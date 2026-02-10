Autoridades guatemaltecas reportan 14 lesionados y ningún fallecido en la Caravana del Zorro 2026

Las autoridades lanzaron un operativo inédito con 32 controles vehiculares durante la peregrinación que partió de Ciudad de Guatemala hacia Esquipulas. /(PNC de Guatemala)

Las autoridades guatemaltecas reportaron 14 personas lesionadas y ningún fallecido durante la 65 edición de la Caravana del Zorro, el evento anual que congrega a miles de motoristas para recorrer más de 200 kilómetros desde la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, hasta la Basílica de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula. Según el informe oficial del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), el operativo de seguridad vial permitió mantener la cifra de víctimas fatales en cero, pese a la participación de más de 80,000 aficionados al motociclismo.

De acuerdo con el comunicado difundido el 9 de febrero, las cifras corresponden a incidentes ocurridos entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, periodo en el que se desplegó el Plan de Seguridad Vial de la Caravana del Zorro. El reporte detalla 11 hechos de tránsito —la mayoría caídas— que resultaron en 14 lesionados: 12 hombres y dos mujeres. Las estadísticas derivan de la coordinación entre el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito (ONSET), la Sección de Estadística de la PNC, la Sección de Control y Monitoreo de PMT del Departamento de Tránsito y las Policías Municipales de Tránsito de las localidades involucradas en la ruta.

El trayecto oficial abarcó los tramos de las carreteras CA-9 Norte y CA-10, desde la capital hasta Esquipulas. El operativo incluyó 32 puestos de control y regulación vial, en los que participaron 243 agentes de tránsito de la PNC. Como parte de las acciones preventivas, los agentes identificaron 48 vehículos y 47 personas involucradas, realizaron 11 asistencias viales y emitieron 37 multas por infracciones a la Ley de Tránsito y su reglamento. Además, consignaron una motocicleta durante el operativo.

Los agentes de tránsito coordinaron controles viales en el trayecto comprendido entre Guatemala y Esquipulas./(PNC de Guatemala)

La Caravana del Zorro es una de las peregrinaciones motorizadas más grandes de Centroamérica y fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2011. El evento, creado en 1961, convoca cada año a motoristas de todo el país y de naciones vecinas, quienes participan en una ruta de peregrinación hacia la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas. La edición 2026 estuvo marcada por una amplia presencia policial y de cuerpos de socorro, con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a la movilización masiva de motocicletas y garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los usuarios habituales de la carretera.

La salida se realizó en la Plaza de la Constitución, desde la madrugada se congregaron miles de motoristas con chalecos reflectantes en esta zona con cascos y banderas. Predominó un ambiente festivo y familiar, aunque las autoridades insistieron en el respeto a las normas de tránsito y en evitar el consumo de alcohol durante el trayecto. En la ruta, los puestos de control permitieron realizar pruebas de alcoholemia, revisiones mecánicas y la entrega de recomendaciones de seguridad.

El arribo a Esquipulas se produjo por la tarde, con la tradicional bendición de motociclistas frente a la basílica. El aumento en el flujo vehicular y peatonal en la ciudad requirió medidas especiales de ordenamiento y asistencia, debido al alto número de visitantes. Según las autoridades, la colaboración de los motoristas y el trabajo coordinado entre Policía, cuerpos de socorro y voluntarios fue determinante para que no se registraran víctimas mortales, pese a la magnitud y complejidad logística del evento.

Los participantes en la caravana se congregaron desde la madrugada del siete de febrero en la Plaza de la Constitución./ (PNC de Guatemala)

Las cifras oficiales consolidan a la Caravana del Zorro 2026 como una de las ediciones con menor siniestralidad en los últimos años, en contraste con jornadas anteriores donde se han reportado accidentes fatales. El resultado fue atribuido a la planificación anticipada, el refuerzo de los controles y la mayor conciencia de los participantes respecto a la seguridad vial.