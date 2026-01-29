Guatemala

La Fundación Libertad y Desarrollo alerta sobre normalización de prácticas corruptas en instituciones públicas guatemaltecas

Un análisis realizado muestra que existe voluntad para enfrentar el problema, aunque predominan las dudas sobre la efectividad de las sanciones a responsables y la fortaleza de las vías institucionales

Ciudad de Guatemala, Guatemala .
Ciudad de Guatemala, Guatemala . Foto: Wikimedia

El reciente sondeo de la Fundación Libertad y Desarrollo, elaborado en alianza con la consultora internacional CID Gallup, evidencia que la corrupción en las instituciones públicas de Guatemala permanece como uno de los problemas más graves del país, repercutiendo directamente en la vida cotidiana, la certeza jurídica y la estabilidad democrática.

La encuesta, correspondiente a enero de 2026, revela no solo la magnitud del fenómeno, sino su persistente normalización social y la percepción extendida de impunidad, lo que incentiva la desigualdad y erosiona la confianza de la ciudadanía en el Estado.

El 41 %de los consultados afirmó que la corrupción ha afectado su vida o la de algún familiar en diversa medida, mientras que el11 % declaró haber tenido experiencias directas con prácticas corruptas durante trámites o servicios públicos en los últimos doce meses.

Esta información, brindada por la propia Fundación Libertad y Desarrollo, confirma el arraigo estructural del fenómeno y su impacto cotidiano en la población.

El estudio detecta una tolerancia preocupante frente a la corrupción: el16 % de los encuestados considera aceptable o parcialmente aceptable realizar pagos, regalos o favores para agilizar trámites cuando las instituciones no cumplen con su función.

Esta postura refleja una normalización de las conductas irregulares, que contribuye a perpetuar un entorno de desigualdad, favoreciendo a quienes disponen de recursos para acceder a “atajos” institucionales.

Por otro lado, el trabajo conjunto de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup pone de manifiesto una voluntad latente de combatir estas prácticas: el62 % de las personas encuestadas se mostró dispuesta a denunciar actos de corrupción si existiera la garantía de consecuencias reales para los responsables.

Sin embargo, prevalece la desconfianza en el sistema de justicia: el54 % considera poco o nada probable que quienes cometan actos de corrupción enfrenten sanciones efectivas, consolidando así una percepción generalizada de impunidad.

Durante la presentación del informe, a la que asistieron periodistas, empresarios, académicos y funcionarios, se discutió el alcance de estos hallazgos, así como la urgencia de fortalecer las vías de denuncia y el compromiso institucional con la transparencia.

La Fundación Libertad y Desarrollo reiteró su propósito de promover el debate público y la reforma estatal a través de la producción continuada de estudios de opinión como el presente, que, según enfatizó en el diagnóstico, constituyen un esfuerzo sostenido por visibilizar y enfrentar los principales retos de Guatemala.

La Fundación Libertad y Desarrollo mantiene presencia en Ciudad de Guatemala, Madrid y Miami, donde actúa como un centro independiente enfocado en el análisis de temas sociales, económicos y políticos para impulsar principios de sociedad libre.

El objetivo trazado por la Fundación Libertad y Desarrollo es contribuir a la consolidación de democracias estables y Estados de Derecho sólidos en cada país de la región iberoamericana, promoviendo transformaciones que favorezcan el desarrollo en distintos ámbitos.

Mediante la generación de ideas, la promoción del diálogo, la propuesta de soluciones y la difusión de conocimiento dirigidos a Iberoamérica, la Fundación Libertad y Desarrollo centra sus esfuerzos en los valores de libertad, democracia y respeto al Estado de Derecho.

