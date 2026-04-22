Las FDI desmantelaron infraestructura y neutralizaron a dos miembros del grupo terrorista Hezbollah en El Líbano

Israel abatió a terroristas de Hezbollah que violaron los acuerdos de alto el fuego en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron operaciones en el sur del Líbano en las que abatieron a dos terroristas, incautaron equipamiento militar y destruyeron infraestructura utilizada por el grupo Hezbollah, que opera en la zona. De acuerdo con la información difundida, las fuerzas de la 7ª Brigada de Combate, bajo el mando de la 36ª División, actuaron al sur de la línea de defensa del frente con el objetivo de prevenir una amenaza directa hacia territorio israelí.

Las fuerzas de seguridad identificaron este martes a dos terroristas que en la zona de Saluki. El comunicado indica que estos individuos cruzaron la línea de defensa del frente, violando en forma flagrante los acuerdos de alto el fuego. Las FDI informaron que los dos sujetos se acercaron a las fuerzas desplegadas en la zona de una manera que representaba una amenaza inmediata.

FDI reportan la violación del alto el fuego por parte de militantes en Saluki, interceptados tras cruzar la línea de defensa.

Tras la identificación y cerco de los dos individuos, la Fuerza Aérea israelí intervino con un ataque que resultó en la neutralización de los terroristas. La comunicación subrayó que este tipo de operaciones tiene como fin eliminar amenazas puntuales que puedan afectar tanto a las fuerzas desplegadas como a los asentamientos civiles israelíes en la región norte.

Las FDI agregaron que la 7ª Brigada de Combate continúa desarrollando acciones en el sur del Líbano dirigidas a la destrucción de infraestructura perteneciente a la organización Hezbollah. Además de ello, las brigadas operan para localizar y decomisar armas en el área, conforme a lo detallado en el comunicado militar.

Brigadas israelíes continúan la localización y decomiso de armas y equipamiento militar en zonas controladas por Hezbollah.

En otro informe, el Ejército de Defensa de Israel señaló que mantiene operaciones de limpieza en la zona de la línea de defensa delantera, enfocadas en la localización de armas y la destrucción de infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah, que opera con el financiamiento y respaldo del régimen de Irán.

En el transcurso de estas acciones, combatientes de la 769ª Brigada, bajo la 91ª División, registraron un edificio en la aldea de Al-Hayam que, según el comunicado, era utilizado por Hezbollah. En el lugar, las fuerzas informaron haber encontrado armas, equipos de observación, un lanzador de RPG, municiones y una bandera de la organización.

Fuerzas israelíes encuentran lanzadores de RPG, armas de francotirador y drones en Beit Lif y Adshit al-Kuzir. (@idfonline)

En la localidad de Beit Lif, integrantes del Nahal, bajo el mando de la División 146, inspeccionaron edificios que también fueron atribuidos al uso por Hezbollah. En aquellos recintos, se informó el hallazgo de un lanzador de RPG, armas de francotirador y otros medios de combate. De acuerdo al mismo reporte, en la zona de Adshit al-Kuzir, fuerzas de la Brigada Golani localizaron drones, ojivas, equipo militar, cajas de municiones, cargadores y rifles Kaláshnikov. En una operación adicional en A-Tayba, la brigada informó haber hallado cohetes, un lanzador de RPG, un kit de activación de cargas explosivas, granadas y municiones.

Los comunicados de las FDI sostienen que los medios de combate localizados estaban destinados a ser empleados en acciones de la organización terrorista Hezbollah contra las fuerzas del Ejército de Israel y los ciudadanos israelíes. El ejército expresó que continuará con la limpieza de la zona bajo su control y con la eliminación de lo que describieron como cualquier amenaza para los ciudadanos y las fuerzas israelíes.