Magda Tagtachian: “Si no trabajás tus cicatrices, te alejás del deseo”

¿Quién está detrás de Diario de una mina encendida, el nuevo libro de Magda Tagtachian que se publica por entregas en la plataforma Leamos.com y con la que aborda los dilemas de la mujer de mediana edad de hoy? Magda Tagtachian comenzó su carrera como periodista en Editorial Atlántida y en Clarín, pero un día descubrió en la literatura su vocación. Con Nomeolvides Armenuhi contó la historia de su abuela armenia. Y con Alma Armenia habló del amor en un mundo poblado de aromas, sabores y guerras.

En un nuevo encuentro de Experiencia Leamos, María Belén Marinone conversó con la escritora de este nuevo libro y del personaje femenino con el que aborda —con mucho humor— el trabajo, el amor, la soledad y los desafíos e incertidumbres que acorralan a la mujer de hoy.

"Diario de una mujer encendia", de Magda Tagtachian. Contenido exclusivo de Leamos.com

—¿Quién es Encendida?

—Encendida es una mina que fue criada en la generación del patriarcado y que no claudica en la búsqueda del deseo. Y cuando hablo de deseo no me refiero solo a lo obvio, al deseo sexual, sino a esa llama y pasión de buscar lo que verdaderamente la hace feliz. Ella no cae en el autoengaño, cosa que muchos hacemos. Porque yo creo, como el personaje, que cuando una puede hallar esa llama dentro de sí, puede ser feliz pese a cualquier circunstancia que tenga que atravesar. Teniendo un novio o no, tengas sex toys o no, practiques la forma amorosa que elijas: mirar hacia adentro es la clave para Encendida.

—¿Cómo se hace surgir el deseo cuando está solapado bajo el dolor?

—Creo que al dolor hay que atravesarlo, no se lo puede negar. Y cuando una aprende a atravesar el dolor, puede ver nacer en ese dolor una llama. Incluso en momentos de llanto, siempre hay algo que nos hace sonreír. Está en nosotras poder registrar esos momentos de luz en la oscuridad. Ese es el camino que hace Encendida, el camino que me propuse yo, y el que se han propuesto otros personajes de mis novelas. Lo distinto de Encendida es el tono de comic, de historieta, que tanto me encantó hacer.

—Encendida se pregunta por qué es tan difícil que algo algo la conmueva. ¿Por qué es tan difícil después de los cuarenta?

—Porque después de los cuarenta una tiene, como dice Fernandez Díaz, “fatiga de combate”. Una ya vivió. Lo más probable es que hayas tenido varias relaciones, que te hayas caído, levantado y que tengas cicatrices. Esas cicatrices hay que trabajarlas, porque sino te volves una persona amargada, pesimista, y te vas alejando de tu deseo, de tu alegría, de tu Encendida… Lo que erotiza al otro es la actitud que una tiene, sin importar la edad que tengas. Esa actitud es lo que te pone más linda, más canchera. No es un cliché, una irradia energía. Hay gente que vive amargada, lo cual es terrible. Matrimonios de muchos años que no son buenos. En general, se señala al que no tiene pareja como al que le “falta algo” y Encendida se pregunta si no le faltara algo al otro.

