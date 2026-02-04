Guatemala

La OEA expresa preocupación por exclusión de profesionales afines en elección de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala

El organismo internacional observa con inquietud la limitación del padrón electoral en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, señalando posibles riesgos para la legitimidad y confianza en las instituciones judiciales del país

Guardar
La Sala Sexta limitó el
La Sala Sexta limitó el padrón electoral del CANG solo a abogados antes de la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Corte de Constitucionalidad)

La decisión de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo de limitar el padrón electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) solo a quienes ostentan el título de abogado, horas antes de la votación para designar a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), ha causado inquietud en la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La exclusión repentina de miles de profesionales de ciencias afines, que históricamente han intervenido en procesos internos y cuentan con colegiación obligatoria, acarrea no solo temor por el respeto a los derechos adquiridos, sino también dudas profundas sobre la seguridad jurídica y la legitimidad futura de la máxima instancia judicial guatemalteca.

La propia OEA advirtió que medidas como el amparo provisional, dictado a tan solo horas de la elección del 4 de febrero de 2026, abren espacio a la percepción de que las normas pueden adaptarse para favorecer resultados concretos.

De acuerdo con el comunicado difundido, modificar el universo de votantes sobre la recta final del proceso puede dañar la confianza institucional y debilitar la cohesión interna del propio Colegio, un riesgo que amenaza la base misma del Estado de derecho en un contexto caracterizado por la polarización y la fragilidad institucional.

La OEA advirtió que excluir
La OEA advirtió que excluir a miles de profesionales afines del CANG genera dudas sobre la seguridad jurídica y derechos adquiridos. (Corte de Constitucionalidad)

La tensión se agrava por el desacato de sentencias en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y las alteraciones de reglas electorales en el propio CANG. Según la Misión Especial de la OEA, estos episodios comprometen la legitimidad de la Corte de Constitucionalidad y recuerdan la importancia de aplicar procedimientos que sean claros, estables y conocidos de antemano.

En el proceso de impugnación ante la Corte, en el comunicado, la OEA advirtió que estos acontecimientos tendrán repercusiones directas sobre la percepción de legitimidad tanto de la Corte como del sistema de justicia guatemalteco. Subrayó, además, que la independencia judicial depende tanto de garantías personales para jueces y magistrados como de procesos de selección transparentes y previsibles.

La Misión de la OEA
La Misión de la OEA señaló que modificar las reglas electorales en el CANG amenaza la cohesión interna y el Estado de derecho en Guatemala. (Corte de Constitucionalidad)

También, señaló que los profesionales excluidos, politólogos, sociólogos y miembros de otras disciplinas afines, integran el CANG por mandato legal, cumplen con el pago de cuotas y se encuentran sujetos a su régimen disciplinario.

A juicio del organismo, toda resolución que limite su participación debe considerar principios de igualdad y no discriminación, así como el respeto a derechos consolidados: “Privar de voto, de manera repentina, a un grupo de colegiados obligatorios, que incluye a miles de profesionales de ciencias afines, puede afectar su confianza en las instituciones y debilitar la cohesión interna del propio Colegio”, sostuvo la Misión en su declaración recogida por la OEA.

La Misión de la OEA ha instado a la Corte de Constitucionalidad, al CANG y al resto de las instituciones sujetas al proceso, a garantizar que cualquier resolución sobre la participación de miembros de ciencias afines se sustente en criterios generales y normas aplicables hacia el futuro, evitando alteraciones en función de coyunturas electorales. Reafirmó su disposición para brindar acompañamiento técnico y compartir buenas prácticas, con la finalidad de clarificar el rol de los colegios profesionales y de las ciencias afines en los procesos de selección judicial, aspecto clave para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala.

Temas Relacionados

Colegio de Abogados y NotariosGuatemalaCorte de ConstitucionalidadOrganización de los Estados AmericanosPadrón ElectoralLegitimidad Judicial

Últimas Noticias

Los bomberos de El Salvador controlaron varios incendios en zonas rurales en un solo día

Las autoridades lograron frenar el avance del fuego en varias localidades. La noche de este martes ciudadanos reportaron fuerte incendio en un cerro, en Anamorós, en el departamento de La Unión

Los bomberos de El Salvador

El Gobierno y el Banco de Desarrollo Alemán impulsan mejoras habitacionales en San Salvador

La iniciativa prioriza el fortalecimiento de viviendas ante eventos climáticos severos en asentamientos urbanos que históricamente han enfrentado altos niveles de riesgo y que serán intervenidos en distintas fases del programa

El Gobierno y el Banco

El Salvador anuncia la compra de más Bitcoin

El país suma más criptomonedas a “su reserva estratégica” con una nueva adquisición este martes, en momentos en que el activo digital cae cerca de un 7%

El Salvador anuncia la compra

Fiscalía y revelaciones explosivas: arresto domiciliario para exministro Cardona y acusaciones de protección política sacuden el caso “Chequesol” en Honduras

El arresto domiciliario impuesto al exfuncionario José Carlos Cardona reavivó la polémica en el país, tras sus denuncias de supuesta protección a la diputada Isis Cuéllar por vínculos con la familia Zelaya, en una causa por desvío de fondos públicos.

Fiscalía y revelaciones explosivas: arresto

El foro de Dubái reconoce a la República Dominicana como puente logístico entre América Latina y Estados Unidos

En el evento internacional, el país caribeño fue destacado por su creciente importancia en el tránsito de mercancías y servicios, fortaleciendo su papel como enlace fundamental en el comercio hemisférico

El foro de Dubái reconoce

TECNO

Nintendo Switch alcanza la cima:

Nintendo Switch alcanza la cima: ¿a quién destronó en el ranking de ventas?

Android de escritorio: qué se sabe hasta ahora del nuevo sistema operativo desarrollado por Google

Deja de preocuparte por la batería de tu celular: así funciona la carga inteligente

Diferencias clave entre autos híbridos y eléctricos que debes conocer

La IA se apodera de las calles de Londres: la ciudad tendrá taxis autónomos de Waymo en 2026

ENTRETENIMIENTO

Chris Hemsworth revela que antes

Chris Hemsworth revela que antes de interpretar a Thor no tenía confianza en sí mismo: “Engañé a la gente”

Así fue el primer trabajo de James Cameron en Hollywood: “Tuve que repartir cocaína al equipo”

El padre de Nicola Peltz habla por primera vez sobre la disputa familiar de los Beckham: “Brooklyn es genial”

The Cure obtiene dos Grammy, pero se ausenta en la premiación: el gesto que emocionó al mundo de la música

‘Monarch: Legacy of Monsters’: Fecha de estreno de la segunda temporada

MUNDO

Tragedia en Grecia: al menos

Tragedia en Grecia: al menos 14 muertos tras un choque entre una lancha con inmigrantes y una patrulla de la guardia costera

Macron exigió al régimen de Irán que respete las manifestaciones por la crisis económica

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Violento intento de robo en la mansión de Anya Taylor-Joy: identifican al asaltante por ADN y la justicia le suma una nueva condena

Un incendio voraz, un rescate milagroso y el adiós a un ícono: cómo la tragedia marcó el final del Hollywood Center Motel