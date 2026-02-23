La comunidad guatemalteca de Morales, Izabal rechaza proyecto de cárcel de máxima seguridad

Comunidad de Morales, Izabal se opone a construcción de cárcel

La noticia acerca de la posible construcción de una cárcel de máxima seguridad en el municipio de Morales, ubicada en el departamento de Izabal, ha generado preocupación entre sus habitantes.

Aunque hasta el momento ninguna autoridad nacional ha confirmado oficialmente el proyecto en el distrito a las autoridades locales. Este contexto ha llevado a la comunidad, encabezada por el alcalde municipal, Mynor Portillo a manifestar su rechazo público ante la eventual instalación del centro penitenciario en la zona, motivados por el historial reciente de fugas e incidentes en otras prisiones del país y el temor a una alteración de la vida local.

El alcalde del municipio de Morales, fue claro ante un auditorio conformado por vecinos, representantes de gremios ganaderos, comités de mujeres, comerciantes y alcaldes comunitarios al afirmar que ni el Ministerio de Gobernación, ni el Ministerio de la Defensa, ni el presidente de la República —Bernardo Arévalo— habían comunicado oficialmente a la municipalidad la intención de iniciar la construcción de la infraestructura penitenciaria en la localidad.

Pese a ello, la inquietud creció en los días recientes: “Se rumora que el primero del mes de abril se estará colocando la primera piedra de la construcción de esta cárcel de máxima seguridad en el municipio de Morales, del departamento de Izabal.”

En ese mismo sentido, el alcalde relató que se han observado vehículos del Ejército de Guatemala tomando fotografías frente al Palacio Municipal con el objetivo de verificar si había manifestantes o presencia de ciudadanos movilizados por estos rumores.

El antecedente de incidentes graves en centros penitenciarios del país reforzó la alarma local: solo durante la semana anterior, un reo logró fugarse tras asesinar al guardia de seguridad y permanece prófugo; a este caso se suman fugas previas, incluyendo un episodio donde veinte reclusos escaparon y aún no han sido recapturados.

El rechazo formal a la construcción de la cárcel une a la comunidad de Morales

Aunque no se ha establecido la ubicación central de la cárcel de máxima seguridad que se prevé iniciará su construcción el 1 de abril, y ante la falta de información oficial, el liderazgo local ha impulsado la elaboración de un acta, firmada en presencia de los alcaldes comunitarios y representantes de otros sectores, en la que el municipio expone su oposición total a la instalación del penal: “Hoy solicité… que levantemos un acta en donde expongamos que nos oponemos rotundamente a la construcción de esa cárcel de máxima seguridad en el municipio de Morales".

El alcalde enfatizó la necesidad de difundir este rechazo a nivel nacional y dirigirse mediante comunicaciones formales tanto al gobernador del departamento, como a los ministros y diputados representantes en el Congreso, para solicitarles que respalden la postura de Morales, Izabal.

Construcción de Cárcel inicia en abril

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala iniciará en abril la edificación de la primera cárcel de máxima seguridad del país, con el objetivo de desarticular la coordinación de organizaciones criminales, lo que anticipa una reforma estructural del sistema penitenciario y la modernización de los estándares de seguridad a nivel nacional.

La instalación estará situada en el departamento de Izabal y podrá albergar hasta 2,074 internos clasificados como altamente peligrosos, bajo estrictos protocolos de aislamiento y vigilancia permanente.

Ministro de la Defensa Nacional de Guatemala. (Foto: Medios)

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, destacó en declaraciones al Diario de Centroamérica que la construcción de este centro penitenciario supone el arranque de un proceso de transformación que abarcará todo el sistema penitenciario guatemalteco.

La nueva cárcel, cuya extensión será de unas 100 hectáreas, se mantendrá bajo un régimen de altos estándares internacionales y protocolos de certificación, sentando las bases de una nueva fase de profesionalización en la gestión penitenciaria.