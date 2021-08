Florencia Bonelli, Viviana Rivero y las mayores referentes de la novela romántica en una colección exclusiva

"La ineludible determinación del destino", de Florencia Bonelli

La novela romántica es uno de los géneros más activos de la actualidad y la evidencia está en la cantidad de novelas y libros y autores y autoras y lectores y lectoras que cotidianamente entran en contacto. Se leen, se comentan, se discuten, se intercambian con avidez. Es una pasión tan fuerte como las pasiones de las historias que se cuentan.

En la plataforma de lectura por suscripción Leamos.com —un Netflix de libros— hay muchísimas novelas románticas, y hay también una colección exclusiva con libros originales de las principales referentes del género. Son diez textos de Florencia Bonelli, Viviana Rivero, Gloria V. Casañas, Andrea Milano, Anabella Franco, Florencia Canale, Gabriela Exilart y Graciela Ramos.

Loca de amor, de Florencia Canale

Cuando crezca, a Juana de Castilla la van a llamar “la loca”. Demasiadas ganas de vivir, demasiado amor, demasiadas ansias para su mundo. Criada en la realeza española, Juana quería casarse con Dios pero la mandaron a Bélgica con Felipe. Y se apasionó. Sin embargo, no sabía lidiar con los asuntos de la corte ni resignarse al lugar de las mujeres en su época. Leer Loca de amor.

Quién soy cuando no estoy, de Graciela Ramos

Rosa no se reconoce todo el tiempo. A veces sabe cómo está su hija, quiénes son sus amigas, qué es lo que le está pasando. Otras veces, no: todo se desvanece por motivos que una neuróloga explica bien pero sin remedio. En ese ida y vuelta se repite una pregunta: ¿cómo será ella misma cuando todo lo que la define se le escapa de su voluntad? Mientras empeora, el mundo también: el coronavirus viaja de China a Europa y de ahí a Buenos Aires. Y la atraviesa: a ella, a su familia, a su mundo. Como al de todos. Leer Quién soy cuando no estoy.

Anne y Gonika, de Viviana Rivero (un spin off de Lo que no se dice)

Viviana Rivero, la autora referente de la novela romántica, nos sorprende con un relato breve de Contenido Exclusivo. Una mujer sola en una casa, en la Patagonia; el marido volverá “en cualquier momento”. Un hombre llega con malas intenciones. Cuenta Viviana Rivero: “Anne y Gonika son los personajes de mi novela Lo que no se dice. En las páginas de ese libro transcurre su gran historia de amor, cuya culminación es el nacimiento de su hijo. En este cuento les relato cómo fue el día en que nació el pequeño Smith. Una pareja especial merecía tener un hijo especial en un momento especial”. Leer Anne y Gonika.

Éramos familia, de Gabriela Exilart

Una madre llega al país con tres hijos. Los cría en el conventillo, prácticamente sola hasta que aparece un novio. Una nueva familia se va armando a partir de esa incorporación. Con sus dolores y sus secretos, que atraviesan generaciones. Leer Éramos familia.

La dama solitaria y el caballero andante, de Andrea Milano

Ella tiene una vida rutinaria —enseña Matemática— y una vida secreta. De noche escribe y se convierte en la Dama Solitaria. Convive con una pesadilla de su pasado. Un día un Caballero Andante dejará un mensaje en su blog. Y las cosas van a cambiar. Leer La dama solitaria y el caballero andante.

Lágrimas de violetas, de Viviana Rivero (un spin off de Y ellos se fueron)

Paloma tiene una buena vida. Tras la muerte de su madre, se ha mudado de Valencia a Madrid para vivir con su novio, va a casarse. No sabe por qué cada vez que prueba unos dulces en particular, caramelos de la confitería La Violeta, llora. No puede parar. Pero un hecho fortuito la llevará hasta la confitería misma. Y allí tendrá la oportunidad de bucear en las causas de ese dolor. También, descubrirás el emocionante relato Regalo del mes de julio, que fue el origen de la novela Y ellos se fueron. Leer Lágrimas de violetas.

Defensa apasionada de la novela romántica, de Anabella Franco

¿En serio el género romántico es peor que otros? ¿En serio sus personajes son inverosímiles y sus diálogos, acartonados? Annabela Franco recorre los prejuicios sobre una literatura que lee, escribe, ama y valora. Y desnuda el desconocimiento de muchos de los críticos frente a un género “femenino”. Leer Defensa apasionada de la novela romántica.

La cuarta hermana, de Gloria V. Casañas

¿Y si Abigail, la hermana más chica de Louisa May Alcott, se despidiera de la autora que la inmortalizó en Mujercitas con una carta pensada y escrita en su lecho de muerte? ¿Si usara sus últimos días y su último aliento para encomendarle la guarda de su hija? Leer La cuarta hermana.

La ineludible determinación del deseo, de Florencia Bonelli

Una joven lee con pasión pero, a la hora de elegir carrera, se decide por los números. Un día, azar o destino, cae en sus manos un libro que la cautiva totalmente. Empieza a imaginar historias y alguien le dice la palabra mágica: “Escribilas”. El cuento es real y lo protagoniza la misma Florencia Bonelli. Cómo la escritura llegó de la mano del amor. Leer La ineludible determinación del deseo.

Los espaguetis de Gonzalo, de Viviana Rivero

Dirán que es raro pero esto es lo que pasa: el profesor Gonzalo Petrini mira a la profesora Hellman y le pasan cosas. No en cualquier momento: cuando come espaguetis en la cantina de la facultad. Le pasan cosas a él, que sabe —¿o cree?— que le gustan los hombres. A partir de esta premisa, Viviana Rivero construye una fábula sobre el deseo pero, sobre todo, sobre la libertad. Leer Los espaguetis de Gonzalo.

