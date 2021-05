Federico Lorenz: “El Colegio Nacional de Buenos Aires está cargado de historia”

Federico Lorenz - Experiencia Leamos

Una luz entra al Colegio y devela sus fantasmas. ¿Qué pasa hoy en la institución? ¿Cuáles son los fantasmas del Colegio Nacional Buenos Aires? En un nuevo encuentro de Experiencia Leamos, María Belén Marinone conversó con el historiador, docente, investigador adjunto del Conicet y escritor Federico Lorenz sobre su nueva novela Komorebi, que contenido exclusivo de Leamos, que desde un perfil diferente plantea al Colegio Nacional Buenos Aires como escenario para interrogaciones esenciales sobre la identidad, el compromiso, la memoria, la amistad y el amor.

—¿Cómo nace Komorebi?

—La novela trata de reconstruir lo que viví cuando volví a trabajar como profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires después de haber sido alumno. Yo estudié en el Nacional en el 84. Fui la primera camada que entró en democracia. Egresé en el 88 y entré como profesor en el 2009. Esas primeras veces como docente me sentía perdido; se me mezclaban los propios recuerdos de estudiante con lo que era mi presente. El Nacional es un mundo muy complejo, hay que poder transitarlo; está cargado de historia. Y la sociedad tiene muchas representaciones sobre el colegio que no necesariamente se condicen con lo que sucede allí adentro. Entonces, me pareció interesante contar esas cosas desde la historia de un profesor que trabaja ahí y que ha estudiado ahí. Así, si bien es una ficción, busco narrar las tensiones que afrontamos quienes habitamos este lugar. Tensiones que tienen que ver con la larga historia de un colegio atravesado por la militancia de los años 70 y la represión, con 108 desaparecidos. Porque no me interesaba, dicho respetuosamente, hacer eje en esa época del colegio, sino más bien en pensar cuánto de autoritarismo sigue en el presente, y cómo lo transitan los estudiantes. Esta novela es un instrumento de conversación con mis estudiantes sobre la realidad de una institución cargada de historia y por lo tanto de fantasmas. Fantasmas que tienen que ver con la representación que la gente tiene del nacional, con lo que se espera de él, y con lo que significa cursar ahí.

—¿Qué significa Komorebi?

—Es una expresión japonesa que significa “la luz del sol que atraviesa las hojas del bosque”. Cuando termina el día y el colegio se va vaciando, aparecen contraluces que se parecen mucho a la noción que yo tengo de la historia del lugar. Porque yo no creo en los fantasmas ficcionalmente, realmente creo en su existencia. Para mi no hay una barrera estricta entre los vivos y los muertos. Y en un lugar tan cargado como el Colegio Nacional, esos encuentros se pueden producir. Entonces, el título alude a esa sensación de claroscuro que es una promesa y que incita a la curiosidad y a explorar. Porque esa luz amarillenta puede ser tanto del atardecer como del amanecer, momentos donde no se distinguen bien los límites entre las personas y las cosas. Hay muchos rincones así en el colegio. John Berger tiene una cita muy bonita, él dice que los vivos y los muertos conviven en un repliegue del tiempo. Y yo creo que hay lugares, como el colegio, donde ese repliegue se puede hacer más evidente.

Ver la entrevista completa.

