El encargado de Negocios de EE.UU. para Guatemala denuncia injerencia criminal en elección de aspirantes al Tribunal Supremo Electoral

John M. Barrett quedará temporalmente al frente de la embajada de EE.UU. en Guatemala, como encargado de negocios.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, denunció que las decisiones de los comisionados de la Comisión de Postulación procedentes de universidades favorecen la infiltración de estructuras criminales en el Estado, según un mensaje difundido por la sede diplomática en sus cuentas oficiales como X y Facebook.

Barrett advirtió que, con sus selecciones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las autoridades universitarias “abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes". El comunicado enfatiza que estos comisionados han favorecido “sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones".

Fotografía: Embajada de Estados Unidos en Guatemala

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, formuló críticas a los miembros de la Comisión de Postulación responsables de seleccionar a los 20 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dentro de los cuales deberá elegir el Congreso de la República.

La lista entregada al Congreso de la República incluye los nombres de Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Rosa Mariella Rivera, Eva Marina Recinos Vásquez, Karin Virginia Romero Figueroa y Alfredo Skinner-Klee Arenales como postulados destacados, quienes podrían asumir funciones en el TSE a partir del 16 de marzo por un periodo de cinco años. El proceso de selección de los nuevos magistrados ocurre bajo un plazo reducido, pues los legisladores deben elegir a diez integrantes, entre titulares y suplentes, que serán responsables de organizar las elecciones presidenciales de 2027.

Entre los aspirantes también figuran Juan José Bolaños Mejía, Mario Alexander Velásquez Pérez, Lesther Castellanos Rodas, José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Rafael Morales Solares, Roberto Estuardo Morales Gómez, Selvin Guadalupe Guevara Farfán, Francisco Javier Puac Choz, Esmeralda Judith Orozco Navarro, Giovanni Francisco Soto Santos, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Julio César Recinos Fabián, Joaquín Rodríguez Flores y José Alberto Godínez Rodríguez.

El Consejo Permanente de la OEA manifiesta inquietud sobre la democracia en Guatemala

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) analizó este miércoles los riesgos para la democracia en Guatemala tras una serie de incidentes en el proceso electoral en donde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, eligió a los magistrados titular y suplente en su representación ante la Corte de Constitucionalidad, lo que ha generado preocupación nacional e internacional.

Durante la sesión realizada en el salón Simón Bolívar de la sede central de la OEA, líderes gremiales y judiciales subrayaron que el apoyo internacional y de organismos multilaterales resulta fundamental para fortalecer la transparencia y legitimidad de las instituciones guatemaltecas. Varios representantes consideraron positivo el papel de la Organización de los Estados Americanos, reclamando que tanto la elección como la designación de autoridades se efectúen sin presiones indebidas.

La convocatoria dirigida a los Estados miembros estuvo motivada por inquietudes sobre el respeto al orden constitucional y la gobernabilidad en Guatemala, en particular tras denuncias de interferencias que podrían afectar la independencia del sistema judicial.

La OEA recalcó la necesidad de proteger la institucionalidad y la legalidad en Guatemala, destacando el rol de los entes internacionales ante situaciones que podrían vulnerar la estabilidad democrática.