Guatemala

La comunidad guatemalteca de Morales, Izabal rechaza proyecto de cárcel de máxima seguridad

El temor por eventuales afectaciones al entorno motivó a vecinos y autoridades locales a expresar de modo formal su desaprobación de la posible instalación de un penal en la zona, pese a la falta de confirmación oficial

Guardar
Comunidad de Morales, Izabal se
Comunidad de Morales, Izabal se opone a construcción de cárcel

La noticia acerca de la posible construcción de una cárcel de máxima seguridad en el municipio de Morales, ubicada en el departamento de Izabal, ha generado preocupación entre sus habitantes.

Aunque hasta el momento ninguna autoridad nacional ha confirmado oficialmente el proyecto en el distrito a las autoridades locales. Este contexto ha llevado a la comunidad, encabezada por el alcalde municipal, Mynor Portillo a manifestar su rechazo público ante la eventual instalación del centro penitenciario en la zona, motivados por el historial reciente de fugas e incidentes en otras prisiones del país y el temor a una alteración de la vida local.

El alcalde del municipio de Morales, fue claro ante un auditorio conformado por vecinos, representantes de gremios ganaderos, comités de mujeres, comerciantes y alcaldes comunitarios al afirmar que ni el Ministerio de Gobernación, ni el Ministerio de la Defensa, ni el presidente de la República —Bernardo Arévalo— habían comunicado oficialmente a la municipalidad la intención de iniciar la construcción de la infraestructura penitenciaria en la localidad.

Pese a ello, la inquietud creció en los días recientes: “Se rumora que el primero del mes de abril se estará colocando la primera piedra de la construcción de esta cárcel de máxima seguridad en el municipio de Morales, del departamento de Izabal.”

En ese mismo sentido, el alcalde relató que se han observado vehículos del Ejército de Guatemala tomando fotografías frente al Palacio Municipal con el objetivo de verificar si había manifestantes o presencia de ciudadanos movilizados por estos rumores.

El antecedente de incidentes graves en centros penitenciarios del país reforzó la alarma local: solo durante la semana anterior, un reo logró fugarse tras asesinar al guardia de seguridad y permanece prófugo; a este caso se suman fugas previas, incluyendo un episodio donde veinte reclusos escaparon y aún no han sido recapturados.

El rechazo formal a la construcción de la cárcel une a la comunidad de Morales

Aunque no se ha establecido la ubicación central de la cárcel de máxima seguridad que se prevé iniciará su construcción el 1 de abril, y ante la falta de información oficial, el liderazgo local ha impulsado la elaboración de un acta, firmada en presencia de los alcaldes comunitarios y representantes de otros sectores, en la que el municipio expone su oposición total a la instalación del penal: “Hoy solicité… que levantemos un acta en donde expongamos que nos oponemos rotundamente a la construcción de esa cárcel de máxima seguridad en el municipio de Morales".

El alcalde enfatizó la necesidad de difundir este rechazo a nivel nacional y dirigirse mediante comunicaciones formales tanto al gobernador del departamento, como a los ministros y diputados representantes en el Congreso, para solicitarles que respalden la postura de Morales, Izabal.

Construcción de Cárcel inicia en abril

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala iniciará en abril la edificación de la primera cárcel de máxima seguridad del país, con el objetivo de desarticular la coordinación de organizaciones criminales, lo que anticipa una reforma estructural del sistema penitenciario y la modernización de los estándares de seguridad a nivel nacional.

La instalación estará situada en el departamento de Izabal y podrá albergar hasta 2,074 internos clasificados como altamente peligrosos, bajo estrictos protocolos de aislamiento y vigilancia permanente.

Ministro de la Defensa Nacional
Ministro de la Defensa Nacional de Guatemala. (Foto: Medios)

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, destacó en declaraciones al Diario de Centroamérica que la construcción de este centro penitenciario supone el arranque de un proceso de transformación que abarcará todo el sistema penitenciario guatemalteco.

La nueva cárcel, cuya extensión será de unas 100 hectáreas, se mantendrá bajo un régimen de altos estándares internacionales y protocolos de certificación, sentando las bases de una nueva fase de profesionalización en la gestión penitenciaria.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévaloministerio de la Defensa Nacionalministerio de GobernaciónCuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemalacárcel de máxima seguridadMunicipalidad de Morales, Izabal

Últimas Noticias

El sistema eléctrico dominicano inicia restablecimiento gradual tras avería nacional

La restauración de la red energética avanza con prioridad en servicios esenciales, mientras autoridades coordinan esfuerzos para evitar reconexiones caóticas y advierten que los reportes sobre progreso serán emitidos exclusivamente por fuentes oficiales

El sistema eléctrico dominicano inicia

Organismo de Investigación Judicial prevé cambios, pero no impacto directo en Costa Rica tras la muerte de “El Mencho”

El director del OIJ, Michael Soto, afirmó que la eventual muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación no provocaría una reducción del narcotráfico en la región ni un aumento inmediato de violencia en el país

Organismo de Investigación Judicial prevé

Estados Unidos eleva al 15 % los aranceles globales y genera incertidumbre en exportaciones dominicanas

La nueva política arancelaria, impulsada tras un fallo de la Corte Suprema estadounidense, afectará directamente a los exportadores de República Dominicana y complica las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral en curso

Estados Unidos eleva al 15

Salvadoreños en el exterior pueden estudiar gratis con cursos en línea de Platzi

La Secretaría de Innovación anunció la nueva estrategia que permite a quienes residen fuera del país acceder sin costo a cursos en áreas tecnológicas, idiomas y habilidades profesionales, facilitando la integración laboral en un esquema flexible

Salvadoreños en el exterior pueden

Inicio del año lectivo 2026 en Costa Rica: cerca de 1,1 millones de estudiantes de centros públicos retornan a clases

El calendario inició dos semanas después de lo habitual debido a una capacitación nacional dirigida a más de 88.000 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), con el objetivo de fortalecer la calidad pedagógica desde el primer día

Inicio del año lectivo 2026

TECNO

Eficiencia, riesgos y desafíos: la

Eficiencia, riesgos y desafíos: la inteligencia artificial revoluciona los hospitales en Estados Unidos

App de inteligencia artificial en Android deja al descubierto millones de archivos personales

¿Te grabaron sin permiso? La millonaria multa a empresas en Colombia por el uso de cámaras

Alerta del MIT: los chatbots fallan más cuando el usuario es vulnerable

¿Tu auto te cuida? Así funcionan los asistentes que evitan choques en segundos este 2026

ENTRETENIMIENTO

A 25 años de The

A 25 años de The Slim Shady, el disco de Eminem que cambió el rumbo del rap

Ariana Grande se despide de Glinda: “Es el momento perfecto para pasar página y dejarlo ir”

La razón por la que James Cameron afirma que la compra de Warner Bross por parte de Netflix podría arruinar su carrera

Westeros se expande como nunca: “Juego de tronos” renace con dragones, héroes y relatos sorprendentes

Estrellas consagradas y acción renovada: así es Crime 101, el film que promete revolucionar el género

MUNDO

Eslovaquia cortó la electricidad de

Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París vetó el acceso del embajador de Donald Trump

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

La OMS alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno