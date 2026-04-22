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¿Era vitiligo?: Jaafar Jackson habló del mayor mito sobre Michael Jackson en el estreno de la película

El actor y sobrino del Rey del Pop explicó las razones detrás del cambio de apariencia del legendario cantante. De testimonios inéditos a documentos médicos, qué aspectos aborda el filme

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Jaafar Jackson reivindica la verdad sobre el color de piel de Michael Jackson y desmiente los mitos más persistentes en el estreno del biopic

Durante el estreno en Los Ángeles de la película Michael, Jaafar Jackson abordó una de las ideas más persistentes y erróneas sobre su tío: la creencia de que el cantante buscaba parecer blanco.

Según el actor, este mito nació de la desinformación sobre el vitiligo que padecía Michael Jackson y refleja cómo los prejuicios y rumores distorsionaron durante décadas la percepción pública del artista.

La transformación de Michael Jackson y el rol del vitiligo

Michael Jackson fue diagnosticado con vitiligo en 1986, según datos del portal estadounidense Complex.

Michael Jackson tendrá su propio biopic un poco más tarde de lo esperado
El diagnóstico de vitiligo en 1986 marcó el cambio físico de Michael Jackson, según datos oficiales citados en el biopic

El vitiligo es una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación en la piel y sensibilidad aumentada a la luz solar, generando manchas desiguales y visibles. Para disimular estas diferencias y uniformar su apariencia, el músico recurrió durante años a maquillaje especializado y cremas despigmentantes.

El cambio físico del artista, documentado a lo largo de su carrera, fue interpretado erróneamente por parte del público y amplificado por los medios. Muchos asumieron que Jackson modificaba intencionalmente su aspecto para alejarse de sus raíces, una conclusión que Jaafar Jackson califica como la mayor desinformación vinculada a su historia.

La desinformación y su impacto emocional

A lo largo de los años, los rumores y teorías sobre el cambio de imagen de Michael Jackson se afianzaron entre los fanáticos y la prensa, muchas veces sin atender a los informes médicos ni a las declaraciones del propio artista.

Michael Jackson y sus canciones inéditas
Michael Jackson recurrió durante años a maquillaje especializado y cremas despigmentantes para unificar el tono de su piel afectada por el vitiligo (EFE/Quique)

Jaafar Jackson destaca que la película Michael busca precisamente corregir estas percepciones erróneas, mostrando el costo humano de la desinformación y el peso de los prejuicios en la vida de una figura pública de alcance global.

En una entrevista televisada en 1993 con Oprah Winfrey, Michael Jackson explicó ante millones de espectadores el diagnóstico de vitiligo y expresó el dolor que le generaba la incomprensión social sobre su condición.

El artista señaló que la presión mediática y los señalamientos constantes impactaron profundamente en su bienestar emocional y pusieron en evidencia una doble vara en la valoración de los cambios físicos según el origen o la fama de la persona.

El biopic como herramienta de esclarecimiento

El biopic dirigido por Antoine Fuqua utiliza testimonios inéditos y registros familiares para ofrecer una imagen fiel del artista (Glen Wilson/Lionsgate via AP)
El biopic dirigido por Antoine Fuqua utiliza testimonios inéditos y registros familiares para ofrecer una imagen fiel del artista (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

El estreno mundial de Michael el 24 de abril, bajo la dirección de Antoine Fuqua, marca un intento deliberado de la familia Jackson por presentar una versión fiel y documentada de los hechos que rodearon la vida del cantante.

La participación de Jaafar Jackson como protagonista aporta una perspectiva interna y familiar, acercando a la audiencia una dimensión más personal del llamado Rey del Pop.

La película incorpora testimonios y registros inéditos para ilustrar cómo el entorno mediático y los prejuicios sociales influyeron en la narrativa pública sobre Michael Jackson. Según Complex, el biopic invita a repensar el legado del artista desde una óptica más informada y menos condicionada por la especulación.

El legado familiar y la lucha contra los mitos

La familia Jackson utiliza la película para combatir la desinformación y defender el legado artístico y personal de Michael Jackson (REUTERS/Mario Anzuoni)
La familia Jackson utiliza la película para combatir la desinformación y defender el legado artístico y personal de Michael Jackson (REUTERS/Mario Anzuoni)

La familia Jackson, a través de iniciativas como esta producción cinematográfica, refuerza su compromiso con la divulgación de información verificada y transparente sobre la trayectoria y los desafíos personales de Michael Jackson.

Jaafar Jackson subraya que el objetivo fundamental de la película es desmontar los relatos infundados y poner de relieve la importancia de distinguir hechos comprobados de rumores.

El impacto negativo de los mitos en torno a la figura de Michael Jackson demuestra la necesidad de un relato riguroso y contextualizado, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuyo alcance trasciende generaciones. La nueva película se posiciona así como una herramienta clave para comprender la complejidad de la vida del artista y el papel de la familia en la defensa de su verdad histórica.

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