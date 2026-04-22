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“La Hermana”, el último proyecto del creador de Luther, llega a América Latina en maratón especial por Europa Europa

La miniserie británica promete suspenso de alto nivel y un elenco estelar, apostando por una experiencia intensa y corta en la franja prime time, justo antes del invierno austral

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Un hombre de pelo gris vestido con una bata gris y camiseta azul mira unos papeles en un escritorio de madera; se ven un portátil y dos acuarios
El canal Europa Europa estrena la miniserie británica 'La Hermana' en prime time latinoamericano el 29 de abril. (Europa Europa)

Europa Europa ha confirmado el lanzamiento de La Hermana, la serie británica creada por Neil Cross y dirigida por Niall MacCormick, en su señal para América Latina el miércoles 29 de abril a las 22:00 (Argentina) y 19:00 (México). La serie, que adapta el thriller psicológico Burial, marca la más reciente colaboración de Cross con el canal y refuerza su perfil de exportador de ficción europea contemporánea a audiencias latinoamericanas. El canal programará los cuatro episodios compactados en una sola semana, replicando el modelo de emisión original de ITV en Reino Unido.

La decisión de integrar La Hermana a la franja prime time sitúa a Europa Europa en la tendencia regional de adquirir miniseries de alto perfil con narrativa cerrada y cast protagónico consolidado. El elenco reúne a Russell Tovey en el papel de Nathan y a Bertie Carvel como Bob Morrow, con el respaldo de Amrita Acharia. La trama explora la desaparición de Elise Fox —hermana de la esposa del protagonista— ocurrida siete años antes, y el resurgimiento de ese pasado como detonante de una crisis de paranoia y culpa.

La serie 'La Hermana', creada por Neil Cross y dirigida por Niall MacCormick, adapta el thriller psicológico 'Burial' con elenco destacado.(Europa Europa)
La serie 'La Hermana', creada por Neil Cross y dirigida por Niall MacCormick, adapta el thriller psicológico 'Burial' con elenco destacado.(Europa Europa)

A diferencia de otras miniseries británicas recientes, La Hermana incorpora elementos sobrenaturales pero sostiene el foco en las tensiones psicológicas propias del thriller criminal. El desarrollo progresivo de la paranoia en Nathan y la figura de Bob Morrow como “profesor del insólito” y traficante marcan el tono oscuro y, en palabras de Lucy Mangan, refuerzan la pregunta: "¿Qué hace un buen hombre cuando corre el riesgo de perderlo todo?“.

La serie fue producida originalmente para ITV y se emitió en octubre de 2020, ocupando un slot previo a Halloween. Este antecedente marcó su posicionamiento como thriller psicológico de temporada, aprovechando la demanda puntual de contenido de misterio y terror leve. La emisión en Europa Europa mantiene la temporalidad al ubicar el estreno en la última semana de abril, coincidiendo con la transición hacia el invierno austral en Argentina y el interés por ficciones de ambiente sombrío.

Mujer con cabello oscuro y mojado, abrigo azul claro y bufanda de estampado de leopardo, de pie en un interior con un perchero de madera y una puerta
El formato compacto de cuatro episodios de 'La Hermana' sigue la estrategia de emitir miniseries de alto perfil y narrativa cerrada. (Europa Europa)

Los episodios, de una hora de duración, exploran el deterioro emocional de Nathan tras el reencuentro con Bob Morrow. La trama introduce progresivamente elementos de paranoia, visiones y la intrusión del pasado en la vida cotidiana, reforzada por la interacción entre Tovey y Carvel. The Guardian ha destacado que el verdadero impacto narrativo reside menos en la resolución del crimen y más en la destructiva angustia del protagonista, así como en su dinámica con el resto del elenco, incluyendo a Nina Toussaint-White como Jacki y Simone Ashley en el rol de Elise.

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