ley de Lactancia Materna

La discusión parlamentaria retomó el impulso luego de la reciente negativa a la propuesta anterior, enfocando el análisis en la creación de condiciones dignas para madres que amamantan ante elevadas tasas de desnutrición infantil en Guatemala

Esta normativa busca convertir en obligación para todas las instituciones estatales y empresas privadas el establecimiento de espacios higiénicos y seguros donde madres lactantes puedan extraerse leche materna en condiciones dignas (Freepik).

El Congreso de la República de Guatemala reabrió el debate sobre la nueva Ley de Lactancia Materna con el respaldo de diputadas y algunos legisladores varones, tras la reciente negativa a aprobar la versión anterior.

Esta normativa busca convertir en obligación para todas las instituciones estatales y empresas privadas el establecimiento de espacios higiénicos y seguros donde madres lactantes puedan extraerse leche materna en condiciones dignas, como respuesta directa a los altos índices de desnutrición infantil y la urgencia de proteger los derechos de la niñez, según informaron las ponentes de la propuesta de ley.

La votación que impidió la aprobación de la propuesta anterior se resolvió el martes, por una diferencia de solo tres votos. La diputada independiente Karina Paz declaró: “Un día de luto en el Congreso de la República, un día en donde no se aprobó por tres votos la Ley de Lactancia Materna. Pero hoy, jueves, aquí estamos algunas diputadas presentes, firmes, contentas, valientes, que sabemos que vamos a lograr, la aprobación de esta nueva Ley de Lactancia Materna que estamos presentando.”

Paz resaltó que la ley “es bien sencilla”, pues únicamente exige a las instituciones que destinen pequeños espacios aptos y privados para la extracción de leche, sin que ello suponga “una inversión millonaria”.

El 50% de los niños guatemaltecos padece desnutrición: el centro del debate

La cifra de desnutrición infantil en Guatemala apareció como el principal argumento para acelerar el trámite parlamentario. Paz afirmó que la mitad de los niños guatemaltecos están afectados: “¿Queremos bajar los estándares de desnutrición en el país, que son casi la mitad de nuestros niños desnutridos? Cincuenta por ciento de desnutrición. Tenemos que fomentar la lactancia materna.” La nueva iniciativa llega tras dos años de trabajo legislativo sin resultados y bajo la presión de organizaciones civiles, pediatras y nutricionistas que reclamaron el tema en la agenda.

Evelyn Morataya, otra diputada impulsora, explicó que la “ventana de los mil días”, desde la gestación hasta los dos años, constituye el periodo más crítico para la nutrición y el desarrollo cognitivo de los niños.

Según Moratalla: “La leche materna es vital en la ventana de los mil días para evitar que continuemos con esos índices de desnutrición crónica y aguda que tienen hincada a nuestra niñez, que les restan oportunidades, porque no se desarrolla oportunamente desde la gestación.” La propuesta también incorpora experiencias internacionales y compromisos firmados por Guatemala, que imponen al país la responsabilidad de cumplir con los derechos de la infancia y la mujer.

Espacios dignos para madres lactantes en sector público y privado

El proyecto de ley detalla que estos “espacios amables” deben implementarse tanto en organismos del Estado como en empresas privadas, incluyendo una silla, una puerta para privacidad y un pequeño refrigerador. Morataya puntualizó que el objetivo no radica en crear grandes instalaciones, sino “un lugar chiquito donde la madre pueda extraerse su leche en una forma privada, cuidando sus derechos, sus derechos humanos y los derechos de la niñez”.

La iniciativa contempla alternativas temporales si existen pocas mujeres en periodo de lactancia, para simplificar la implementación y responder a quienes mencionan dificultades económicas. Paz precisó: “No les estamos pidiendo que construyan plantas de tratamiento. Son cabinas pequeñas, espacios pequeños, en donde las mujeres puedan extraerse esa leche materna.”

Salas de lactancia materna en el aeropuerto El Dorado- crédito Unicef

La urgencia nacional y el llamado a la sociedad

La diputada Sonia Gutiérrez de la bancada Winaq calificó la anterior sesión en el Congreso como “amarga” y pidió que la nueva iniciativa se declare de “urgencia nacional” para impedir que continúe siendo aplazada: “Ya hemos aprobado decretos de urgencia nacional acá en el Congreso, y ¿cómo no?, una iniciativa que debería beneficiar a cientos de miles de mujeres y de niñas, no vamos a apoyar.” Gutiérrez reiteró que el texto no otorga privilegios, sino que responde a derechos fundamentales para mujeres y niños: “Eso es lo que promueve esta iniciativa. Es una iniciativa noble.”

La solicitud se dirigió también al gobierno de la República, exhortando a que el Ejecutivo lidere el ejemplo en instituciones como el Ministerio de Salud o el aeropuerto.

