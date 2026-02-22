Guatemala

Autoridades de Guatemala y Estados Unidos extraditan a dos guatemaltecos acusados de homicidio

Un operativo coordinado permitió la entrega de dos detenidos requeridos en Estados Unidos por asesinatos en Baltimore y Los Ángeles, tras una investigación conjunta que fortaleció la cooperación judicial entre ambos países en materia de seguridad regional

La extradición de dos ciudadanos guatemaltecos buscados por homicidio refuerza la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos. (Cortesía: Embajada de EE.UU. en Guatemala)

Las autoridades de Guatemala y Estados Unidos lograron la extradición de dos ciudadanos guatemaltecos buscados por homicidio, tras su captura en el mencionado país centroamericano, confirmaron fuentes diplomáticas y judiciales.

La cooperación entre ambos países nació de una preocupación común: la expansión de redes transnacionales que aprovechan las fronteras como refugio.

Según confirmaron las autoridades guatemaltecas y el Departamento de Justicia estadounidense, la extradición de nacionales desde Centroamérica se ha transformado en un pilar de la política de seguridad bilateral, reforzada en los últimos años ante el aumento de delitos cometidos en Estados Unidos cuyos perpetradores buscan ocultarse en sus países de origen.

Por medio de una publicación en X, el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche, destacó a Guatemala como un “socio confiable” en la lucha por llevar a criminales violentos ante la justicia.

Dos crímenes y una operación conjunta

La cooperación bilateral permitió localizar a dos hombres que, tras presuntamente cometer crímenes graves en EE.UU., regresaron a Guatemala intentando evadir sus responsabilidades legales.

Uno de ellos es Quevin Juan Carlo Pixola-Lara, requerido por la Fiscalía de Baltimore. Enfrenta dos cargos de asesinato y agresión por un tiroteo cometido el 1 de enero de 2024. Los hechos ocurrieron durante una celebración en Baltimore, donde la violencia armada convirtió el inicio de año en tragedia.

Por su parte, Jorge Trujillo (alias “Gonzalo Paiz-Pineda”) figura en los archivos de la Fiscalía de Los Ángeles desde marzo de 2008. Se le atribuye un asesinato, tentativa de asesinato y ataque con arma de fuego. Las autoridades de Guatemala confirmaron su verdadera identidad tras años oculto, facilitando su extradición.

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala custodian a Quevin Pixola-Lara y Jorge Trujillo. (Cortesía: Embajada de EE.UU. en Guatemala)

El procedimiento exigió una colaboración estrecha entre diferentes agencias. Por parte de Estados Unidos, participaron la Oficina de Asuntos Internacionales, el FBI (Oficina Federal de Investigaciones por sus siglas en inglés) y el Servicio de Alguaciles. Del lado guatemalteco, las instancias policiales y judiciales coordinaron las capturas y los trámites legales correspondientes.

Sin importar dónde se escondan, los criminales extranjeros violentos enfrentarán la justicia, sentenció Todd Blanche en su mensaje, resaltando la determinación de ambos gobiernos por eliminar la impunidad.

Un esfuerzo de alto nivel

El éxito de estas detenciones no fue aislado. La operación requirió una sincronización precisa entre diversas agencias de inteligencia y seguridad de ambos países, demostrando que la soberanía de los estados no es una barrera para la justicia penal.

  • Por parte de Estados Unidos: Participaron activamente la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (US Marshals).
  • Por parte de Guatemala: La coordinación recayó en las autoridades policiales y judiciales guatemaltecas, quienes ejecutaron las capturas y facilitaron los trámites de extradición.
El operativo de extradición implicó la coordinación entre el FBI, la Oficina de Asuntos Internacionales, el Servicio de Alguaciles y autoridades guatemaltecas. (Cortesía: Todd Blanche)

Guatemala como socio estratégico

Para los analistas internacionales, este movimiento refuerza la posición de Guatemala como un aliado clave para Washington en la región. El país centroamericano está dispuesta a colaborar activamente en la deportación y extradición de individuos que representen una amenaza para la seguridad regional.

La entrega de estos fugitivos envía una advertencia a quienes utilizan el tránsito migratorio o el retorno a sus países de origen como una táctica para escapar de la ley.

Temas Relacionados

Autoridades De GuatemalaGuatemalaDepartamento De JusticiaFBIExtradición InternacionalDelito Transnacional

