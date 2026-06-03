República Dominicana

El Senado dominicano aprueba dos préstamos por 600 millones de dólares para acción climática

La cámara alta dio luz verde a los contratos en una sola discusión, con 23 votos a favor y cuatro en contra, para respaldar iniciativas de clima y obras de agua en Punta Cana-Bávaro

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El Senado aprobó en primera lectura una reforma que busca frenar el financiamiento ilícito y endurecer la fiscalización de candidaturas políticas en República Dominicana (Foto cortesía Senado)
El Senado aprobó en primera lectura una reforma que busca frenar el financiamiento ilícito y endurecer la fiscalización de candidaturas políticas en República Dominicana (Foto cortesía Senado)

El Senado de República Dominicana aprobó el martes en única discusión dos préstamos por USD 600 millones para acción climática y saneamiento en Punta Cana-Bávaro.

La decisión reunió 23 votos a favor y cuatro en contra y abrió cuestionamientos opositores sobre el nivel de endeudamiento público.

Uno de los contratos asciende a USD 400 millones y será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un programa integral de agua potable, saneamiento universal y reúso en la zona de Punta Cana-Bávaro, en la provincia La Altagracia, según Diario Libre y Listín Diario. El programa será ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Inapa, de acuerdo con ambos medios.

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El segundo préstamo, por USD 200 millones, corresponde a un acuerdo entre República Dominicana y la Corporación Andina de Fomento para fortalecer políticas de acción climática y resiliencia frente al cambio climático, además de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ese financiamiento será ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Economía.

Las dos piezas fueron sometidas por el Poder Ejecutivo y recibieron informe favorable de la Comisión Permanente de Hacienda antes de su aprobación.

Diario Libre añadió que los contratos no figuraban en la agenda y fueron tomados en consideración después de que el senador Pedro Catrain, presidente de la Comisión de Hacienda, leyera un informe favorable.

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Vista de una sesión del Senado dominicana, en Santo Domingo (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/ Orlando Barría
Vista de una sesión del Senado dominicana, en Santo Domingo (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/ Orlando Barría

La aprobación en el Senado permitió avanzar con dos objetivos: financiar políticas de acción climática a escala nacional y sostener obras de agua y saneamiento en el principal polo turístico del este dominicano. El proyecto ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados.

¿Qué prevé el préstamo para acción climática?

El acuerdo con la CAF tiene como objetivo brindar liquidez presupuestaria al Gobierno mediante apoyo presupuestario asociado a la ejecución de políticas públicas orientadas a fortalecer la acción climática y la resiliencia ante los impactos del cambio climático, según Listín Diario. El programa abarca avances del país en el período 2022-2025.

Sus componentes son tres: la transversalización de la acción climática en la gestión del sector público, el desarrollo territorial resiliente y la transición de la economía hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, según Listín Diario.

¿Qué incluye el plan de saneamiento en Punta Cana-Bávaro?

El préstamo vinculado al saneamiento en Punta Cana-Bávaro busca mejorar la salud pública, proteger el acuífero costero, ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento seguro y mejorar la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en esa zona, según Listín Diario.

El programa incluye infraestructura de agua potable, infraestructura de saneamiento, gestión de recursos hídricos, reúso y fortalecimiento institucional, de acuerdo con ese medio.

El rechazo de Fuerza del Pueblo

La bancada de Fuerza del Pueblo rechazó los convenios al señalar que ya se han autorizado USD 1.400 millones para mitigación climática y al advertir que el pasivo acumulado del país supera USD 50 mil millones (Foto cortesía Senado)
La bancada de Fuerza del Pueblo rechazó los convenios al señalar que ya se han autorizado USD 1.400 millones para mitigación climática y al advertir que el pasivo acumulado del país supera USD 50 mil millones (Foto cortesía Senado)

La bancada de Fuerza del Pueblo votó en contra de ambos contratos al sostener que ya se han aprobado USD 1.400 millones en préstamos para enfrentar los efectos del cambio climático sin que, a su juicio, se refleje lo invertido, según Listín Diario.

Tras la votación, el vocero opositor en el Senado, el senador de Fuerza del Pueblo, Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, criticó el endeudamiento acumulado por el país desde el año 2000. También hizo un recuento de la deuda pública durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández y sostuvo que el monto entonces era menor al actual.

El legislador sostuvo además que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno acumula más de USD 50 mil millones en préstamos.

“Se convirtieron en el Gobierno que más ha endeudado a la República Dominicana, y lo preocupante es que ese endeudamiento sigue creciendo a pesar de ser el Gobierno que más recursos ha manejado”, dijo.

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