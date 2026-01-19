El estado de sitio en Guatemala: por qué y cómo se aplica

Imagen destacada

El estado de sitio decretado por el Gobierno de Guatemala es una de las medidas más severas contempladas en la legislación nacional para enfrentar amenazas graves al orden público.

Esta figura permite que las autoridades limiten garantías individuales en situaciones extraordinarias que superan la capacidad de los mecanismos ordinarios de seguridad.

¿En qué consiste el estado de sitio?

Es recurso legal que habilita al Gobierno para restringir temporalmente derechos y libertades ante circunstancias que pongan en peligro la seguridad y el orden en el país.

Solo puede aplicarse cuando las amenazas superan la capacidad de control de las fuerzas de seguridad en condiciones normales.

Bajo este régimen, el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad obtienen facultades excepcionales para intervenir en la zona afectada, con el objetivo de restablecer la paz y prevenir daños mayores.

El decreto que establece el estado de sitio especifica los derechos restringidos y la extensión territorial de la medida, además de requerir la ratificación del Congreso, dentro de los tres días siguientes de declarado

Motivos y situaciones que justifican su declaración

El estado de sitio puede declararse únicamente cuando se presentan amenazas graves, como insurrección, rebelión, terrorismo, sedición, motines o conflictos violentos que comprometan la estabilidad del Estado.

También es una respuesta ante la presencia de grupos armados ilegales o situaciones que impidan el control mediante mecanismos ordinarios.

Las autoridades deben fundamentar públicamente los motivos para recurrir a esta medida, detallando la región afectada y las razones que justifican la suspensión de derechos, en cumplimiento de la normativa vigente.

Procedimiento para decretar el estado de sitio

La decisión corresponde al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, quien emite el decreto y lo remite de inmediato al Congreso.

El Legislativo tiene la obligación de conocer, ratificar, modificar o improbar la medida en un plazo establecido. El decreto debe especificar territorio, duración y derechos restringidos, además de publicarse oficialmente para conocimiento de la población.

El control parlamentario es clave para garantizar la justificación y evitar abusos en la aplicación de esta figura.

Derechos y garantías constitucionales afectados

Durante el estado de sitio, se pueden suspender derechos como la libertad de locomoción, la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho de reunión y manifestación, y el porte de armas. Las fuerzas de seguridad pueden limitar el tránsito de personas, intervenir comunicaciones y disolver concentraciones públicas consideradas riesgosas.

El decreto debe indicar con claridad los derechos afectados y la población debe ser informada de las restricciones. Sin embargo, derechos fundamentales como el derecho a la vida y la protección contra la tortura no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia.

Ejemplos recientes de aplicación en Guatemala

En septiembre de 2019, el gobierno de Jimmy Morales decretó el estado de sitio en 22 municipios tras el asesinato de tres soldados y la presencia de grupos armados en Izabal.

En agosto de 2021, el ejecutivo de Alejandro Giammattei aplicó la medida en el municipio de Sololá por enfrentamientos violentos entre comunidades, con el objetivo de restablecer el orden y proteger a la población.

En septiembre de 2019 y agosto de 2021, el estado de sitio se utilizó como respuesta a hechos de violencia armada y conflictos sociales, según las autoridades guatemaltecas.