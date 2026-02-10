Guatemala

Autoridades guatemaltecas reportan 14 lesionados y ningún fallecido en la Caravana del Zorro 2026

El masivo peregrinaje motorizado de la Caravana del Zorro concluyó sin víctimas fatales en su edición número 65, aunque las autoridades confirmaron 14 personas lesionadas tras 11 incidentes de tránsito registrados durante el trayecto hacia Esquipulas.

Guardar
Las autoridades lanzaron un operativo
Las autoridades lanzaron un operativo inédito con 32 controles vehiculares durante la peregrinación que partió de Ciudad de Guatemala hacia Esquipulas. /(PNC de Guatemala)

Las autoridades guatemaltecas reportaron 14 personas lesionadas y ningún fallecido durante la 65 edición de la Caravana del Zorro, el evento anual que congrega a miles de motoristas para recorrer más de 200 kilómetros desde la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, hasta la Basílica de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula. Según el informe oficial del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), el operativo de seguridad vial permitió mantener la cifra de víctimas fatales en cero, pese a la participación de más de 80,000 aficionados al motociclismo.

De acuerdo con el comunicado difundido el 9 de febrero, las cifras corresponden a incidentes ocurridos entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, periodo en el que se desplegó el Plan de Seguridad Vial de la Caravana del Zorro. El reporte detalla 11 hechos de tránsito —la mayoría caídas— que resultaron en 14 lesionados: 12 hombres y dos mujeres. Las estadísticas derivan de la coordinación entre el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito (ONSET), la Sección de Estadística de la PNC, la Sección de Control y Monitoreo de PMT del Departamento de Tránsito y las Policías Municipales de Tránsito de las localidades involucradas en la ruta.

El trayecto oficial abarcó los tramos de las carreteras CA-9 Norte y CA-10, desde la capital hasta Esquipulas. El operativo incluyó 32 puestos de control y regulación vial, en los que participaron 243 agentes de tránsito de la PNC. Como parte de las acciones preventivas, los agentes identificaron 48 vehículos y 47 personas involucradas, realizaron 11 asistencias viales y emitieron 37 multas por infracciones a la Ley de Tránsito y su reglamento. Además, consignaron una motocicleta durante el operativo.

Los agentes de tránsito coordinaron
Los agentes de tránsito coordinaron controles viales en el trayecto comprendido entre Guatemala y Esquipulas./(PNC de Guatemala)

La Caravana del Zorro es una de las peregrinaciones motorizadas más grandes de Centroamérica y fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2011. El evento, creado en 1961, convoca cada año a motoristas de todo el país y de naciones vecinas, quienes participan en una ruta de peregrinación hacia la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas. La edición 2026 estuvo marcada por una amplia presencia policial y de cuerpos de socorro, con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a la movilización masiva de motocicletas y garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los usuarios habituales de la carretera.

La salida se realizó en la Plaza de la Constitución, desde la madrugada se congregaron miles de motoristas con chalecos reflectantes en esta zona con cascos y banderas. Predominó un ambiente festivo y familiar, aunque las autoridades insistieron en el respeto a las normas de tránsito y en evitar el consumo de alcohol durante el trayecto. En la ruta, los puestos de control permitieron realizar pruebas de alcoholemia, revisiones mecánicas y la entrega de recomendaciones de seguridad.

El arribo a Esquipulas se produjo por la tarde, con la tradicional bendición de motociclistas frente a la basílica. El aumento en el flujo vehicular y peatonal en la ciudad requirió medidas especiales de ordenamiento y asistencia, debido al alto número de visitantes. Según las autoridades, la colaboración de los motoristas y el trabajo coordinado entre Policía, cuerpos de socorro y voluntarios fue determinante para que no se registraran víctimas mortales, pese a la magnitud y complejidad logística del evento.

Los participantes en la caravana
Los participantes en la caravana se congregaron desde la madrugada del siete de febrero en la Plaza de la Constitución./ (PNC de Guatemala)

Las cifras oficiales consolidan a la Caravana del Zorro 2026 como una de las ediciones con menor siniestralidad en los últimos años, en contraste con jornadas anteriores donde se han reportado accidentes fatales. El resultado fue atribuido a la planificación anticipada, el refuerzo de los controles y la mayor conciencia de los participantes respecto a la seguridad vial.

Temas Relacionados

Caravana del ZorroEdición número 65PeregrinajeEsquipulasPlaza de la ConstituciónGuatemala

Últimas Noticias

Radiografía del TPS en la región centroamericana

La vigencia del Estatus de Protección Temporal se mantiene únicamente para salvadoreños hasta 2026, mientras recientes fallos judiciales permiten avanzar en la cancelación del beneficio para hondureños y nicaragüenses

Radiografía del TPS en la

CASATUR destaca el papel clave de los migrantes: “El mayor inversionista es el hermano lejano” en el turismo salvadoreño

El directivo de CASATUR recalca la relevancia de los salvadoreños residentes en el exterior. Su aporte económico transforma el entorno turístico nacional y diversifica la actividad empresarial, generando nuevas posibilidades para el sector

CASATUR destaca el papel clave

Índice de corrupción 2025 revela el estancamiento de Panamá

La puntuación obtenida por el país en el informe de Transparency International evidencia la persistencia de desafíos estructurales en materia de control institucional y la carencia de avances sostenidos en transparencia pública

Índice de corrupción 2025 revela

Capturan en Costa Rica al sospechoso de asesinar al opositor nicaragüense Roberto Samcam

Se trata de un joven de 20 años que se mantenía prófugo y con orden de captura desde junio del 2025 cuando asesinó a balazos al exmilitar exiliado en Costa Rica.

Capturan en Costa Rica al

BID proyecta más de US$1,000 millones en inversiones para Panamá en 2026

El anuncio se da en el marco de la reunión de gobernadores y ministros de Economía del istmo, que se celebra en Ciudad de Panamá.

BID proyecta más de US$1,000

TECNO

Explora, combate y sobrevive: los

Explora, combate y sobrevive: los cuatro juegos gratis de Steam que no te puedes perder esta semana

Bad Bunny domina Spotify después del Super Bowl: ‘Yo perreo sola’ es la canción más buscada

Descargar Magis TV o XUPER TV es un error: qué aplicaciones son seguras y legales para ver películas

Cómo es el interior del primer Ferrari eléctrico diseñado por uno de los genios del iPhone

Cómo grabar llamadas en tu Android: guía para activar y gestionar la función desde la app de Teléfono

ENTRETENIMIENTO

“Creo que es una temporada

“Creo que es una temporada profundamente romántica, incluso para Bridgerton”, aseguró Luke Thompson sobre la nueva entrega

La estrella de Only Fans, Bonnie Blue, presume su último reto: haberse acostado con 400 hombres sin protección

¿Qué significa el número 64 en la camiseta que Bad Bunny lució en el Super Bowl?

Taquería presente en el medio tiempo del Super Bowl le da las gracias a Bad Bunny: “Esto fue para todos los latinos”

‘Había una vez en Hollywood’: teaser, estreno y todo lo que se sabe sobre la esperada secuela

MUNDO

JD Vance viajó a Azerbaiyán

JD Vance viajó a Azerbaiyán para impulsar acuerdos estratégicos y fortalecer el proceso de paz promovido por Estados Unidos con Armenia

El Parlamento Europeo aprobó salvaguardias para el acuerdo con Mercosur mientras su ratificación permanece suspendida

Alerta por el mal estado de los petroleros de la flota fantasma de Irán: temen desastres ecológicos en mares internacionales

El casco ucraniano que el Comité Olímpico Internacional prohibó en los Juegos de Invierno

Israel anunció la destrucción de un almacén de armas de un grupo islamista libanés en el sur de Siria