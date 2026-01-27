Guatemala

El sector del mango en Guatemala registra crecimiento en exportaciones hacia Estados Unidos

Las ventas internacionales durante 2025 mostraron un aumento impulsado por una estrategia productiva integral, apoyo técnico y nuevas certificaciones, lo que permitió a la industria fortalecer su posición en los principales mercados externos

Precio del mango cae 50
Precio del mango cae 50 % y obliga a agricultores de San Lorenzo a paralizar la cosecha. (Foto: Agencia Andina)

El sector del mango en Guatemala experimentó un incremento sostenido durante 2025, impulsado por una mayor integración en la planificación productiva y una oferta robusta que permitió alcanzar nuevos niveles en los mercados internacionales. Según datos presentados por el Comité de Mango de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT.

Las exportaciones hacia Estados Unidos totalizaron 3,660,684 cajas de cuatro kilogramos, lo que significó un crecimiento del 4 % en comparación con el volumen registrado en 2024. Este avance consolida la recuperación de la industria y abre paso a nuevas estrategias orientadas a fortalecer la competitividad.

El periódico digital del sector exportador guatemalteco, publica que entre las acciones más recientes, el Comité confirmó que el acompañamiento técnico, la ejecución de investigaciones respaldadas por la National Mango Board y la integración de mejores prácticas agrícolas figuraron como prioridades para superar los desafíos actuales.

Para impulsar la productividad y la sostenibilidad, durante 2025 se realizaron dos asistencias técnicas internacionales enfocadas en postcosecha, nutrición, fertirriego y uso de bioestimulantes, así como el Seminario del Cultivo de Mango 2025 celebrado el 4 y 5 de diciembre.

La temporada 2025 estuvo marcada por la certificación de 162 fincas, donde predominó la variedad Tommy Atkins, responsable del 88 % de los envíos, junto a las variedades Ataulfo, Keitt y Kent. Luisy Fernanda Monroy, Coordinadora del Comité de Mango de AGEXPORT, sostuvo: “Los mangos de origen guatemalteco continúan posicionándose en sus principales mercados: Estados Unidos, Europa y Chile”.

El comité destacó el trabajo en la diversificación de la oferta exportable. Más allá del mango fresco, se impulsaron alternativas de valor agregado como la pulpa, el mango deshidratado y el mango IQF, alineadas con las tendencias globales de consumo de alimentos saludables y naturales. De esta forma, se busca ampliar las oportunidades para productores y agroindustrias nacionales.

En el ámbito local, la organización llevó a cabo el Festival del Mango, un evento orientado a incrementar el consumo interno y dar visibilidad al esfuerzo de los productores y emprendedores, quienes innovan con la fruta en distintas presentaciones.

El aumento en las exportaciones confirma la recuperación del sector, impulsado por una oferta más sólida y una planificación productiva más integrada, cita el medio digital del sector exportador en Guatemala.

De cara a 2026, el Comité de Mango de AGEXPORT reiteró su propósito de acompañar proyectos de investigación, fortalecer la innovación en los procesos productivos y concretar nuevas asistencias técnicas, así como asegurar la participación en Agritrade, considerada una de las plataformas comerciales más relevantes para la región.

